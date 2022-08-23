《中資異動》北控水務跌逾１０％失守１０天線，報２﹒０５元

《經濟通通訊社２３日專訊》北控水務（００３７１）跌１０﹒０９％，報２﹒０５元，跌

穿１０天線（２﹒２５２元），最低價２﹒０５元，創５２周新低，最高價２﹒２２元；成交

２５１８﹒９６萬股，成交金額５３３７﹒０３萬元；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣

出７５６﹒８２萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額３７８﹒２５萬元，加權

平均成交價２﹒１１７元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３９８﹒８７萬元，加權

平均成交價２﹒１２元。以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１２﹒７７％。

現時，恒生指數報１９４０６，跌２５０點或１﹒２７％；恒生中國企業指數報６６１４，

跌８０點或１﹒２％；恒生科技指數報４１１３，跌３８點或０﹒９３％；主板成交

７０３﹒９４億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒０５０ 變動 －１０﹒０９％

最高價 ２﹒２２０ 最低價 ２﹒０５０

成交股數 ２５１８﹒９６萬股 成交金額 ５３３７﹒０３萬

１０天平均 ２﹒２５２ 歷史波幅％ ２９﹒２１５

２０天平均 ２﹒２８８ 加權平均價 ２﹒１１９

５０天平均 ２﹒３１６ ＲＳＩ１４ ３１﹒７２７

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股份狀態：跌穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出

７５６﹒８２萬元；暫連跌２日，累計跌幅１２﹒７７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北控水務（００３７１） ２﹒０５０ －１０﹒０９

光大環境（００２５７） ３﹒９００ －１﹒５２

粵海投資（００２７０） ７﹒４６０ －２﹒４８

上海實業環境（００８０７） １﹒１２０ －１﹒７５

中國水務（００８５５） ７﹒２００ ＋０﹒７０

東江環保（００８９５） ２﹒８２０ －０﹒３５

天津創業環保股份（０１０６５） ２﹒９６０ －０﹒３４

中國水業集團（０１１２９） ０﹒１９４ ＋０﹒５２

康達環保（０６１３６） ０﹒６２０ 無升跌

雲南水務（０６８３９） ０﹒４５０ ＋７﹒１４

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（ｅｄ）

