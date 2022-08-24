《異動股》龍光集團等７家公司開市競價異動

《經濟通通訊社２４日專訊》７家上市公司於９：２０ａｍ錄得異動紀錄：
上市公司 現價 變幅 股份狀態
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
昆侖能源 ６﹒２５元 ＋５﹒５７％ 創１個月新高，暫連升４日
（００１３５） ，累計升幅１０﹒６２％
建發國際集團 １６﹒１０元 －１２﹒８８％
（０１９０８）
雲頂新耀－Ｂ １１﹒４４元 －１﹒０４％ 創上市新低，暫連跌２日，
（０１９５２） 累計跌幅７﹒１４％
安踏體育 ９６﹒００元 ＋４﹒３５％ 創１個月新高，暫連升４日
（０２０２０） ，累計升幅１３﹒０７％
融信中國 ０﹒８１元 －７﹒９５％ 創上市新低，暫連跌２日，
（０３３０１） 累計跌幅１１﹒９６％
龍光集團 ０﹒９４元 －５６﹒８８％ 創５２周新低
（０３３８０）
小鵬汽車 ７５﹒００元 －９﹒５８％ 創１個月新低，暫連跌５日
（０９８６８） ，累計跌幅１６﹒４３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動