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02020 安踏體育
即時 按盤價 升90.950 +2.500 (+2.826%)
大手異動

23/08/2022 13:06

《異動股》安踏（２０２０）擴大至升逾７％，增派中期息至６２仙

　　《經濟通通訊社２３日專訊》安踏體育（０２０２０）現價升７﹒２４％，報９４﹒８５元
，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒７２％。該股成交約５２７萬股，涉資４﹒７４
億元。
　　安踏體育　（０２０２０）公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利３５﹒８８億人民
幣，按年跌６﹒５６％，每股基本盈利１﹒３３人民幣，派中期息６２港仙，較去年同期增加
３﹒３３％。期內收益２５９﹒６５億人民幣，按年升１３﹒８２％；經營溢利５７﹒９２億人
民幣，按年跌１﹒９１％。
　　現時，恒生指數報１９５８１，跌７５點或跌０﹒３９％，主板成交４２３﹒５０億元。國
企指數報６６８１，跌１３點或跌０﹒２０％。恒生科技指數報４１５７，升５點或升
０﹒１４％。
　　即月期指新報１９５７１，跌２１點，低水１０點。即月國指期貨報６６８３，升１１點，
高水１點。即月科指期貨新報４１６０，升２４點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２８３，升５點或升０﹒１７％，成交２６４８﹒８６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６３，跌４２點或跌０﹒３４％，成交３８４９﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　９４﹒８５元　升７﹒２４％
　　李寧（０２３３１）　　　　７１﹒２元　升０﹒６４％
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒５５元　跌１﹒４０％
　　特步國際（０１３６８）　１３﹒５２元　升０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 14:43
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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