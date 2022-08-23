《異動股》納泉能源科技升逾１５％破頂，報３﹒０５元

《經濟通通訊社２３日專訊》納泉能源科技（０１５９７）升１５﹒０９％，報３﹒０５元

，最高價３﹒０５元，創上市新高，最低價２﹒６５元；成交２１﹒８萬股，成交金額

６４﹒１３萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入５５﹒５５萬元。現時最大淨被動買

入券商為盈透證券香港，金額５７２０元，加權平均成交價２﹒８６元；現時最大淨被動賣出券

商為滙豐證券經紀，金額１６﹒６９萬元，加權平均成交價２﹒９２８元。

現時，恒生指數報１９４８０，跌１７６點或０﹒９％；恒生中國企業指數報６６４２，跌

５３點或０﹒７９％；恒生科技指數報４１３８，跌１３點或０﹒３４％；主板成交

８０６﹒２１億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ３﹒０５０ 變動 ＋１５﹒０９％

最高價 ３﹒０５０ 最低價 ２﹒６５０

成交股數 ２１﹒８萬股 成交金額 ６４﹒１３萬

１０天平均 ２﹒５９７ 歷史波幅％ ４１﹒２２１

２０天平均 ２﹒４６５ 加權平均價 ２﹒９４２

５０天平均 ２﹒３０７ ＲＳＩ１４ ８７﹒６５５

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入５５﹒５５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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納泉能源科技（０１５９７） ３﹒０５０ ＋１５﹒０９

彩虹新能源（００４３８） １０﹒７４０ －２﹒１９

豐盛控股（００６０７） ０﹒１１３ 無升跌

中國高速傳動（００６５８） ４﹒３２０ －２﹒２６

信義光能（００９６８） １１﹒３６０ －１﹒５６

滙能集團（０１５３９） ０﹒５６０ ＋７﹒６９

新特能源（０１７９９） ２１﹒０５０ －０﹒７１

金風科技（０２２０８） １２﹒０８０ －３﹒９７

協鑫科技（０３８００） ３﹒０００ 無升跌

福萊特玻璃（０６８６５） ２４﹒７５０ ＋１﹒６４

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（ｅｄ）

