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01658 郵儲銀行
即時 按盤價 跌4.600 -0.280 (-5.738%)
大手異動

23/08/2022 09:43

《異動股》郵儲行跌２％，中期盈利４７１億人幣升１５％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》郵儲行（０１６５８）現價跌２﹒０５％，報４﹒７８元，該
股成交約３８１萬股，涉資１８２９萬元，盤中高見４﹒８７元，最低見４﹒７６元；建行
（００９３９）跌０﹒２％，報４﹒８９元；中信銀行（００９９８）跌０﹒６％，報３﹒２９
元；農行（０１２８８）無升跌，報２﹒５５元。
　　郵儲銀行公布，截至６月３０日止中期盈利約４７１﹒１４億元人民幣，比去年同期升
１４﹒８８％，每股盈利４４分，不派中期股息。
　　該行指，利息淨收入１３７１億元人民幣，升３﹒８％，手續費及佣金淨收入約１７９億元
人民幣，升５６％，信用減值損失降至２７１億元人民幣，其中於６月底，客戶貸款總額接近７
萬億元人民幣，較去年末增長８﹒３２％，客戶存款總額逾１２萬億元人民幣，較去年末增長
６﹒７７％，不良貸款率０﹒８３％，資本充足率１４﹒６％。至於年化平均總資產回報率和年
化加權平均淨資產收益率分別為０﹒７３％及１３﹒３５％，同比分別提高０﹒０２個百分點和
０﹒０５個百分點。
　　現時，恒生指數報１９６２４，跌３２點或跌０﹒１６％，主板成交１０１﹒２１億元。國
企指數報６６８８，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４１６７，升１５點或升
０﹒３７％。
　　即月期指新報１９６０４，升１２點，低水２１點。即月國指期貨報６６８７，升１５點，
低水１點。即月科指期貨新報４１６７，升３１點，平水。
　　上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１８％，成交６４６﹒６９億元人民幣。深證成
份指數報１２４８２，跌２３點或跌０﹒１９％，成交３９６﹒０２億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　郵儲行（０１６５８）　　４﹒７８元　跌２﹒０５％
　　建行（００９３９）　　　４﹒８９元　　跌０﹒２％
　　中信銀行（００９９８）　３﹒２９元　　跌０﹒６％
　　農行（０１２８８）　　　２﹒５５元　　　　無升跌
　　工行（０１３９８）　　　４﹒０２元　　跌０﹒５％
　　招行（０３９６８）　　　３９﹒７元　跌１﹒１２％
　　中行（０３９８８）　　　２﹒７３元　跌０﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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