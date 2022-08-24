《中概異動》快手低開近２％，中期虧損收窄至９４億人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》快手（０１０２４）現價跌１﹒７３％，報７３﹒８元，該股

成交約１５９萬股，涉資１﹒１８億元；阿里（０９９８８）跌１﹒７５％，報８６﹒８５元；

騰訊（００７００）升０﹒３２％，報３１３﹒８元；美團（０３６９０）升１﹒３％，報

１７０﹒９元。

快手公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損收窄至９４﹒３億元人民幣，去年同期虧

損６４７﹒８６億元人民幣；每股基本虧損２﹒２３元，經調整虧損淨額為５０﹒３４億元人民

幣，去年同期經調整虧損淨額為１０６﹒６７億元人民幣，不派息。

期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為１１﹒４４億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧

損為８４﹒８９億元人民幣，收入４２７﹒６２億元人民幣，按年升１８﹒３％；毛利

１８５﹒５２億元人民幣，升２０﹒７％。



＊次季虧損收窄至３１﹒８億人幣＊



另外，快手第二季虧損收窄至３１﹒７６億元人民幣，而去年同期虧損７０﹒３５億元人民

幣；每股基本虧損７５分，經調整虧損淨額為１３﹒１２億元人民幣，去年同期經調整虧損淨額

為５０﹒１６億元人民幣。

期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ為４﹒０７億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為

３５﹒６億元人民幣，收入２１６﹒９５億元人民幣，按年升１３﹒４％；毛利９７﹒７億元人

民幣，升１６﹒５％。

現時，恒生指數報１９５４２，升３８點或升０﹒２０％，主板成交１３﹒４５億元。國企

指數報６６６６，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４１４５，升４點或升０﹒１２％

。

即月期指新報１９５１４，升４７點，低水２８點。即月國指期貨報６６６３，升１６點，

低水３點。即月科指期貨新報４１４７，升４點，高水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ７３﹒８元 跌１﹒７３％

阿里（０９９８８） ８６﹒８５元 跌１﹒７５％

騰訊（００７００） ３１３﹒８元 升０﹒３２％

美團（０３６９０） １７０﹒９元 升１﹒３％

京東集團（０９６１８） ２２７﹒２元 升２﹒６２％

小米（０１８１０） １１﹒１８元 無升跌

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８３﹒４元 無升跌

百度（０９８８８） １３１﹒２元 升０﹒３１％

網易（０９９９９） １３７﹒３元 升０﹒８１％

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（ｅｒ）

