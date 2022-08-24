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01024 快手－Ｗ
即時 按盤價 跌70.000 -5.100 (-6.791%)
大手異動

24/08/2022 09:24

《中概異動》快手低開近２％，中期虧損收窄至９４億人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》快手（０１０２４）現價跌１﹒７３％，報７３﹒８元，該股
成交約１５９萬股，涉資１﹒１８億元；阿里（０９９８８）跌１﹒７５％，報８６﹒８５元；
騰訊（００７００）升０﹒３２％，報３１３﹒８元；美團（０３６９０）升１﹒３％，報
１７０﹒９元。
　　快手公布，截至２０２２年６月３０日止中期虧損收窄至９４﹒３億元人民幣，去年同期虧
損６４７﹒８６億元人民幣；每股基本虧損２﹒２３元，經調整虧損淨額為５０﹒３４億元人民
幣，去年同期經調整虧損淨額為１０６﹒６７億元人民幣，不派息。
　　期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為１１﹒４４億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧
損為８４﹒８９億元人民幣，收入４２７﹒６２億元人民幣，按年升１８﹒３％；毛利
１８５﹒５２億元人民幣，升２０﹒７％。
　
＊次季虧損收窄至３１﹒８億人幣＊
　
　　另外，快手第二季虧損收窄至３１﹒７６億元人民幣，而去年同期虧損７０﹒３５億元人民
幣；每股基本虧損７５分，經調整虧損淨額為１３﹒１２億元人民幣，去年同期經調整虧損淨額
為５０﹒１６億元人民幣。
　　期內，經調整ＥＢＩＴＤＡ為４﹒０７億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為
３５﹒６億元人民幣，收入２１６﹒９５億元人民幣，按年升１３﹒４％；毛利９７﹒７億元人
民幣，升１６﹒５％。
　　現時，恒生指數報１９５４２，升３８點或升０﹒２０％，主板成交１３﹒４５億元。國企
指數報６６６６，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４１４５，升４點或升０﹒１２％

　　即月期指新報１９５１４，升４７點，低水２８點。即月國指期貨報６６６３，升１６點，
低水３點。即月科指期貨新報４１４７，升４點，高水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　　７３﹒８元　跌１﹒７３％
　　阿里（０９９８８）　　　８６﹒８５元　跌１﹒７５％
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒８元　升０﹒３２％
　　美團（０３６９０）　　　１７０﹒９元　　升１﹒３％
　　京東集團（０９６１８）　２２７﹒２元　升２﹒６２％
　　小米（０１８１０）　　　１１﹒１８元　　　　無升跌
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１８３﹒４元　　　　無升跌
　　百度（０９８８８）　　　１３１﹒２元　升０﹒３１％
　　網易（０９９９９）　　　１３７﹒３元　升０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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