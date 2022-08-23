《異動股》香港航天科技高開１１％，獲納入８指數成分股

《經濟通通訊社２３日專訊》香港航天科技（０１７２５）現價升１１﹒２５％，報

１０﹒９８元，該股成交約７萬股，涉資８１萬元；建滔集團（００１４８）升０﹒８７％，報

２３﹒２元；京城機電股份（００１８７）升１﹒０６％，報３﹒８元；力勁科技

（００５５８）無升跌，報１２﹒９２元。

香港航天科技公布，已獲恒生指數有限公司選中並將納入８項指數的成分股，自９月５日起

生效。

該集團指，獲納入恒生綜合指數；恒生小型股（可投資）指數；恒生港股通指數；恒生港股

通中小型股指數；恒生港股通小型股指數；恒生港股通中國內地公司指數；恒生港股通非ＡＨ股

公司指數，以及恒生可持續發展企業基準指數。

該集團指，獲納入有關指數系列成分股反映資本市場對其業務表現及增長前景的肯定。預期

將有助於擴大股東基礎並增加股份交易流動性，從而進一步提高其投資價值及在資本市場的知名

度。

現時，恒生指數報１９６４４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１６﹒９２億元。國企

指數報６６８９，跌５點或跌０﹒０８％。恒生科技指數報４１５１，跌０點或跌０﹒０２％。

即月期指新報１９６２８，升３６點，低水１６點。即月國指期貨報６６８４，升１２點，

低水６點。即月科指期貨新報４１５５，升１９點，高水４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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香港航天科技（０１７２５） １０﹒９８元 升１１﹒２５％

建滔集團（００１４８） ２３﹒２元 升０﹒８７％

京城機電股份（００１８７） ３﹒８元 升１﹒０６％

力勁科技（００５５８） １２﹒９２元 無升跌

億和控股（００８３８） １﹒７元 無升跌

信義玻璃（００８６８） １５﹒６８元 跌０﹒１３％

洛陽玻璃股份（０１１０８） １２﹒８６元 無升跌

海天國際（０１８８２） １８﹒３２元 升０﹒６６％

建滔積層板（０１８８８） ７﹒３元 無升跌

信懇智能（０１９６７） ３８﹒２元 無升跌

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（ｅｒ）

