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02600 中國鋁業
即時 按盤價 升2.900 +0.040 (+1.399%)
大手異動

24/08/2022 09:27

《異動股》中鋁（２６００）開升２％，中期多賺近三成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》中鋁（０２６００）Ｈ股現價升２﹒１％，報２﹒９２元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９１％。該股成交約３３萬股，涉資９６萬元。Ａ股
（滬：６０１６００）現價４﹒６９元人民幣，升０﹒０８元人民幣，或升１﹒７４％，成交
１４４１萬元人民幣，涉及３０７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８３﹒９％。
　　中國鋁業公布，截至６月３０日止中期淨利潤３９﹒８９億人民幣，升約２９％，每股盈利
２３﹒１人民幣分，不派中期股息。營業收入１４５４﹒０３億人民幣，同比增長２０﹒３５％
，主因貿易業務收入增長及主營產品市場價格上升，而純利上升因生產的氧化鋁、煤炭以及開展
的進口焦煤貿易業務利潤同比增加影響。
　　現時，恒生指數報１９５４２，升３８點或升０﹒２０％，主板成交１３﹒４５億元。國企
指數報６６６６，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４１４５，升４點或升０﹒１２％

　　即月期指新報１９５０５，升３８點，低水３７點。即月國指期貨報６６５９，升１２點，
低水７點。即月科指期貨新報４１４２，跌１點，高水５點。
　　上證綜合指數報３２７９，升２點或升０﹒０９％，成交２５﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８４，升２９點或升０﹒２４％，成交５２﹒８３億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中鋁（０２６００）　　　２﹒９２元　升２﹒１％
　　中鋁國際（０２０６８）　１﹒６４元　　　無升跌
　　中國宏橋（０１３７８）　８﹒０９元　　　無升跌
　　鞍鋼（００３４７）　　　２﹒５９元　　　無升跌
　　俄鋁（００４８６）　　　３﹒６６元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 24/08/2022 11:27
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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