《異動股》潤地跌逾３％失守１０天線，報３０﹒２５元

《經濟通通訊社２３日專訊》潤地（０１１０９）跌３﹒０４％，報３０﹒２５元，跌穿
１０天線（３０﹒４７５元），最低價３０﹒２５元，最高價３２﹒１元；成交１６２５﹒６８
萬股，成交金額５﹒１２億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒６４億元。現時
最大淨被動買入券商為華泰金融控股，金額８９３﹒４萬元，加權平均成交價３１﹒２２２元；
現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５１５５﹒０２萬元，加權平均成交價
３１﹒４２９元。
現時，恒生指數報１９４３４，跌２２２點或１﹒１３％；恒生中國企業指數報６６２４，
跌７０點或１﹒０６％；恒生科技指數報４１２３，跌２８點或０﹒６８％；主板成交
６９０﹒７３億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３０﹒２５０ 變動 －３﹒０４％
最高價 ３２﹒１００ 最低價 ３０﹒２５０
成交股數 １６２５﹒６８萬股 成交金額 ５﹒１２億
１０天平均 ３０﹒４７５ 歷史波幅％ ２６﹒７７３
２０天平均 ３１﹒２４０ 加權平均價 ３１﹒４８２
５０天平均 ３３﹒１９５ ＲＳＩ１４ ３９﹒３３４
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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒６４億元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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潤地（０１１０９） ３０﹒２５ －３﹒０４
越地（００１２３） ９﹒６３ －０﹒６２
中海外（００６８８） １９﹒４０ －２﹒５１
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５７ ＋６﹒２０
龍湖（００９６０） ２５﹒０５ －０﹒７９
新城發展（０１０３０） ２﹒８１ －３﹒１０
碧桂園（０２００７） ２﹒５６ －０﹒３９
萬科企業（０２２０２） １４﹒５２ －１﹒６３
綠城（０３９００） １５﹒３６ ＋１﹒８６
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ －０﹒５３
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（ｅｄ）
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