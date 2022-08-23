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03690 美團－Ｗ
即時 按盤價 跌170.400 -0.700 (-0.409%)
大手異動

23/08/2022 09:22

《中概異動》美團平開，美團打車等平台公司遭提醒式約談

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美團（０３６９０）平開，報１７１﹒１元，該股成交約７１
萬股，涉資１﹒２２億元；騰訊（００７００）升０﹒４５％，報３１２元；阿里
（０９９８８）升０﹒５６％，報８９元；京東集團（０９６１８）無升跌，報２１８﹒８元。
　　滴滴出行、Ｔ３出行、高德、曹操出行、首汽約車、美團打車、萬順叫車、嘀嗒出行等１１
家平台公司，２２日遭中國交通部提醒式約談。
　　由交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室主持的約談指出，發現部分平台存在企業主
體責任落實不到位、非法營運突出、潛藏安全穩定風險隱患、侵害從業人員及乘客合法權益等問
題，對應這些問題，監管機構提除４項要求：第一，深入排查整治各平台公司存在的穩定風險隱
患，及時做好防範化解，確保行業穩定；
　　第二是落實交通運輸新業態平台企業「陽光行動」要求，即提高經營策略的公開透明度，健
全客服體系，維護從業人員和消費者合法權益；
　　第三，平台依法合規開展經營，嚴把准入關，清退不合規車輛和人員；
　　第四，強運營安全管理，提升安全生產能力，完善安全事故應急處置機制，加強司機管理和
教育培訓。
　　相關平台表示，將對企業經營行為作全面系統審視，認真履行企業主體責任、紮實做好整改
工作、依法合規開展經營、切實保障消費者和從業人員合法權益及維護行業安全穩定。
　　現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報１９６４８，升５６點，高水４點。即月國指期貨報６６９４，升２２點，高
水４點。即月科指期貨新報４１５８，升２２點，高水７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１７１﹒１元　　　　無升跌
　　騰訊（００７００）　　　　　３１２元　升０﹒４５％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　８９元　升０﹒５６％
　　京東集團（０９６１８）　２１８﹒８元　　　　無升跌
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒２元　跌０﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:06
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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