《異動股》ＭＯＧ（０１９４２）升近１６％破頂，報２﹒３５元

《經濟通通訊社２３日專訊》ＭＯＧ（０１９４２）升１５﹒７６％，報２﹒３５元，最高
價２﹒５元，創上市新高，最低價２﹒０６元；成交７﹒６萬股，成交金額１７﹒１３萬元；主
動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３﹒７９萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本
証券，金額８２８０元，加權平均成交價２﹒０７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際
，金額１﹒４３萬元，加權平均成交價２﹒３８３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１６﹒３４％。
現時，恒生指數報１９４８３，跌１７３點或０﹒８８％；恒生中國企業指數報６６４３，
跌５２點或０﹒７８％；恒生科技指數報４１３８，跌１３點或０﹒３４％；主板成交
８０９﹒９３億元。
上證綜合指數報３２７６，跌１點或０﹒０５％，成交４１８３﹒１２億元人民幣。
深證成份指數報１２４５５，跌５０點或０﹒４％，成交２４３８﹒８１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２﹒３５０ 變動 ＋１５﹒７６％
最高價 ２﹒５００ 最低價 ２﹒０６０
成交股數 ７﹒６萬股 成交金額 １７﹒１３萬
１０天平均 １﹒９４６ 歷史波幅％ ４６﹒２３６
２０天平均 １﹒８４６ 加權平均價 ２﹒２５４
５０天平均 １﹒７６４ ＲＳＩ１４ ８５﹒８６６
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９０：１０，資金淨主動買入１３﹒７９萬元；暫連升２
日，累計升幅１６﹒３４％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＭＯＧ（０１９４２） ２﹒３５ ＋１５﹒７６
新興光學（００１２５） １﹒０６ 無升跌
高雅光學（００９０７） ０﹒５７ 無升跌
飛達控股（０１１００） １﹒９０ ＋１﹒６０
其利工業集團（０１７３１） ０﹒９０ ＋７﹒１４
新秀麗（０１９１０） １９﹒６８ －１﹒１１
普拉達（０１９１３） ４３﹒２５ －３﹒７８
中國恒泰集團（０２０１１） ０﹒７９ －３﹒６６
康耐特光學（０２２７６） ６﹒０３ ＋０﹒１７
ＨＳＳＰ（０３６２６） ０﹒６３ ＋５﹒００
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（ｅｄ）
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