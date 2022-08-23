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00857 中國石油股份
即時 按盤價 升3.490 +0.060 (+1.749%)
大手異動

23/08/2022 10:04

《異動股》中海油（８８３）升逾１％，油組稱或隨時減產

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中海油（００８８３）Ｈ股現價升１﹒５３％，報９﹒９８元
，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒０７％。該股成交約１３５８萬股，涉資１﹒３５
億元。Ａ股（滬：６００９３８）現價１５﹒１元人民幣，升０﹒０２元人民幣，或升
０﹒１３％，成交３﹒４５億元人民幣，涉及２２６３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
７４﹒１５％。
　　據沙特傳媒報道，能源部長阿卜杜拉齊茲表示，ＯＰＥＣ＋有因應市場挑戰的「承諾、彈性
和手段」，包括「在任意時間、以各種形式」減產。隔晚紐約期油盤中低見每桶８６﹒２８美元
，收市收窄至跌５４美仙或０﹒６％，報每桶９０﹒２３美元；布蘭特期油盤中跌幅一度擴大至
４﹒５％，低見每桶９２﹒３６美元，同樣收市前收窄至跌２４美仙或０﹒２５％，報每桶
９６﹒４８美元。
　　現時，恒生指數報１９５５０，跌１０６點或跌０﹒５４％，主板成交１８０﹒３６億元。
國企指數報６６６５，跌２９點或跌０﹒４４％。恒生科技指數報４１４８，跌３點或跌
０﹒０９％。
　　即月期指新報１９５２９，跌６３點，低水２１點。即月國指期貨報６６６５，跌７點，低
水１點。即月科指期貨新報４１４９，升１３點，高水９點。
　　上證綜合指數報３２７０，跌７點或跌０﹒２２％，成交１１８２﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８５，跌１９點或跌０﹒１６％，成交１８９３﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　９﹒９８元　升１﹒５３％
　　中石油（００８５７）　　３﹒４５元　升０﹒５８％
　　中石化（００３８６）　　３﹒６６元　跌０﹒２７％
　　中海油服（０２８８３）　７﹒６６元　升０﹒７９％
　　山東墨龍（００５６８）　３﹒２４元　升４﹒５２％
　　亞美能源（０２６８６）　１﹒６４元　升３﹒８０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 12:07
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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