  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01725 香港航天科技
即時 按盤價 升9.940 +0.070 (+0.709%)
大手異動

23/08/2022 09:26

《異動股》香港航天科技高開１１％，獲納入８指數成分股

　　《經濟通通訊社２３日專訊》香港航天科技（０１７２５）現價升１１﹒２５％，報
１０﹒９８元，該股成交約７萬股，涉資８１萬元；建滔集團（００１４８）升０﹒８７％，報
２３﹒２元；京城機電股份（００１８７）升１﹒０６％，報３﹒８元；力勁科技
（００５５８）無升跌，報１２﹒９２元。
　　香港航天科技公布，已獲恒生指數有限公司選中並將納入８項指數的成分股，自９月５日起
生效。
　　該集團指，獲納入恒生綜合指數；恒生小型股（可投資）指數；恒生港股通指數；恒生港股
通中小型股指數；恒生港股通小型股指數；恒生港股通中國內地公司指數；恒生港股通非ＡＨ股
公司指數，以及恒生可持續發展企業基準指數。
　　該集團指，獲納入有關指數系列成分股反映資本市場對其業務表現及增長前景的肯定。預期
將有助於擴大股東基礎並增加股份交易流動性，從而進一步提高其投資價值及在資本市場的知名
度。
　　現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企
指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。
　　即月期指新報１９６２８，升３６點，低水１６點。即月國指期貨報６６８４，升１２點，
低水６點。即月科指期貨新報４１５５，升１９點，高水４點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港航天科技（０１７２５）　１０﹒９８元　升１１﹒２５％
　　建滔集團（００１４８）　　　　２３﹒２元　　升０﹒８７％
　　京城機電股份（００１８７）　　　３﹒８元　　升１﹒０６％
　　力勁科技（００５５８）　　　１２﹒９２元　　　　　無升跌
　　億和控股（００８３８）　　　　　１﹒７元　　　　　無升跌
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒６８元　　跌０﹒１３％
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒８６元　　　　　無升跌
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒３２元　　升０﹒６６％
　　建滔積層板（０１８８８）　　　　７﹒３元　　　　　無升跌
　　信懇智能（０１９６７）　　　　３８﹒２元　　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰22/08/2022 13:48  《異動股》香港航天科技漲逾２０％突破２０天線，報９﹒７１元

其他大手異動
More

26/07/2022 09:48  《異動股》億和（００８３８）升逾６％，上半年訂單３億增近６倍

16/05/2022 09:41  《異動股》港航科技一度升近２％，獲納ＭＳＣＩ中國小型股指數

13/05/2022 15:07  《異動股》香港航科漲逾２１％突破１００天線，報２１﹒７５元

29/04/2022 14:02  《大手成交》香港航科一手１００萬股非自動對盤，涉１９４８萬元

19/04/2022 15:27  《異動股》香港航科漲逾２０％突破５０天線，報２２元

備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金