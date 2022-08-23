《異動股》康師傅高開近７％，中期少賺３８％，獲大行升目標

《經濟通通訊社２３日專訊》康師傅控股（００３２２）上日收市後公布中期業績，現價升

６﹒９２％，報１３﹒６元，該股成交約５２萬股，涉資７１０萬元；敏捷控股（００１８６）

無升跌，報０﹒４元；潤啤（００２９１）跌０﹒６２％，報５６﹒５元；百威亞太

（０１８７６）無升跌，報２２﹒７元。

康師傅控股公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１２﹒５３億元人民幣，按年跌

３８﹒４２％，每股基本盈利２２﹒２５分，派特別中期息６﹒６３美仙，按年跌３﹒６％。

期內收益３８２﹒１７億元人民幣，按年升７﹒９７％；毛利１０７﹒８６億元人民幣，跌

１﹒８７％。



另外，康師傅獲數間大行及券商提升目標價及評級，詳情如下：



大行╱券商 目標價變動 評級變動

（元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

富瑞 １３﹒８８→１５﹒００ 持有→買入

中銀國際 １３﹒３０→１５﹒３０ 持有→買入

麥格理 １５﹒８０→１９﹒００ 維持跑贏大市

花旗 １２﹒８３→１２﹒９９ 維持中性

大和 １３﹒４０→１２﹒３０ 維持持有

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企

指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。

即月期指新報１９６３２，升４０點，低水１２點。即月國指期貨報６６８７，升１５點，

低水３點。即月科指期貨新報４１５５，升１９點，高水４點。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

康師傅控股（００３２２） １３﹒６元 升６﹒９２％

敏捷控股（００１８６） ０﹒４元 無升跌

潤啤（００２９１） ５６﹒５元 跌０﹒６２％

百威亞太（０１８７６） ２２﹒７元 無升跌

恆安國際（０１０４４） ３８﹒５５元 無升跌

周黑鴨（０１４５８） ３﹒９元 無升跌

頤海國際（０１５７９） ２２﹒１５元 升１﹒８４％

蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒４元 無升跌

農夫山泉（０９６３３） ４５﹒３元 跌０﹒２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

