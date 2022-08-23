《異動股》快狗打車升近２１％突破２０天線，報７﹒２２元

《經濟通通訊社２３日專訊》快狗打車（０２２４６）升２０﹒５３％，報７﹒２２元，升
穿２０天線（６﹒１０６元），最高價７﹒２２元，最低價５﹒９５元；成交７１５﹒３萬股，
成交金額４８３５﹒９９萬元；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入４７２﹒４５萬元。
現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額４６７﹒６２萬元，加權平均成交價６﹒７３３元
；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２１３﹒４８萬元，加權平均成交價６﹒７７２元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２３％。
現時，恒生指數報１９４８１，跌１７５點或０﹒８９％；恒生中國企業指數報６６４０，
跌５５點或０﹒８２％；恒生科技指數報４１３５，跌１６點或０﹒４％；主板成交７６７﹒１
億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒２２０ 變動 ＋２０﹒５３％
最高價 ７﹒２２０ 最低價 ５﹒９５０
成交股數 ７１５﹒３萬股 成交金額 ４８３５﹒９９萬
１０天平均 ６﹒４２５ 歷史波幅％ １５２﹒０８６
２０天平均 ６﹒１０６ 加權平均價 ６﹒７６１
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ４６﹒５７３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入４７２﹒４５萬元；暫連
升２日，累計升幅２３％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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快狗打車（０２２４６） ７﹒２２ ＋２０﹒５３
嘉里物流（００６３６） １６﹒１８ －０﹒８６
長安民生物流（０１２９２） １﹒８７ －１﹒０６
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２１４﹒００ ＋０﹒８５
嘉泓物流（０２１３０） ８﹒２１ －０﹒６１
滄港鐵路（０２１６９） １﹒９１ ＋１﹒６０
京東物流（０２６１８） １４﹒００ －０﹒５７
圓通速遞國際（０６１２３） ２﹒３８ 無升跌
盛良物流（０８２９２） ０﹒７２ －１﹒３７
安能物流（０９９５６） ３﹒７３ ＋１﹒６３
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（ｅｄ）
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