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00688 中國海外發展
即時 按盤價 跌19.500 -0.400 (-2.010%)
大手異動

23/08/2022 15:28

《異動股》中海外（００６８８）跌逾３％，報１９﹒３元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒０２％，報１９﹒３元，最低價
１９﹒２４元，最高價２０﹒１５元；成交２４７７﹒５２萬股，成交金額４﹒８６億元；主動
買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２８８８﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投
資信息，金額３９８４﹒３５萬元，加權平均成交價１９﹒６６元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根士丹利，金額２９９３﹒３３萬元，加權平均成交價１９﹒６６１元。
　　現時，恒生指數報１９４１９，跌２３７點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６６１８，
跌７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４１１７，跌３４點或０﹒８３％；主板成交
７２１﹒０３億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１９﹒３００　變動　　　　－３﹒０２％
　　最高價　　　　　　２０﹒１５０　最低價　　　１９﹒２４０
　　成交股數　　２４７７﹒５２萬股　成交金額　　　４﹒８６億
　　１０天平均　　　　１９﹒８０７　歷史波幅％　３１﹒０２９
　　２０天平均　　　　２０﹒５１１　加權平均價　１９﹒６２９
　　５０天平均　　　　２２﹒０５９　ＲＳＩ１４　３４﹒９５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２８８８﹒６４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒３０　－３﹒０２
　　越地（００１２３）　　　　　　９﹒６２　－０﹒７２
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒５８　＋６﹒６１
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒０５　－０﹒７９
　　新城發展（０１０３０）　　　　２﹒８１　－３﹒１０
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒４５　－２﹒４０
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒５６　－０﹒３９
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４８　－１﹒９０
　　綠城（０３９００）　　　　　１５﹒２８　＋１﹒３３
　　鼎豐集團控股（０６８７８）　　１﹒８９　－０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:12
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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