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01597 納泉能源科技
即時 按盤價 升3.050 +0.400 (+15.094%)
大手異動

23/08/2022 15:59

《異動股》納泉能源科技升逾１５％破頂，報３﹒０５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》納泉能源科技（０１５９７）升１５﹒０９％，報３﹒０５元
，最高價３﹒０５元，創上市新高，最低價２﹒６５元；成交２１﹒８萬股，成交金額
６４﹒１３萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入５５﹒５５萬元。現時最大淨被動買
入券商為盈透證券香港，金額５７２０元，加權平均成交價２﹒８６元；現時最大淨被動賣出券
商為滙豐證券經紀，金額１６﹒６９萬元，加權平均成交價２﹒９２８元。
　　現時，恒生指數報１９４８０，跌１７６點或０﹒９％；恒生中國企業指數報６６４２，跌
５３點或０﹒７９％；恒生科技指數報４１３８，跌１３點或０﹒３４％；主板成交
８０６﹒２１億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３﹒０５０　變動　　　　＋１５﹒０９％
　　最高價　　　　３﹒０５０　最低價　　　　　２﹒６５０
　　成交股數　　２１﹒８萬股　成交金額　　　６４﹒１３萬
　　１０天平均　　２﹒５９７　歷史波幅％　　４１﹒２２１
　　２０天平均　　２﹒４６５　加權平均價　　　２﹒９４２
　　５０天平均　　２﹒３０７　ＲＳＩ１４　　８７﹒６５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入５５﹒５５萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　納泉能源科技（０１５９７）　　３﹒０５０　＋１５﹒０９
　　彩虹新能源（００４３８）　　１０﹒７４０　　－２﹒１９
　　豐盛控股（００６０７）　　　　０﹒１１３　　　　無升跌
　　中國高速傳動（００６５８）　　４﹒３２０　　－２﹒２６
　　信義光能（００９６８）　　　１１﹒３６０　　－１﹒５６
　　滙能集團（０１５３９）　　　　０﹒５６０　　＋７﹒６９
　　新特能源（０１７９９）　　　２１﹒０５０　　－０﹒７１
　　金風科技（０２２０８）　　　１２﹒０８０　　－３﹒９７
　　協鑫科技（０３８００）　　　　３﹒０００　　　　無升跌
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　２４﹒７５０　　＋１﹒６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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