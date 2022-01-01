借勢電視劇營銷，拼多多申請拼刀刀商標被駁回複審
《經濟通通訊社３０日專訊》資料顯示，內地綜合類網購平台拼多多的關聯公司 上海尋夢信息技術有限公司申請的「拼刀刀」商標狀態發生變更，由「註冊申請中」變更為「駁回複審中」。據悉，拼刀刀是電視劇《贅婿》中由郭麒麟飾演的寧毅發明的一種購物方式，拼多多公司於２０２１年２月申請註冊該商標。 事實上，《贅2021年07月30日
機構稱阿里、小鵬等多隻中概股低位獲散戶投資者承接
《經濟通通訊社２９日專訊》中國針對民辦教育行業的監管措施震撼資本市場，華爾街對中國政策的不穩定性感到恐懼引致中概股暴跌多日。獨立研究機構Ｖａｎｄａ昨日（２８日）表示，其數據顯示，本周稍早的散戶活動平淡，但就在恐懼情緒蔓延到美股時，「低接大軍」再度現身。Ｖａｎｄａ表示，中國電動汽車製造商蔚來和小鵬2021年07月29日
天境生物擬明年回流上海科創板、港交所上市
《經濟通通訊社２８日專訊》美股上市公司天境生物首席財務官朱傑倫日前表示，計劃在大中華區證券交易所，包括香港交易所及上海交易所雙重上市，並正在實質性開展。 其中，公司董事會已批准了在上交所科創板雙重上市的初步方案，並授權公司管理層與保薦機構中金公司簽署上市輔導協議。 天境生物表示，此項雙重上市2021年07月28日
哈囉出行撤回美國ＩＰＯ申請
《經濟通通訊社２８日專訊》螞蟻集團有份投資的內地共享單車公司哈囉出行表示，經過公司管理層慎重考慮，已向美國證券交易所委員會發出聲明，要求撤回此前提交的ＩＰＯ申請。 今年４月底，哈囉出行遞交招股書，計劃於納斯達克交易所掛牌，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。（ｃｔ）2021年07月28日
拼多多關聯公司被上海法院強制執行逾４５８２萬人幣
《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查信息顯示，拼多多關聯公司杭州微米網絡近日新增被執行人信息，執行標的４５８２﹒８５萬元人民幣，執行法院為上海市長寧區人民法院。關聯案件為非凡互聯（北京）傳媒科技有限公司與杭州微米網絡相關服務合同糾紛。 杭州微米網絡成立於２０１５年５月，經營範圍為電子商務平台軟件及2021年07月26日
法拉第未來一度破發收升１％，賈躍亭稱將顛覆法拉利
《經濟通通訊社２３日專訊》曾數度瀕臨破產的法拉第未來（Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ）２２日正式在納斯達克掛牌上市，發行價為１３﹒７８元（美元．下同），盤前曾暴漲５０％，開盤報１６﹒８元，較發行價上漲２２％，但開盤４５分鐘後，股價一度破發，日低至１２﹒９１元，跌破１３元，較發行價跌６﹒３％。最終收2021年07月23日
法拉第未來首日上市，盤前漲幅一度擴至５０％
《經濟通通訊社２２日專訊》在國內欠下巨債，並毅然赴美造車的賈躍亭，其掌控的法拉第未來（ＦＦ）今日在納斯達克掛牌上市，股票代碼為「ＦＦＩＥ」。該股目前進入首個盤前交易時段，漲幅一度擴大至５０％，現飆３７％，暫報１８﹒８２美元。 今年１月２８日，ＦＦ和Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ Ａｃｑｕ2021年07月22日
家庭服務平台「天鵝到家」據報暫停美國ＩＰＯ計劃
《經濟通通訊社２０日專訊》內地收緊中概股赴美上市監管，外電報道，家庭服務平台「天鵝到家」已經暫停美國ＩＰＯ計劃，天鵝到家本月已經在美國遞交上市申請，但短期內不會啟動招股，公司正等待監管層的更多指引。天鵝到家原本尋求集資５億美元（約３９億港元）。 自滴滴出行遭遇網絡安全審查及應用程式下架後，多家2021年07月20日
傳蔚來汽車來港二次上市推遲，因用戶信託持股問題
《經濟通通訊社１６日專訊》據騰訊新聞《一線》的消息，蔚來汽車早在今年３月第三個星期已在香港提交第二次上市申請，但因涉及用戶信托持股等問題而推遲上市計劃。 ２０１８年９月１３日在美國上市的蔚來汽車，按照港交所（００３８８）的規定，已滿足「二次上市」的條件。報道指，按照港交所的流程，一般來說，公司2021年07月16日
據報理想汽車已在港提交上市申請，採用雙重上市方式
《經濟通通訊社１６日專訊》據《騰訊一線》報道，理想汽車已於５月底向港交所（００３８８）提交了上市申請，以雙重上市的方式，其保薦人之一為高盛。 雙重上市，指理想汽車除了在美國以第一上市地掛牌外，香港也將成為其第一上市地。對於已經在美國上市的理想汽車來說，在港申請上市時需按照香港市場的上市規則進行2021年07月16日
合併案獲批提振中概，搜狐飆２８％騰訊音樂彈６％
《經濟通通訊社１４日專訊》國家市場監管總局公布７月５日至７月１２日無條件批准經營者集中案件列表，其中包括騰訊（００７００）收購搜狗公司股權。搜狗盤前大漲１１％，惟全日升幅收窄至２﹒３％，至於搜狗母公司搜狐股價全日飆２７﹒６％，報２３﹒７３美元創下３年新高。 騰訊和搜狗去年達成私有化協議，以每股2021年07月14日