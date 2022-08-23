《異動股》郵儲行跌２％，中期盈利４７１億人幣升１５％

《經濟通通訊社２３日專訊》郵儲行（０１６５８）現價跌２﹒０５％，報４﹒７８元，該
股成交約３８１萬股，涉資１８２９萬元，盤中高見４﹒８７元，最低見４﹒７６元；建行
（００９３９）跌０﹒２％，報４﹒８９元；中信銀行（００９９８）跌０﹒６％，報３﹒２９
元；農行（０１２８８）無升跌，報２﹒５５元。
郵儲銀行公布，截至６月３０日止中期盈利約４７１﹒１４億元人民幣，比去年同期升
１４﹒８８％，每股盈利４４分，不派中期股息。
該行指，利息淨收入１３７１億元人民幣，升３﹒８％，手續費及佣金淨收入約１７９億元
人民幣，升５６％，信用減值損失降至２７１億元人民幣，其中於６月底，客戶貸款總額接近７
萬億元人民幣，較去年末增長８﹒３２％，客戶存款總額逾１２萬億元人民幣，較去年末增長
６﹒７７％，不良貸款率０﹒８３％，資本充足率１４﹒６％。至於年化平均總資產回報率和年
化加權平均淨資產收益率分別為０﹒７３％及１３﹒３５％，同比分別提高０﹒０２個百分點和
０﹒０５個百分點。
現時，恒生指數報１９６２４，跌３２點或跌０﹒１６％，主板成交１０１﹒２１億元。國
企指數報６６８８，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４１６７，升１５點或升
０﹒３７％。
即月期指新報１９６０４，升１２點，低水２１點。即月國指期貨報６６８７，升１５點，
低水１點。即月科指期貨新報４１６７，升３１點，平水。
上證綜合指數報３２７１，跌５點或跌０﹒１８％，成交６４６﹒６９億元人民幣。深證成
份指數報１２４８２，跌２３點或跌０﹒１９％，成交３９６﹒０２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
郵儲行（０１６５８） ４﹒７８元 跌２﹒０５％
建行（００９３９） ４﹒８９元 跌０﹒２％
中信銀行（００９９８） ３﹒２９元 跌０﹒６％
農行（０１２８８） ２﹒５５元 無升跌
工行（０１３９８） ４﹒０２元 跌０﹒５％
招行（０３９６８） ３９﹒７元 跌１﹒１２％
中行（０３９８８） ２﹒７３元 跌０﹒３６％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動