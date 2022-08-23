《異動股》明源雲（００９０９）跌逾７％創新低，報５﹒７８元

《經濟通通訊社２３日專訊》明源雲（００９０９）跌７﹒３７％，報５﹒７８元，最低價

５﹒７６元，創上市新低，最高價６﹒４２元；成交９５６﹒１萬股，成交金額５７１４﹒６８

萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出７７８﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商

為中國投資信息，金額３３０﹒８８萬元，加權平均成交價５﹒９５２元；現時最大淨被動賣出

券商為高盛亞洲證券，金額５８４﹒８６萬元，加權平均成交價５﹒９５３元。

現時，恒生指數報１９４２７，跌２２９點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６６２２，

跌７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４１１９，跌３３點或０﹒８％；主板成交

６８２﹒７６億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒７８０ 變動 －７﹒３７％

最高價 ６﹒４２０ 最低價 ５﹒７６０

成交股數 ９５６﹒１萬股 成交金額 ５７１４﹒６８萬

１０天平均 ６﹒１８４ 歷史波幅％ ５９﹒５８０

２０天平均 ６﹒５８８ 加權平均價 ５﹒９７７

５０天平均 ８﹒８８１ ＲＳＩ１４ ２９﹒０６６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出７７８﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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明源雲（００９０９） ５﹒７８ －７﹒３７

騰訊（００７００） ３１１﹒００ ＋０﹒１３

快手（０１０２４） ７４﹒９０ ＋０﹒４７

小米（０１８１０） １１﹒０８ －１﹒７７

美團（０３６９０） １６８﹒１０ －１﹒７５

京東集團（０９６１８） ２２０﹒２０ ＋０﹒６４

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８１﹒３０ ＋１﹒４０

百度（０９８８８） １３０﹒６０ ＋１﹒３２

阿里（０９９８８） ８７﹒４５ －１﹒１９

網易（０９９９９） １３５﹒５０ －０﹒０７

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（ｅｄ）

