  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
02279 雍禾醫療
即時 按盤價 跌6.400 -0.700 (-9.859%)
大手異動

23/08/2022 15:56

《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾９％創新低，報６﹒４５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》雍禾醫療（０２２７９）跌９﹒１５％，報６﹒４５元，最低
價６﹒３８元，創上市新低，最高價７﹒２１元；成交１６８﹒９５萬股，成交金額
１１２４﹒５４萬元；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５１７﹒７４萬元。現時最大
淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額４６﹒１５萬元，加權平均成交價６﹒７５９元；現
時最大淨被動賣出券商為興證國際證券，金額２３﹒１１萬元，加權平均成交價６﹒５１元。以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒０１％。
　　現時，恒生指數報１９４７０，跌１８６點或０﹒９５％；恒生中國企業指數報６６３７，
跌５７點或０﹒８６％；恒生科技指數報４１３４，跌１７點或０﹒４１％；主板成交７９５億
元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　６﹒４５０　變動　　　　　　－９﹒１５％
　　最高價　　　　　　７﹒２１０　最低價　　　　　　６﹒３８０
　　成交股數　　１６８﹒９５萬股　成交金額　　１１２４﹒５４萬
　　１０天平均　　　　７﹒４８４　歷史波幅％　　　３２﹒６８４
　　２０天平均　　　　８﹒０５３　加權平均價　　　　６﹒６５６
　　５０天平均　　　　８﹒９９１　ＲＳＩ１４　　　１９﹒２８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２６：７４，資金淨主動賣出５１７﹒７４萬元；暫連跌
３日，累計跌幅１２﹒０１％
　
　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雍禾醫療（０２２７９）　　　　　　　　　６﹒４５０　　－９﹒１５
　　清晰醫療（０１４０６）　　　　　　　　　１﹒５００　　－０﹒６６
　　華潤醫療（０１５１５）　　　　　　　　　４﹒２７０　　－１﹒１６
　　固生堂（０２２７３）　　　　　　　　　３７﹒２００　　－０﹒１３
　　希瑪（０３３０９）　　　　　　　　　　　３﹒９５０　　　　無升跌
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　　　　　　４２﹒２００　　＋３﹒６９
　　瑞爾集團（０６６３９）　　　　　　　　　９﹒０２０　　＋２﹒８５
　　ＲＥＰＵＢＬＩＣ　ＨＣ（０８３５７）　　０﹒１８７　－１３﹒８２
　　恒智控股（０８４０５）　　　　　　　　　０﹒８５０　　＋２﹒４１
　　宏力醫療（０９９０６）　　　　　　　　　２﹒０２０　　＋４﹒１２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰23/08/2022 14:02  《異動股》雍禾醫療（２２７９）跌逾４％創新低，報６﹒７９元

其他大手異動
More

14/07/2022 09:34  《異動股》雍禾醫療（０２２７９）升逾７％，報９﹒５元

05/07/2022 09:31  《異動股》佳源等２家港股通股份上午９：３０異動

27/06/2022 09:42  《異動股》部分醫藥股上升，固生堂揚９％，海吉亞升２％

17/05/2022 13:11  《異動股》雍禾醫療等２家公司下午１：１０異動

11/05/2022 14:08  《異動股》雍禾醫療漲逾１０％突破１０天線，報１１元

備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金