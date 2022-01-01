馬天娜
林鄭成功Disconnect建制派
建制派估計，成個答問大會都會有西環同北大人睇到實，變相林鄭今次表揚幾位議員，就直接入咗阿爺嘅耳仔，呢個成績單，先至係令到無被點名嘅議員，係咁指住啲葡萄話係酸嘅！2020年11月27日
陳茂波：房託基金守則建議修訂諮詢結果年底前公布
《經濟通通訊社２６日專訊》本港昨公布《施政報告》指，推動香港房地產投資信託基金，正研究措施包括適度放寬房託基金投資限制。財政司司長陳茂波透過視像影片方式在領展（００８２３）上市１５周年儀式上表示，政府決心擴大香港房地產信託投資市場，以增加投資者選擇，及市場的多樣性與流動性，而推動房地產信託投資市2020年11月26日
岑逸飛
鐵甲威龍難得的溫情
特首在《施政報告》提到，對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視情況考慮以警司警誡或簽保行為處理，不留案底。雖是「鐵甲威龍」，畢竟仍有點人情味。2020年11月26日
林鄭月娥：香港融入大灣區發展，料將有更多惠港政策
《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥出席大灣區論壇時表示，本月初在北京爭取惠港措施時，得到國務院副總理韓正非常正面的回應，可以預期在融入大灣區發展時對香港有更多優惠政策。 她指，現時香港經濟正受疫情影響，經濟恢復視乎與內地的聯繫，香港應更融入國家發展，但首要恢復大灣區人員流動，港府正在這2020年11月18日
湯文亮
明日大嶼最忌人多手腳亂
做任何事，一心一意就很快，三心兩意就很慢，如果幾十萬個心，不如唔好做，大家都知道明日大嶼是事在必行，是解決香港土地供應不足的最好、最徹底方法。2020年11月18日