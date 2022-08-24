《經濟通通訊社２４日專訊》中國平安（０２３１８）於１０：１１ａｍ錄得１手１５０萬
股交叉盤，每股造４４﹒１５元，較上日收市價高２﹒７９％，涉資６６２２﹒５萬元。
中國平安現價升３﹒４９％，報４４﹒４５元；成交１６９１﹒４４萬股，成交金額
７﹒４６億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入５８３３﹒０８萬元。（ｒｗ）
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24/08/2022 10:12
《大手成交》中國平安一手１５０萬股交叉盤，涉資６６２２萬元
《經濟通通訊社２４日專訊》中國平安（０２３１８）於１０：１１ａｍ錄得１手１５０萬
股交叉盤，每股造４４﹒１５元，較上日收市價高２﹒７９％，涉資６６２２﹒５萬元。
中國平安現價升３﹒４９％，報４４﹒４５元；成交１６９１﹒４４萬股，成交金額
７﹒４６億元，主動買沽比率５５：４５，資金淨主動買入５８３３﹒０８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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