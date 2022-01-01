中概股回歸

越洋上市的順勢，終難敵大國博弈的逆風……百年肺疫令中美競爭轉軌駛入對抗，在「會計標準」和「軍方關聯」兩把達摩克利斯劍之下，陰錯陽差開啟的「中概股」回歸元年正愈趨熱鬧－－網易、京東、嗶哩嗶哩、百度……



中概股赴港保底兼集資，不單潛移默化改變港股由地產、銀行主導的舊經濟生態，逐步進化至科技、醫療、消費領頭的新經濟，有利提升估值；更有如源頭活水擴容中國本土市場核心資產池，同時又鞏固了香港作為國際金融中心的地位。遭紐交所摘牌的三大電訊股之一的中移動，最新亦宣布擬登陸大A。



經歷過「納斯達克」加持的鎂光燈，回歸又焉知「曾經滄海難為水」並非絕對？