《經濟通通訊社２４日專訊》中銀航空租賃（０２５８８）於１０：２２ａｍ錄得１手
２９﹒８５萬股交叉盤，每股造６４﹒４元，較上日收市價低１％，涉資１９２２﹒３４萬元。
中銀航空租賃現價跌１﹒３１％，報６４﹒２元；成交３２﹒０６萬股，成交金額
２０６５﹒２萬元，主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出７６﹒８萬元。（ｒｗ）
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24/08/2022 10:23
《大手成交》中銀航空租賃一手約３０萬股交叉盤，涉１９２２萬元
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２９﹒８５萬股交叉盤，每股造６４﹒４元，較上日收市價低１％，涉資１９２２﹒３４萬元。
中銀航空租賃現價跌１﹒３１％，報６４﹒２元；成交３２﹒０６萬股，成交金額
２０６５﹒２萬元，主動買沽比率１４：８６，資金淨主動賣出７６﹒８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
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