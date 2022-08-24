《經濟通通訊社２４日專訊》新秀麗（０１９１０）於９：４６ａｍ錄得１手５５﹒９８萬
股交叉盤，每股造１９﹒４４元，較上日收市價低１﹒４２％，涉資１０８８﹒２５萬元。
新秀麗現價跌１﹒２２％，報１９﹒４８元；成交１３１﹒０１萬股，成交金額
２５５０﹒７４萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４２﹒８３萬元。（ｒｗ）
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24/08/2022 09:47
《大手成交》新秀麗一手約５６萬股交叉盤，涉資１０８８萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》新秀麗（０１９１０）於９：４６ａｍ錄得１手５５﹒９８萬
股交叉盤，每股造１９﹒４４元，較上日收市價低１﹒４２％，涉資１０８８﹒２５萬元。
新秀麗現價跌１﹒２２％，報１９﹒４８元；成交１３１﹒０１萬股，成交金額
２５５０﹒７４萬元，主動買沽比率５９：４１，資金淨主動買入４２﹒８３萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
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