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02588 中銀航空租賃
即時 按盤價 跌64.100 -0.950 (-1.460%)
大手異動

24/08/2022 10:23

《大手成交》中銀航空租賃一手約３０萬股交叉盤，涉１９２２萬元

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中銀航空租賃（０２５８８）於１０：２２ａｍ錄得１手
２９﹒８５萬股交叉盤，每股造６４﹒４元，較上日收市價低１％，涉資１９２２﹒３４萬元。
　　中銀航空租賃現價跌１﹒３１％，報６４﹒２元；成交３２﹒０６萬股，成交金額
２０６５﹒２萬元，主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出７６﹒８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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