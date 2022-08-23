《異動股》中海油（８８３）升逾１％，油組稱或隨時減產

《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升１﹒５３％，報９﹒９８元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒０７％。該股成交約１３５８萬股，涉資１﹒３５

億元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１５﹒１元人民幣，升０﹒０２元人民幣，或升

０﹒１３％，成交３﹒４５億元人民幣，涉及２２６３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

７４﹒１５％。

據沙特傳媒報道，能源部長阿卜杜拉齊茲表示，ＯＰＥＣ＋有因應市場挑戰的「承諾、彈性

和手段」，包括「在任意時間、以各種形式」減產。隔晚紐約期油盤中低見每桶８６﹒２８美元

，收市收窄至跌５４美仙或０﹒６％，報每桶９０﹒２３美元；布蘭特期油盤中跌幅一度擴大至

４﹒５％，低見每桶９２﹒３６美元，同樣收市前收窄至跌２４美仙或０﹒２５％，報每桶

９６﹒４８美元。

現時，恒生指數報１９５５０，跌１０６點或跌０﹒５４％，主板成交１８０﹒３６億元。

國企指數報６６６５，跌２９點或跌０﹒４４％。恒生科技指數報４１４８，跌３點或跌

０﹒０９％。

即月期指新報１９５２９，跌６３點，低水２１點。即月國指期貨報６６６５，跌７點，低

水１點。即月科指期貨新報４１４９，升１３點，高水９點。

上證綜合指數報３２７０，跌７點或跌０﹒２２％，成交１１８２﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１２４８５，跌１９點或跌０﹒１６％，成交１８９３﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒９８元 升１﹒５３％

中石油（００８５７） ３﹒４５元 升０﹒５８％

中石化（００３８６） ３﹒６６元 跌０﹒２７％

中海油服（０２８８３） ７﹒６６元 升０﹒７９％

山東墨龍（００５６８） ３﹒２４元 升４﹒５２％

亞美能源（０２６８６） １﹒６４元 升３﹒８０％

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（ｈｃ）

