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00330 思捷環球
即時 按盤價 跌1.150 -0.390 (-25.325%)
大手異動

23/08/2022 09:25

《異動股》思捷（３３０）低開１２％，料中期盈利大跌８９％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》思捷環球（００３３０）現價跌１２﹒３４％，報１﹒３５元
，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒５６％。該股成交約１７７萬股，涉資２３９萬
元。
　　思捷環球公布，預期截至６月３０日止中期盈利約１３００萬元，同比下降約８９％。預期
總收入約３６﹒２６億元，減少約６％，因歐元兌港元貶值所致。受中期期間實際匯率影響，溢
利減少主因收入減少導致毛利減少約１﹒５６億元，以及其他費用增加，主要包括期內外匯匯兌
虧損約９９００萬元。
　　現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報１９６２８，升３６點，低水１６點。即月國指期貨報６６８５，升１３點，
低水５點。即月科指期貨新報４１５０，升１４點，高水１２點。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　思捷環球（００３３０）　　　　１﹒３５０元　跌１２﹒３４％
　　佐丹奴國際（００７０９）　　　１﹒８６０元　　　　　無升跌
　　堡獅龍國際　（００５９２）　　０﹒４７５元　　　　　無升跌
　　迅銷（０６２８８）　　　　　４９﹒０００元　　　　　無升跌
　　鱷魚恤（００１２２）　　　　　０﹒３３０元　　　　　無升跌
　　安踏（０２０２０）　　　　　８９﹒５５０元　　升１﹒２４％
　　李寧（０２３３１）　　　　　７０﹒３００元　　跌０﹒６４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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