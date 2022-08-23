《異動股》首程控股漲逾９％突破２５０天線，報１﹒３９元

《經濟通通訊社２３日專訊》首程控股（００６９７）升９﹒４５％，報１﹒３９元，升穿

２５０天線（１﹒３４２元），最高價１﹒４元，最低價１﹒２７元；成交１００６﹒９６萬股

，成交金額１３４６﹒８９萬元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３９０﹒９１萬元

。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額５９﹒７６萬元，加權平均成交價１﹒３５元；現

時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１０７﹒６６萬元，加權平均成交價１﹒３２４元。

現時，恒生指數報１９４８２，跌１７４點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６３９，

跌５５點或０﹒８３％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒３９％；主板成交

７６４﹒７２億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３９０ 變動 ＋９﹒４５％

最高價 １﹒４００ 最低價 １﹒２７０

成交股數 １００６﹒９６萬股 成交金額 １３４６﹒８９萬

１０天平均 １﹒２９６ 歷史波幅％ ４１﹒９９２

２０天平均 １﹒３０５ 加權平均價 １﹒３３８

５０天平均 １﹒２０１ ＲＳＩ１４ ６７﹒２０７

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股份狀態：升穿２５０天線；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入３９０﹒９１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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首程控股（００６９７） １﹒３９０ ＋９﹒４５

四海國際（００１２０） １﹒０９０ －５﹒２２

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３６ 無升跌

光控（００１６５） ５﹒９００ 無升跌

中國天弓控股（００４２８） ０﹒４９０ ＋１１﹒３６

中投基金（００６１２） ４﹒６７０ －０﹒６４

惠理集團（００８０６） ２﹒２６０ －３﹒４２

中國互聯網投資（００８１０） ４﹒８４０ ＋１﹒８９

中國信達（０１３５９） １﹒１００ ＋０﹒９２

中國華融（０２７９９） ０﹒３００ ＋１﹒６９

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（ｅｄ）

