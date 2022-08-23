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00322 康師傅控股
即時 按盤價 升13.620 +0.900 (+7.075%)
大手異動

23/08/2022 09:24

《異動股》康師傅高開近７％，中期少賺３８％，獲大行升目標

　　《經濟通通訊社２３日專訊》康師傅控股（００３２２）上日收市後公布中期業績，現價升
６﹒９２％，報１３﹒６元，該股成交約５２萬股，涉資７１０萬元；敏捷控股（００１８６）
無升跌，報０﹒４元；潤啤（００２９１）跌０﹒６２％，報５６﹒５元；百威亞太
（０１８７６）無升跌，報２２﹒７元。
　　康師傅控股公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１２﹒５３億元人民幣，按年跌
３８﹒４２％，每股基本盈利２２﹒２５分，派特別中期息６﹒６３美仙，按年跌３﹒６％。
　　期內收益３８２﹒１７億元人民幣，按年升７﹒９７％；毛利１０７﹒８６億元人民幣，跌
１﹒８７％。
　
　　另外，康師傅獲數間大行及券商提升目標價及評級，詳情如下：
　
　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　
　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　富瑞　　　１３﹒８８→１５﹒００　持有→買入　
　　中銀國際　　１３﹒３０→１５﹒３０　持有→買入　
　　　麥格理　　１５﹒８０→１９﹒００　維持跑贏大市
　　　花旗　　　１２﹒８３→１２﹒９９　　維持中性　
　　　大和　　　１３﹒４０→１２﹒３０　　維持持有　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報１９６３２，升４０點，低水１２點。即月國指期貨報６６８７，升１５點，
低水３點。即月科指期貨新報４１５５，升１９點，高水４點。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　康師傅控股（００３２２）　　１３﹒６元　升６﹒９２％
　　敏捷控股（００１８６）　　　　０﹒４元　　　　無升跌
　　潤啤（００２９１）　　　　　５６﹒５元　跌０﹒６２％
　　百威亞太（０１８７６）　　　２２﹒７元　　　　無升跌
　　恆安國際（０１０４４）　　３８﹒５５元　　　　無升跌
　　周黑鴨（０１４５８）　　　　　３﹒９元　　　　無升跌
　　頤海國際（０１５７９）　　２２﹒１５元　升１﹒８４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　　３３﹒４元　　　　無升跌
　　農夫山泉（０９６３３）　　　４５﹒３元　跌０﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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