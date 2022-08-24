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03380 龍光集團
即時 按盤價 跌1.150 -1.030 (-47.248%)
大手異動

24/08/2022 09:23

《異動股》龍光（３３８０）復牌開挫５６％，中期蝕最少５億人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》龍光集團（０３３８０）現價跌５６﹒８８％，報０﹒９４元
，該股成交約３４２萬股，涉資３２１萬元。
　　龍光集團公布，已達成所有復牌指引，故於今日復牌。同時龍光公布，在境內資本市場已經
完成１２筆公開市場債券的展期工作，也就一筆境外貸款簽署展期協定，獲得全體參貸銀行的支
援和同意，銀行表示願意支持該集團繼續保持經營持續及穩定。
　　惟龍光日前發布盈警，預期截至６月３０日止中期錄得淨虧損介乎約５億至８億人民幣之間
，去年同期純利逾６１億人民幣。預期虧損主要由於受新冠病毒疫情影響工程進度，年內結轉體
量下跌，確認收入減少；房地產行業持續低迷，銷售同比下滑，以及部分低毛利項目結轉導致結
轉毛利率下降。
　　現時，恒生指數報１９５４２，升３８點或升０﹒２０％，主板成交１３﹒４５億元。國企
指數報６６６６，升１７點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４１４５，升４點或升０﹒１２％

　　即月期指新報１９５１７，升５０點，低水２５點。即月國指期貨報６６６５，升１８點，
低水１點。即月科指期貨新報４１４８，升５點，高水１０點。（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 24/08/2022 11:28
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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