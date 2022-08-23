《異動股》安踏（２０２０）擴大至升逾７％，增派中期息至６２仙

《經濟通通訊社２３日專訊》安踏體育（０２０２０）現價升７﹒２４％，報９４﹒８５元

，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒７２％。該股成交約５２７萬股，涉資４﹒７４

億元。

安踏體育 （０２０２０）公布，截至２０２２年６月３０日止中期純利３５﹒８８億人民

幣，按年跌６﹒５６％，每股基本盈利１﹒３３人民幣，派中期息６２港仙，較去年同期增加

３﹒３３％。期內收益２５９﹒６５億人民幣，按年升１３﹒８２％；經營溢利５７﹒９２億人

民幣，按年跌１﹒９１％。

現時，恒生指數報１９５８１，跌７５點或跌０﹒３９％，主板成交４２３﹒５０億元。國

企指數報６６８１，跌１３點或跌０﹒２０％。恒生科技指數報４１５７，升５點或升

０﹒１４％。

即月期指新報１９５７１，跌２１點，低水１０點。即月國指期貨報６６８３，升１１點，

高水１點。即月科指期貨新報４１６０，升２４點，高水２點。

上證綜合指數報３２８３，升５點或升０﹒１７％，成交２６４８﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１２４６３，跌４２點或跌０﹒３４％，成交３８４９﹒４７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ９４﹒８５元 升７﹒２４％

李寧（０２３３１） ７１﹒２元 升０﹒６４％

申洲國際（０２３１３） ８４﹒５５元 跌１﹒４０％

特步國際（０１３６８） １３﹒５２元 升０﹒１５％

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（ｈｃ）

