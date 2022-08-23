《異動股》明源雲（００９０９）跌逾７％創新低，報５﹒７８元

《經濟通通訊社２３日專訊》明源雲（００９０９）跌７﹒３７％，報５﹒７８元，最低價
５﹒７６元，創上市新低，最高價６﹒４２元；成交９５６﹒１萬股，成交金額５７１４﹒６８
萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出７７８﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國投資信息，金額３３０﹒８８萬元，加權平均成交價５﹒９５２元；現時最大淨被動賣出
券商為高盛亞洲證券，金額５８４﹒８６萬元，加權平均成交價５﹒９５３元。
現時，恒生指數報１９４２７，跌２２９點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６６２２，
跌７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４１１９，跌３３點或０﹒８％；主板成交
６８２﹒７６億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒７８０ 變動 －７﹒３７％
最高價 ６﹒４２０ 最低價 ５﹒７６０
成交股數 ９５６﹒１萬股 成交金額 ５７１４﹒６８萬
１０天平均 ６﹒１８４ 歷史波幅％ ５９﹒５８０
２０天平均 ６﹒５８８ 加權平均價 ５﹒９７７
５０天平均 ８﹒８８１ ＲＳＩ１４ ２９﹒０６６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出７７８﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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明源雲（００９０９） ５﹒７８ －７﹒３７
騰訊（００７００） ３１１﹒００ ＋０﹒１３
快手（０１０２４） ７４﹒９０ ＋０﹒４７
小米（０１８１０） １１﹒０８ －１﹒７７
美團（０３６９０） １６８﹒１０ －１﹒７５
京東集團（０９６１８） ２２０﹒２０ ＋０﹒６４
嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒３０ ＋１﹒４０
百度（０９８８８） １３０﹒６０ ＋１﹒３２
阿里（０９９８８） ８７﹒４５ －１﹒１９
網易（０９９９９） １３５﹒５０ －０﹒０７
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（ｅｄ）
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