《異動股》中海外（００６８８）跌逾３％，報１９﹒３元

《經濟通通訊社２３日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒０２％，報１９﹒３元，最低價

１９﹒２４元，最高價２０﹒１５元；成交２４７７﹒５２萬股，成交金額４﹒８６億元；主動

買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２８８８﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投

資信息，金額３９８４﹒３５萬元，加權平均成交價１９﹒６６元；現時最大淨被動賣出券商為

摩根士丹利，金額２９９３﹒３３萬元，加權平均成交價１９﹒６６１元。

現時，恒生指數報１９４１９，跌２３７點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６６１８，

跌７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４１１７，跌３４點或０﹒８３％；主板成交

７２１﹒０３億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 １９﹒３００ 變動 －３﹒０２％

最高價 ２０﹒１５０ 最低價 １９﹒２４０

成交股數 ２４７７﹒５２萬股 成交金額 ４﹒８６億

１０天平均 １９﹒８０７ 歷史波幅％ ３１﹒０２９

２０天平均 ２０﹒５１１ 加權平均價 １９﹒６２９

５０天平均 ２２﹒０５９ ＲＳＩ１４ ３４﹒９５２

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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２８８８﹒６４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海外（００６８８） １９﹒３０ －３﹒０２

越地（００１２３） ９﹒６２ －０﹒７２

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５８ ＋６﹒６１

龍湖（００９６０） ２５﹒０５ －０﹒７９

新城發展（０１０３０） ２﹒８１ －３﹒１０

潤地（０１１０９） ３０﹒４５ －２﹒４０

碧桂園（０２００７） ２﹒５６ －０﹒３９

萬科企業（０２２０２） １４﹒４８ －１﹒９０

綠城（０３９００） １５﹒２８ ＋１﹒３３

鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ －０﹒５３

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（ｅｄ）

