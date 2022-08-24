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00135 昆侖能源
即時 按盤價 升6.310 +0.390 (+6.588%)
大手異動

24/08/2022 09:21

《異動股》龍光集團等７家公司開市競價異動

　　《經濟通通訊社２４日專訊》７家上市公司於９：２０ａｍ錄得異動紀錄：
　
上市公司　　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅　　　　　　　　股份狀態　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
昆侖能源　　　　　　　　　　６﹒２５元　　　　＋５﹒５７％　創１個月新高，暫連升４日
（００１３５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計升幅１０﹒６２％　
建發國際集團　　　　　　　１６﹒１０元　　　－１２﹒８８％　　　　　　　　　　　　　
（０１９０８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雲頂新耀－Ｂ　　　　　　　１１﹒４４元　　　　－１﹒０４％　創上市新低，暫連跌２日，
（０１９５２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅７﹒１４％　　　
安踏體育　　　　　　　　　９６﹒００元　　　　＋４﹒３５％　創１個月新高，暫連升４日
（０２０２０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計升幅１３﹒０７％　
融信中國　　　　　　　　　　０﹒８１元　　　　－７﹒９５％　創上市新低，暫連跌２日，
（０３３０１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累計跌幅１１﹒９６％　　
龍光集團　　　　　　　　　　０﹒９４元　　　－５６﹒８８％　創５２周新低　　　　　　
（０３３８０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
小鵬汽車　　　　　　　　　７５﹒００元　　　　－９﹒５８％　創１個月新低，暫連跌５日
（０９８６８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，累計跌幅１６﹒４３％　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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