《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３０﹒２５元

《經濟通通訊社２３日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０４％，報３０﹒２５元，跌穿

１０天線（３０﹒４７５元），最低價３０﹒２５元，最高價３２﹒１元；成交１６２５﹒６８

萬股，成交金額５﹒１２億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒６４億元。現時

最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額８９３﹒４萬元，加權平均成交價３１﹒２２２元；

現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５１５５﹒０２萬元，加權平均成交價

３１﹒４２９元。

現時，恒生指數報１９４３４，跌２２２點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６６２４，

跌７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４１２３，跌２８點或０﹒６８％；主板成交

６９０﹒７３億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３０﹒２５０ 變動 －３﹒０４％

最高價 ３２﹒１００ 最低價 ３０﹒２５０

成交股數 １６２５﹒６８萬股 成交金額 ５﹒１２億

１０天平均 ３０﹒４７５ 歷史波幅％ ２６﹒７７３

２０天平均 ３１﹒２４０ 加權平均價 ３１﹒４８２

５０天平均 ３３﹒１９５ ＲＳＩ１４ ３９﹒３３４

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒６４億元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤地（０１１０９） ３０﹒２５ －３﹒０４

越地（００１２３） ９﹒６３ －０﹒６２

中海外（００６８８） １９﹒４０ －２﹒５１

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５７ ＋６﹒２０

龍湖（００９６０） ２５﹒０５ －０﹒７９

新城發展（０１０３０） ２﹒８１ －３﹒１０

碧桂園（０２００７） ２﹒５６ －０﹒３９

萬科企業（０２２０２） １４﹒５２ －１﹒６３

綠城（０３９００） １５﹒３６ ＋１﹒８６

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ －０﹒５３

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（ｅｄ）

