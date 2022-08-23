  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01109 華潤置地
即時 按盤價 跌30.950 -0.250 (-0.801%)
大手異動

23/08/2022 15:14

《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３０﹒２５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０４％，報３０﹒２５元，跌穿
１０天線（３０﹒４７５元），最低價３０﹒２５元，最高價３２﹒１元；成交１６２５﹒６８
萬股，成交金額５﹒１２億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒６４億元。現時
最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額８９３﹒４萬元，加權平均成交價３１﹒２２２元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５１５５﹒０２萬元，加權平均成交價
３１﹒４２９元。
　　現時，恒生指數報１９４３４，跌２２２點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６６２４，
跌７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４１２３，跌２８點或０﹒６８％；主板成交
６９０﹒７３億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３０﹒２５０　變動　　　　－３﹒０４％
　　最高價　　　　　　３２﹒１００　最低價　　　３０﹒２５０
　　成交股數　　１６２５﹒６８萬股　成交金額　　　５﹒１２億
　　１０天平均　　　　３０﹒４７５　歷史波幅％　２６﹒７７３
　　２０天平均　　　　３１﹒２４０　加權平均價　３１﹒４８２
　　５０天平均　　　　３３﹒１９５　ＲＳＩ１４　３９﹒３３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒６４億元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒２５　－３﹒０４
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６３　－０﹒６２
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒４０　－２﹒５１
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５７　＋６﹒２０
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５　－０﹒７９
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８１　－３﹒１０
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５６　－０﹒３９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒５２　－１﹒６３
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒３６　＋１﹒８６
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８９　－０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰22/08/2022 11:08  《異動股》潤地升逾３％突破２０天線，報３１﹒６元

其他大手異動
More

19/08/2022 11:20  《異動股》潤地升近３％突破１０天線，報３１﹒２元

16/08/2022 09:36  《異動股》財訊傳媒等５家公司上午９：３５異動

16/08/2022 09:32  《異動股》虎視傳媒等３家公司上午９：３１異動

16/08/2022 09:31  《異動股》碧桂園高開逾８％，據報內地擬全額擔保助房企發債

12/08/2022 09:37  《異動股》大凌集團等４家公司上午９：３６異動

備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金