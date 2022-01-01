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中概股回歸

越洋上市的順勢，終難敵大國博弈的逆風……百年肺疫令中美競爭轉軌駛入對抗，在「會計標準」和「軍方關聯」兩把達摩克利斯劍之下，陰錯陽差開啟的「中概股」回歸元年正愈趨熱鬧－－網易、京東、嗶哩嗶哩、百度……

中概股赴港保底兼集資，不單潛移默化改變港股由地產、銀行主導的舊經濟生態，逐步進化至科技、醫療、消費領頭的新經濟，有利提升估值；更有如源頭活水擴容中國本土市場核心資產池，同時又鞏固了香港作為國際金融中心的地位。遭紐交所摘牌的三大電訊股之一的中移動，最新亦宣布擬登陸大A。

經歷過「納斯達克」加持的鎂光燈，回歸又焉知「曾經滄海難為水」並非絕對？

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重拳監管觸發資金退潮　滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅

重拳監管觸發資金退潮　滬指月瀉5.4%兩年最大跌幅

2021年07月30日

借勢電視劇營銷，拼多多申請拼刀刀商標被駁回複審

　　《經濟通通訊社３０日專訊》資料顯示，內地綜合類網購平台拼多多的關聯公司　　上海尋夢信息技術有限公司申請的「拼刀刀」商標狀態發生變更，由「註冊申請中」變更為「駁回複審中」。據悉，拼刀刀是電視劇《贅婿》中由郭麒麟飾演的寧毅發明的一種購物方式，拼多多公司於２０２１年２月申請註冊該商標。　　事實上，《贅

2021年07月30日

機構稱阿里、小鵬等多隻中概股低位獲散戶投資者承接

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國針對民辦教育行業的監管措施震撼資本市場，華爾街對中國政策的不穩定性感到恐懼引致中概股暴跌多日。獨立研究機構Ｖａｎｄａ昨日（２８日）表示，其數據顯示，本周稍早的散戶活動平淡，但就在恐懼情緒蔓延到美股時，「低接大軍」再度現身。Ｖａｎｄａ表示，中國電動汽車製造商蔚來和小鵬

2021年07月29日
林家亨：港股8月重見「彩虹」　中概科技股勿高追！

林家亨：港股8月重見「彩虹」　中概科技股勿高追！

2021年07月29日
陶冬:搬開民生「三座大山」入操作期　監管風暴未完

陶冬:搬開民生「三座大山」入操作期　監管風暴未完

2021年07月29日

天境生物擬明年回流上海科創板、港交所上市

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美股上市公司天境生物首席財務官朱傑倫日前表示，計劃在大中華區證券交易所，包括香港交易所及上海交易所雙重上市，並正在實質性開展。　　其中，公司董事會已批准了在上交所科創板雙重上市的初步方案，並授權公司管理層與保薦機構中金公司簽署上市輔導協議。　　天境生物表示，此項雙重上市

2021年07月28日

哈囉出行撤回美國ＩＰＯ申請

　　《經濟通通訊社２８日專訊》螞蟻集團有份投資的內地共享單車公司哈囉出行表示，經過公司管理層慎重考慮，已向美國證券交易所委員會發出聲明，要求撤回此前提交的ＩＰＯ申請。　　今年４月底，哈囉出行遞交招股書，計劃於納斯達克交易所掛牌，瑞信、摩根士丹利及中金公司為聯席保薦人。（ｃｔ）

2021年07月28日
監管風向徹改　國家戰略優先

監管風向徹改　國家戰略優先

2021年07月27日
陶冬：監管風暴還沒有結束　今年將有更多行業被納入監管（有片）

陶冬：監管風暴還沒有結束　今年將有更多行業被納入監管（有片）

2021年07月26日

拼多多關聯公司被上海法院強制執行逾４５８２萬人幣

　　《經濟通通訊社２６日專訊》天眼查信息顯示，拼多多關聯公司杭州微米網絡近日新增被執行人信息，執行標的４５８２﹒８５萬元人民幣，執行法院為上海市長寧區人民法院。關聯案件為非凡互聯（北京）傳媒科技有限公司與杭州微米網絡相關服務合同糾紛。　　杭州微米網絡成立於２０１５年５月，經營範圍為電子商務平台軟件及

2021年07月26日
陶冬：歐央行強勢放鴿　中概股現為抄底機會

陶冬：歐央行強勢放鴿　中概股現為抄底機會

2021年07月26日
估值高波動大政策主導 惟新經濟概念受捧跌極有限

估值高波動大政策主導 惟新經濟概念受捧跌極有限

2021年07月23日

法拉第未來一度破發收升１％，賈躍亭稱將顛覆法拉利

　　《經濟通通訊社２３日專訊》曾數度瀕臨破產的法拉第未來（Ｆａｒａｄａｙ　Ｆｕｔｕｒｅ）２２日正式在納斯達克掛牌上市，發行價為１３﹒７８元（美元．下同），盤前曾暴漲５０％，開盤報１６﹒８元，較發行價上漲２２％，但開盤４５分鐘後，股價一度破發，日低至１２﹒９１元，跌破１３元，較發行價跌６﹒３％。最終收

2021年07月23日

法拉第未來首日上市，盤前漲幅一度擴至５０％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》在國內欠下巨債，並毅然赴美造車的賈躍亭，其掌控的法拉第未來（ＦＦ）今日在納斯達克掛牌上市，股票代碼為「ＦＦＩＥ」。該股目前進入首個盤前交易時段，漲幅一度擴大至５０％，現飆３７％，暫報１８﹒８２美元。　　今年１月２８日，ＦＦ和Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　Ａｃｑｕ

2021年07月22日
下注人工智能　百度構建增長引擎

下注人工智能　百度構建增長引擎

2021年07月22日

家庭服務平台「天鵝到家」據報暫停美國ＩＰＯ計劃

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地收緊中概股赴美上市監管，外電報道，家庭服務平台「天鵝到家」已經暫停美國ＩＰＯ計劃，天鵝到家本月已經在美國遞交上市申請，但短期內不會啟動招股，公司正等待監管層的更多指引。天鵝到家原本尋求集資５億美元（約３９億港元）。　　自滴滴出行遭遇網絡安全審查及應用程式下架後，多家

2021年07月20日
《神州經脈》中國斥美制裁為廢紙　恒大逾億資產遭凍結　滬指悶跌

《神州經脈》中國斥美制裁為廢紙　恒大逾億資產遭凍結　滬指悶跌

2021年07月19日
阿里巴巴考驗200元支持　螞蟻集團整改設期限　大行沽貨手影現?

阿里巴巴考驗200元支持　螞蟻集團整改設期限　大行沽貨手影現?

2021年07月19日

傳蔚來汽車來港二次上市推遲，因用戶信託持股問題

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據騰訊新聞《一線》的消息，蔚來汽車早在今年３月第三個星期已在香港提交第二次上市申請，但因涉及用戶信托持股等問題而推遲上市計劃。　　２０１８年９月１３日在美國上市的蔚來汽車，按照港交所（００３８８）的規定，已滿足「二次上市」的條件。報道指，按照港交所的流程，一般來說，公司

2021年07月16日

據報理想汽車已在港提交上市申請，採用雙重上市方式

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《騰訊一線》報道，理想汽車已於５月底向港交所（００３８８）提交了上市申請，以雙重上市的方式，其保薦人之一為高盛。　　雙重上市，指理想汽車除了在美國以第一上市地掛牌外，香港也將成為其第一上市地。對於已經在美國上市的理想汽車來說，在港申請上市時需按照香港市場的上市規則進行

2021年07月16日

合併案獲批提振中概，搜狐飆２８％騰訊音樂彈６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家市場監管總局公布７月５日至７月１２日無條件批准經營者集中案件列表，其中包括騰訊（００７００）收購搜狗公司股權。搜狗盤前大漲１１％，惟全日升幅收窄至２﹒３％，至於搜狗母公司搜狐股價全日飆２７﹒６％，報２３﹒７３美元創下３年新高。　　騰訊和搜狗去年達成私有化協議，以每股

2021年07月14日
快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成

快手受騰訊併購搜狗獲放行消息刺激 股價飆近一成

2021年07月13日
世界人工智能大會在滬落幕　中小AI企業崛起

世界人工智能大會在滬落幕　中小AI企業崛起

2021年07月12日

蔚來計劃到２０２５年在全球建成超過四千座換電站

　　《經濟通通訊社９日專訊》蔚來聯合創始人、總裁秦力洪在今天舉行的ＮＩＯＤＡＹ上透露，截至７月９日，蔚來已完成部署３０１座換電站。三季度，會完成超過２００座換電站。目前，蔚來用戶已完成２９７４０６１次換電。　　秦力洪表示，計劃到２０２５年在全球範圍內建設超過４０００座換電站。其中，今年底累計上線７０

2021年07月09日