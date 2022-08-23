《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾９％創新低，報６﹒４５元

《經濟通通訊社２３日專訊》雍禾醫療（０２２７９）跌９﹒１５％，報６﹒４５元，最低

價６﹒３８元，創上市新低，最高價７﹒２１元；成交１６８﹒９５萬股，成交金額

１１２４﹒５４萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５１７﹒７４萬元。現時最大

淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４６﹒１５萬元，加權平均成交價６﹒７５９元；現

時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額２３﹒１１萬元，加權平均成交價６﹒５１元。以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒０１％。

現時，恒生指數報１９４７０，跌１８６點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報６６３７，

跌５７點或０﹒８６％；恒生科技指數報４１３４，跌１７點或０﹒４１％；主板成交７９５億

元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ６﹒４５０ 變動 －９﹒１５％

最高價 ７﹒２１０ 最低價 ６﹒３８０

成交股數 １６８﹒９５萬股 成交金額 １１２４﹒５４萬

１０天平均 ７﹒４８４ 歷史波幅％ ３２﹒６８４

２０天平均 ８﹒０５３ 加權平均價 ６﹒６５６

５０天平均 ８﹒９９１ ＲＳＩ１４ １９﹒２８５

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５１７﹒７４萬元；暫連跌

３日，累計跌幅１２﹒０１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雍禾醫療（０２２７９） ６﹒４５０ －９﹒１５

清晰醫療（０１４０６） １﹒５００ －０﹒６６

華潤醫療（０１５１５） ４﹒２７０ －１﹒１６

固生堂（０２２７３） ３７﹒２００ －０﹒１３

希瑪（０３３０９） ３﹒９５０ 無升跌

海吉亞醫療（０６０７８） ４２﹒２００ ＋３﹒６９

瑞爾集團（０６６３９） ９﹒０２０ ＋２﹒８５

ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＨＣ（０８３５７） ０﹒１８７ －１３﹒８２

恒智控股（０８４０５） ０﹒８５０ ＋２﹒４１

宏力醫療（０９９０６） ２﹒０２０ ＋４﹒１２

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（ｅｄ）

