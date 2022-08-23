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00780 同程旅行
即時 按盤價 升16.680 +0.720 (+4.511%)
大手異動

23/08/2022 09:41

《異動股》同程旅行（７８０）升逾４％，中期轉虧逾３千萬

　　《經濟通通訊社２３日專訊》同程旅行（００７８０）現價升４﹒３９％，報１６﹒６６元
，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒４８％。該股成交約７１萬股，涉資１１４９萬元

　　同程旅行公布，截至２０２２年６月３０日止中期淨虧損３０９９﹒４萬人民幣，而上年同
期純利４﹒６１億人民幣；每股基本虧損１人民幣分，不派中期息。期內經調整溢利淨額按年跌
５０﹒４％至３﹒５７億人民幣。
　　經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌２４﹒９％至７﹒３１億人民幣，收入３０﹒３７億人民幣，按
年跌１９﹒０６％；毛利２１﹒８２億人民幣，跌２３﹒１％。平均月活躍用戶按年減少
１３﹒６％至２﹒２１億人。
　　單計第二季度，公司截至２０２２年６月３０日止淨虧損１﹒３２億人民幣，而上年同期純
利２﹒９１億人民幣；每股基本虧損６人民幣分。期內經調整溢利淨額按年跌７３﹒２％至
１﹒１２億人民幣；調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４６﹒８％至２﹒９２億人民幣。
　　現時，恒生指數報１９６１０，跌４６點或跌０﹒２４％，主板成交８４﹒６７億元。國企
指數報６６８５，跌９點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報４１６１，升９點或升０﹒２２％。
　　即月期指新報１９５９０，跌２點，低水２０點。即月國指期貨報６６８４，升１２點，低
水２點。即月科指期貨新報４１６３，升２７點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２７２，跌５點或跌０﹒１６％，成交５１３﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９３，跌１２點或跌０﹒１０％，成交８２８﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　同程旅行（００７８０）　　　　１６﹒６６元　升４﹒３９％
　　攜程（０９９６１）　　　　　２１０﹒２０元　升２﹒４４％
　　海昌海洋公園（０２２５５）　　　８﹒０２元　升０﹒１２％
　　復星旅遊文化（０１９９２）　　１１﹒２０元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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