《異動股》納泉能源科技升逾１５％破頂，報３﹒０５元

《經濟通通訊社２３日專訊》納泉能源科技（０１５９７）升１５﹒０９％，報３﹒０５元
，最高價３﹒０５元，創上市新高，最低價２﹒６５元；成交２１﹒８萬股，成交金額
６４﹒１３萬元；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入５５﹒５５萬元。現時最大淨被動買
入券商為盈透證券香港，金額５７２０元，加權平均成交價２﹒８６元；現時最大淨被動賣出券
商為滙豐證券經紀，金額１６﹒６９萬元，加權平均成交價２﹒９２８元。
現時，恒生指數報１９４８０，跌１７６點或０﹒９％；恒生中國企業指數報６６４２，跌
５３點或０﹒７９％；恒生科技指數報４１３８，跌１３點或０﹒３４％；主板成交
８０６﹒２１億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒０５０ 變動 ＋１５﹒０９％
最高價 ３﹒０５０ 最低價 ２﹒６５０
成交股數 ２１﹒８萬股 成交金額 ６４﹒１３萬
１０天平均 ２﹒５９７ 歷史波幅％ ４１﹒２２１
２０天平均 ２﹒４６５ 加權平均價 ２﹒９４２
５０天平均 ２﹒３０７ ＲＳＩ１４ ８７﹒６５５
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９３：７，資金淨主動買入５５﹒５５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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納泉能源科技（０１５９７） ３﹒０５０ ＋１５﹒０９
彩虹新能源（００４３８） １０﹒７４０ －２﹒１９
豐盛控股（００６０７） ０﹒１１３ 無升跌
中國高速傳動（００６５８） ４﹒３２０ －２﹒２６
信義光能（００９６８） １１﹒３６０ －１﹒５６
滙能集團（０１５３９） ０﹒５６０ ＋７﹒６９
新特能源（０１７９９） ２１﹒０５０ －０﹒７１
金風科技（０２２０８） １２﹒０８０ －３﹒９７
協鑫科技（０３８００） ３﹒０００ 無升跌
福萊特玻璃（０６８６５） ２４﹒７５０ ＋１﹒６４
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（ｅｄ）
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