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00371 北控水務集團
即時 按盤價 跌2.070 -0.210 (-9.211%)
大手異動

23/08/2022 15:20

《中資異動》北控水務跌逾１０％失守１０天線，報２﹒０５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北控水務（００３７１）跌１０﹒０９％，報２﹒０５元，跌
穿１０天線（２﹒２５２元），最低價２﹒０５元，創５２周新低，最高價２﹒２２元；成交
２５１８﹒９６萬股，成交金額５３３７﹒０３萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣
出７５６﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７８﹒２５萬元，加權
平均成交價２﹒１１７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９８﹒８７萬元，加權
平均成交價２﹒１２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒７７％。
　　現時，恒生指數報１９４０６，跌２５０點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１４，
跌８０點或１﹒２％；恒生科技指數報４１１３，跌３８點或０﹒９３％；主板成交
７０３﹒９４億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　２﹒０５０　變動　　　　　－１０﹒０９％
　　最高價　　　　　　　２﹒２２０　最低價　　　　　　２﹒０５０
　　成交股數　　２５１８﹒９６萬股　成交金額　　５３３７﹒０３萬
　　１０天平均　　　　　２﹒２５２　歷史波幅％　　　２９﹒２１５
　　２０天平均　　　　　２﹒２８８　加權平均價　　　　２﹒１１９
　　５０天平均　　　　　２﹒３１６　ＲＳＩ１４　　　３１﹒７２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出
７５６﹒８２萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒７７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北控水務（００３７１）　　　　　２﹒０５０　－１０﹒０９
　　光大環境（００２５７）　　　　　３﹒９００　　－１﹒５２
　　粵海投資（００２７０）　　　　　７﹒４６０　　－２﹒４８
　　上海實業環境（００８０７）　　　１﹒１２０　　－１﹒７５
　　中國水務（００８５５）　　　　　７﹒２００　　＋０﹒７０
　　東江環保（００８９５）　　　　　２﹒８２０　　－０﹒３５
　　天津創業環保股份（０１０６５）　２﹒９６０　　－０﹒３４
　　中國水業集團（０１１２９）　　　０﹒１９４　　＋０﹒５２
　　康達環保（０６１３６）　　　　　０﹒６２０　　　　無升跌
　　雲南水務（０６８３９）　　　　　０﹒４５０　　＋７﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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