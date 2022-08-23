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00697 首程控股
即時 按盤價 升1.390 +0.120 (+9.449%)
大手異動

23/08/2022 15:46

《異動股》首程控股漲逾９％突破２５０天線，報１﹒３９元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》首程控股（００６９７）升９﹒４５％，報１﹒３９元，升穿
２５０天線（１﹒３４２元），最高價１﹒４元，最低價１﹒２７元；成交１００６﹒９６萬股
，成交金額１３４６﹒８９萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３９０﹒９１萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額５９﹒７６萬元，加權平均成交價１﹒３５元；現
時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１０７﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒３２４元。
　　現時，恒生指數報１９４８２，跌１７４點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６３９，
跌５５點或０﹒８３％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
７６４﹒７２億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　　１﹒３９０　變動　　　　　　＋９﹒４５％
　　最高價　　　　　　　１﹒４００　最低價　　　　　　１﹒２７０
　　成交股數　　１００６﹒９６萬股　成交金額　　１３４６﹒８９萬
　　１０天平均　　　　　１﹒２９６　歷史波幅％　　　４１﹒９９２
　　２０天平均　　　　　１﹒３０５　加權平均價　　　　１﹒３３８
　　５０天平均　　　　　１﹒２０１　ＲＳＩ１４　　　６７﹒２０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３９０﹒９１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　首程控股（００６９７）　　　　１﹒３９０　　＋９﹒４５
　　四海國際（００１２０）　　　　１﹒０９０　　－５﹒２２
　　中達集團控股（００１３９）　　０﹒０３６　　　　無升跌
　　光控（００１６５）　　　　　　５﹒９００　　　　無升跌
　　中國天弓控股（００４２８）　　０﹒４９０　＋１１﹒３６
　　中投基金（００６１２）　　　　４﹒６７０　　－０﹒６４
　　惠理集團（００８０６）　　　　２﹒２６０　　－３﹒４２
　　中國互聯網投資（００８１０）　４﹒８４０　　＋１﹒８９
　　中國信達（０１３５９）　　　　１﹒１００　　＋０﹒９２
　　中國華融（０２７９９）　　　　０﹒３００　　＋１﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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