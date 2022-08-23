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02246 快狗打車
即時 按盤價 升7.190 +1.200 (+20.033%)
大手異動

23/08/2022 15:47

《異動股》快狗打車升近２１％突破２０天線，報７﹒２２元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》快狗打車（０２２４６）升２０﹒５３％，報７﹒２２元，升
穿２０天線（６﹒１０６元），最高價７﹒２２元，最低價５﹒９５元；成交７１５﹒３萬股，
成交金額４８３５﹒９９萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入４７２﹒４５萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額４６７﹒６２萬元，加權平均成交價６﹒７３３元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２１３﹒４８萬元，加權平均成交價６﹒７７２元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２３％。
　　現時，恒生指數報１９４８１，跌１７５點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６４０，
跌５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒４％；主板成交７６７﹒１
億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　７﹒２２０　變動　　　　　＋２０﹒５３％
　　最高價　　　　　７﹒２２０　最低價　　　　　　５﹒９５０
　　成交股數　　７１５﹒３萬股　成交金額　　４８３５﹒９９萬
　　１０天平均　　　６﹒４２５　歷史波幅％　　１５２﹒０８６
　　２０天平均　　　６﹒１０６　加權平均價　　　　６﹒７６１
　　５０天平均　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　４６﹒５７３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入４７２﹒４５萬元；暫連
升２日，累計升幅２３％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　７﹒２２　＋２０﹒５３
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　１６﹒１８　　－０﹒８６
　　長安民生物流（０１２９２）　　　　１﹒８７　　－１﹒０６
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　２１４﹒００　　＋０﹒８５
　　嘉泓物流（０２１３０）　　　　　　８﹒２１　　－０﹒６１
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　　　１﹒９１　　＋１﹒６０
　　京東物流（０２６１８）　　　　　１４﹒００　　－０﹒５７
　　圓通速遞國際（０６１２３）　　　　２﹒３８　　　　無升跌
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　０﹒７２　　－１﹒３７
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　３﹒７３　　＋１﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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