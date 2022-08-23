《異動股》康師傅高開近７％，中期少賺３８％，獲大行升目標

《經濟通通訊社２３日專訊》康師傅控股（００３２２）上日收市後公布中期業績，現價升
６﹒９２％，報１３﹒６元，該股成交約５２萬股，涉資７１０萬元；敏捷控股（００１８６）
無升跌，報０﹒４元；潤啤（００２９１）跌０﹒６２％，報５６﹒５元；百威亞太
（０１８７６）無升跌，報２２﹒７元。
康師傅控股公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利１２﹒５３億元人民幣，按年跌
３８﹒４２％，每股基本盈利２２﹒２５分，派特別中期息６﹒６３美仙，按年跌３﹒６％。
期內收益３８２﹒１７億元人民幣，按年升７﹒９７％；毛利１０７﹒８６億元人民幣，跌
１﹒８７％。
另外，康師傅獲數間大行及券商提升目標價及評級，詳情如下：
大行╱券商 目標價變動 評級變動
（元）
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富瑞 １３﹒８８→１５﹒００ 持有→買入
中銀國際 １３﹒３０→１５﹒３０ 持有→買入
麥格理 １５﹒８０→１９﹒００ 維持跑贏大市
花旗 １２﹒８３→１２﹒９９ 維持中性
大和 １３﹒４０→１２﹒３０ 維持持有
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現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
即月期指新報１９６３２，升４０點，低水１２點。即月國指期貨報６６８７，升１５點，
低水３點。即月科指期貨新報４１５５，升１９點，高水４點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康師傅控股（００３２２） １３﹒６元 升６﹒９２％
敏捷控股（００１８６） ０﹒４元 無升跌
潤啤（００２９１） ５６﹒５元 跌０﹒６２％
百威亞太（０１８７６） ２２﹒７元 無升跌
恆安國際（０１０４４） ３８﹒５５元 無升跌
周黑鴨（０１４５８） ３﹒９元 無升跌
頤海國際（０１５７９） ２２﹒１５元 升１﹒８４％
蒙牛乳業（０２３１９） ３３﹒４元 無升跌
農夫山泉（０９６３３） ４５﹒３元 跌０﹒２２％
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（ｅｒ）
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