《異動股》中鋁（２６００）開升２％，中期多賺近三成

《經濟通通訊社２４日專訊》中鋁（０２６００）Ｈ股現價升２﹒１％，報２﹒９２元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒９１％。該股成交約３３萬股，涉資９６萬元。Ａ股

（滬：６０１６００）現價４﹒６９元人民幣，升０﹒０８元人民幣，或升１﹒７４％，成交

１４４１萬元人民幣，涉及３０７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８３﹒９％。

中國鋁業公布，截至６月３０日止中期淨利潤３９﹒８９億人民幣，升約２９％，每股盈利

２３﹒１人民幣分，不派中期股息。營業收入１４５４﹒０３億人民幣，同比增長２０﹒３５％

，主因貿易業務收入增長及主營產品市場價格上升，而純利上升因生產的氧化鋁、煤炭以及開展

的進口焦煤貿易業務利潤同比增加影響。

現時，恒生指數報１９５４２，升３８點或升０﹒２０％，主板成交１３﹒４５億元。國企

指數報６６６６，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４１４５，升４點或升０﹒１２％

。

即月期指新報１９５０５，升３８點，低水３７點。即月國指期貨報６６５９，升１２點，

低水７點。即月科指期貨新報４１４２，跌１點，高水５點。

上證綜合指數報３２７９，升２點或升０﹒０９％，成交２５﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２４８４，升２９點或升０﹒２４％，成交５２﹒８３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中鋁（０２６００） ２﹒９２元 升２﹒１％

中鋁國際（０２０６８） １﹒６４元 無升跌

中國宏橋（０１３７８） ８﹒０９元 無升跌

鞍鋼（００３４７） ２﹒５９元 無升跌

俄鋁（００４８６） ３﹒６６元 無升跌

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（ｈｃ）

