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01942 MOG HOLDINGS
即時 按盤價 升2.350 +0.320 (+15.764%)
大手異動

23/08/2022 16:00

《異動股》ＭＯＧ（０１９４２）升近１６％破頂，報２﹒３５元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》ＭＯＧ（０１９４２）升１５﹒７６％，報２﹒３５元，最高
價２﹒５元，創上市新高，最低價２﹒０６元；成交７﹒６萬股，成交金額１７﹒１３萬元；主
動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本
証券，金額８２８０元，加權平均成交價２﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額１﹒４３萬元，加權平均成交價２﹒３８３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１６﹒３４％。
　　現時，恒生指數報１９４８３，跌１７３點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６６４３，
跌５２點或０﹒７８％；恒生科技指數報４１３８，跌１３點或０﹒３４％；主板成交
８０９﹒９３億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　２﹒３５０　變動　　　　＋１５﹒７６％
　　最高價　　　２﹒５００　最低價　　　　　２﹒０６０
　　成交股數　　７﹒６萬股　成交金額　　　１７﹒１３萬
　　１０天平均　１﹒９４６　歷史波幅％　　４６﹒２３６
　　２０天平均　１﹒８４６　加權平均價　　　２﹒２５４
　　５０天平均　１﹒７６４　ＲＳＩ１４　　８５﹒８６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３﹒７９萬元；暫連升２
日，累計升幅１６﹒３４％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＭＯＧ（０１９４２）　　　　　２﹒３５　＋１５﹒７６
　　新興光學（００１２５）　　　　１﹒０６　　　　無升跌
　　高雅光學（００９０７）　　　　０﹒５７　　　　無升跌
　　飛達控股（０１１００）　　　　１﹒９０　　＋１﹒６０
　　其利工業集團（０１７３１）　　０﹒９０　　＋７﹒１４
　　新秀麗（０１９１０）　　　　１９﹒６８　　－１﹒１１
　　普拉達（０１９１３）　　　　４３﹒２５　　－３﹒７８
　　中國恒泰集團（０２０１１）　　０﹒７９　　－３﹒６６
　　康耐特光學（０２２７６）　　　６﹒０３　　＋０﹒１７
　　ＨＳＳＰ（０３６２６）　　　　０﹒６３　　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 23/08/2022 17:13
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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