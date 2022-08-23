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00909 明源雲
即時 按盤價 跌5.780 -0.460 (-7.372%)
大手異動

23/08/2022 15:10

《異動股》明源雲（００９０９）跌逾７％創新低，報５﹒７８元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》明源雲（００９０９）跌７﹒３７％，報５﹒７８元，最低價
５﹒７６元，創上市新低，最高價６﹒４２元；成交９５６﹒１萬股，成交金額５７１４﹒６８
萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出７７８﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商
為中國投資信息，金額３３０﹒８８萬元，加權平均成交價５﹒９５２元；現時最大淨被動賣出
券商為高盛亞洲證券，金額５８４﹒８６萬元，加權平均成交價５﹒９５３元。
　　現時，恒生指數報１９４２７，跌２２９點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６６２２，
跌７２點或１﹒０９％；恒生科技指數報４１１９，跌３３點或０﹒８％；主板成交
６８２﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒７８０　變動　　　　　　－７﹒３７％
　　最高價　　　　　６﹒４２０　最低價　　　　　　５﹒７６０
　　成交股數　　９５６﹒１萬股　成交金額　　５７１４﹒６８萬
　　１０天平均　　　６﹒１８４　歷史波幅％　　　５９﹒５８０
　　２０天平均　　　６﹒５８８　加權平均價　　　　５﹒９７７
　　５０天平均　　　８﹒８８１　ＲＳＩ１４　　　２９﹒０６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出７７８﹒２６萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　明源雲（００９０９）　　　　５﹒７８　－７﹒３７
　　騰訊（００７００）　　　３１１﹒００　＋０﹒１３
　　快手（０１０２４）　　　　７４﹒９０　＋０﹒４７
　　小米（０１８１０）　　　　１１﹒０８　－１﹒７７
　　美團（０３６９０）　　　１６８﹒１０　－１﹒７５
　　京東集團（０９６１８）　２２０﹒２０　＋０﹒６４
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８１﹒３０　＋１﹒４０
　　百度（０９８８８）　　　１３０﹒６０　＋１﹒３２
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒４５　－１﹒１９
　　網易（０９９９９）　　　１３５﹒５０　－０﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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