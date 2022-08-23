《異動股》ＭＯＧ（０１９４２）升近１６％破頂，報２﹒３５元

《經濟通通訊社２３日專訊》ＭＯＧ（０１９４２）升１５﹒７６％，報２﹒３５元，最高

價２﹒５元，創上市新高，最低價２﹒０６元；成交７﹒６萬股，成交金額１７﹒１３萬元；主

動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本

証券，金額８２８０元，加權平均成交價２﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際

，金額１﹒４３萬元，加權平均成交價２﹒３８３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１６﹒３４％。

現時，恒生指數報１９４８３，跌１７３點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６６４３，

跌５２點或０﹒７８％；恒生科技指數報４１３８，跌１３點或０﹒３４％；主板成交

８０９﹒９３億元。

上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒３５０ 變動 ＋１５﹒７６％

最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒０６０

成交股數 ７﹒６萬股 成交金額 １７﹒１３萬

１０天平均 １﹒９４６ 歷史波幅％ ４６﹒２３６

２０天平均 １﹒８４６ 加權平均價 ２﹒２５４

５０天平均 １﹒７６４ ＲＳＩ１４ ８５﹒８６６

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３﹒７９萬元；暫連升２

日，累計升幅１６﹒３４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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ＭＯＧ（０１９４２） ２﹒３５ ＋１５﹒７６

新興光學（００１２５） １﹒０６ 無升跌

高雅光學（００９０７） ０﹒５７ 無升跌

飛達控股（０１１００） １﹒９０ ＋１﹒６０

其利工業集團（０１７３１） ０﹒９０ ＋７﹒１４

新秀麗（０１９１０） １９﹒６８ －１﹒１１

普拉達（０１９１３） ４３﹒２５ －３﹒７８

中國恒泰集團（０２０１１） ０﹒７９ －３﹒６６

康耐特光學（０２２７６） ６﹒０３ ＋０﹒１７

ＨＳＳＰ（０３６２６） ０﹒６３ ＋５﹒００

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（ｅｄ）

