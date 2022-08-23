《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾９％創新低，報６﹒４５元

《經濟通通訊社２３日專訊》雍禾醫療（０２２７９）跌９﹒１５％，報６﹒４５元，最低
價６﹒３８元，創上市新低，最高價７﹒２１元；成交１６８﹒９５萬股，成交金額
１１２４﹒５４萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５１７﹒７４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４６﹒１５萬元，加權平均成交價６﹒７５９元；現
時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額２３﹒１１萬元，加權平均成交價６﹒５１元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒０１％。
現時，恒生指數報１９４７０，跌１８６點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報６６３７，
跌５７點或０﹒８６％；恒生科技指數報４１３４，跌１７點或０﹒４１％；主板成交７９５億
元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ６﹒４５０ 變動 －９﹒１５％
最高價 ７﹒２１０ 最低價 ６﹒３８０
成交股數 １６８﹒９５萬股 成交金額 １１２４﹒５４萬
１０天平均 ７﹒４８４ 歷史波幅％ ３２﹒６８４
２０天平均 ８﹒０５３ 加權平均價 ６﹒６５６
５０天平均 ８﹒９９１ ＲＳＩ１４ １９﹒２８５
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５１７﹒７４萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１２﹒０１％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雍禾醫療（０２２７９） ６﹒４５０ －９﹒１５
清晰醫療（０１４０６） １﹒５００ －０﹒６６
華潤醫療（０１５１５） ４﹒２７０ －１﹒１６
固生堂（０２２７３） ３７﹒２００ －０﹒１３
希瑪（０３３０９） ３﹒９５０ 無升跌
海吉亞醫療（０６０７８） ４２﹒２００ ＋３﹒６９
瑞爾集團（０６６３９） ９﹒０２０ ＋２﹒８５
ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＨＣ（０８３５７） ０﹒１８７ －１３﹒８２
恒智控股（０８４０５） ０﹒８５０ ＋２﹒４１
宏力醫療（０９９０６） ２﹒０２０ ＋４﹒１２
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（ｅｄ）
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