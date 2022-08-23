《異動股》安踏（２０２０）擴大至升逾７％，增派中期息至６２仙

《經濟通通訊社２３日專訊》安踏體育（０２０２０）現價升７﹒２４％，報９４﹒８５元
，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒７２％。該股成交約５２７萬股，涉資４﹒７４
億元。
安踏體育 （０２０２０）公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利３５﹒８８億人民
幣，按年跌６﹒５６％，每股基本盈利１﹒３３人民幣，派中期息６２港仙，較去年同期增加
３﹒３３％。期內收益２５９﹒６５億人民幣，按年升１３﹒８２％；經營溢利５７﹒９２億人
民幣，按年跌１﹒９１％。
現時，恒生指數報１９５８１，跌７５點或跌０﹒３９％，主板成交４２３﹒５０億元。國
企指數報６６８１，跌１３點或跌０﹒２０％。恒生科技指數報４１５７，升５點或升
０﹒１４％。
即月期指新報１９５７１，跌２１點，低水１０點。即月國指期貨報６６８３，升１１點，
高水１點。即月科指期貨新報４１６０，升２４點，高水２點。
上證綜合指數報３２８３，升５點或升０﹒１７％，成交２６４８﹒８６億元人民幣。
深證成份指數報１２４６３，跌４２點或跌０﹒３４％，成交３８４９﹒４７億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ９４﹒８５元 升７﹒２４％
李寧（０２３３１） ７１﹒２元 升０﹒６４％
申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５元 跌１﹒４０％
特步國際（０１３６８） １３﹒５２元 升０﹒１５％
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（ｈｃ）
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