《異動股》中海外（００６８８）跌逾３％，報１９﹒３元

《經濟通通訊社２３日專訊》中海外（００６８８）跌３﹒０２％，報１９﹒３元，最低價
１９﹒２４元，最高價２０﹒１５元；成交２４７７﹒５２萬股，成交金額４﹒８６億元；主動
買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２８８８﹒６４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投
資信息，金額３９８４﹒３５萬元，加權平均成交價１９﹒６６元；現時最大淨被動賣出券商為
摩根士丹利，金額２９９３﹒３３萬元，加權平均成交價１９﹒６６１元。
現時，恒生指數報１９４１９，跌２３７點或１﹒２１％；恒生中國企業指數報６６１８，
跌７６點或１﹒１４％；恒生科技指數報４１１７，跌３４點或０﹒８３％；主板成交
７２１﹒０３億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 １９﹒３００ 變動 －３﹒０２％
最高價 ２０﹒１５０ 最低價 １９﹒２４０
成交股數 ２４７７﹒５２萬股 成交金額 ４﹒８６億
１０天平均 １９﹒８０７ 歷史波幅％ ３１﹒０２９
２０天平均 ２０﹒５１１ 加權平均價 １９﹒６２９
５０天平均 ２２﹒０５９ ＲＳＩ１４ ３４﹒９５２
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２８８８﹒６４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海外（００６８８） １９﹒３０ －３﹒０２
越地（００１２３） ９﹒６２ －０﹒７２
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒５８ ＋６﹒６１
龍湖（００９６０） ２５﹒０５ －０﹒７９
新城發展（０１０３０） ２﹒８１ －３﹒１０
潤地（０１１０９） ３０﹒４５ －２﹒４０
碧桂園（０２００７） ２﹒５６ －０﹒３９
萬科企業（０２２０２） １４﹒４８ －１﹒９０
綠城（０３９００） １５﹒２８ ＋１﹒３３
鼎豐集團控股（０６８７８） １﹒８９ －０﹒５３
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（ｅｄ）
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