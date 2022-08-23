《異動股》思捷（３３０）低開１２％，料中期盈利大跌８９％

《經濟通通訊社２３日專訊》思捷環球（００３３０）現價跌１２﹒３４％，報１﹒３５元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒５６％。該股成交約１７７萬股，涉資２３９萬
元。
思捷環球公布，預期截至６月３０日止中期盈利約１３００萬元，同比下降約８９％。預期
總收入約３６﹒２６億元，減少約６％，因歐元兌港元貶值所致。受中期期間實際匯率影響，溢
利減少主因收入減少導致毛利減少約１﹒５６億元，以及其他費用增加，主要包括期內外匯匯兌
虧損約９９００萬元。
現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
即月期指新報１９６２８，升３６點，低水１６點。即月國指期貨報６６８５，升１３點，
低水５點。即月科指期貨新報４１５０，升１４點，高水１２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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思捷環球（００３３０） １﹒３５０元 跌１２﹒３４％
佐丹奴國際（００７０９） １﹒８６０元 無升跌
堡獅龍國際 （００５９２） ０﹒４７５元 無升跌
迅銷（０６２８８） ４９﹒０００元 無升跌
鱷魚恤（００１２２） ０﹒３３０元 無升跌
安踏（０２０２０） ８９﹒５５０元 升１﹒２４％
李寧（０２３３１） ７０﹒３００元 跌０﹒６４％
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（ｈｃ）
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