《異動股》同程旅行（７８０）升逾４％，中期轉虧逾３千萬

《經濟通通訊社２３日專訊》同程旅行（００７８０）現價升４﹒３９％，報１６﹒６６元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅７﹒４８％。該股成交約７１萬股，涉資１１４９萬元

。

同程旅行公布，截至２０２２年６月３０日止中期淨虧損３０９９﹒４萬人民幣，而上年同

期純利４﹒６１億人民幣；每股基本虧損１人民幣分，不派中期息。期內經調整溢利淨額按年跌

５０﹒４％至３﹒５７億人民幣。

經調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌２４﹒９％至７﹒３１億人民幣，收入３０﹒３７億人民幣，按

年跌１９﹒０６％；毛利２１﹒８２億人民幣，跌２３﹒１％。平均月活躍用戶按年減少

１３﹒６％至２﹒２１億人。

單計第二季度，公司截至２０２２年６月３０日止淨虧損１﹒３２億人民幣，而上年同期純

利２﹒９１億人民幣；每股基本虧損６人民幣分。期內經調整溢利淨額按年跌７３﹒２％至

１﹒１２億人民幣；調整ＥＢＩＴＤＡ按年跌４６﹒８％至２﹒９２億人民幣。

現時，恒生指數報１９６１０，跌４６點或跌０﹒２４％，主板成交８４﹒６７億元。國企

指數報６６８５，跌９點或跌０﹒１４％。恒生科技指數報４１６１，升９點或升０﹒２２％。

即月期指新報１９５９０，跌２點，低水２０點。即月國指期貨報６６８４，升１２點，低

水２點。即月科指期貨新報４１６３，升２７點，高水５點。

上證綜合指數報３２７２，跌５點或跌０﹒１６％，成交５１３﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２４９３，跌１２點或跌０﹒１０％，成交８２８﹒２４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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同程旅行（００７８０） １６﹒６６元 升４﹒３９％

攜程（０９９６１） ２１０﹒２０元 升２﹒４４％

海昌海洋公園（０２２５５） ８﹒０２元 升０﹒１２％

復星旅遊文化（０１９９２） １１﹒２０元 無升跌

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（ｈｃ）

