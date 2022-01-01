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施政報告2020

行政長官林鄭月娥將發表任內第四份施政報告，香港面對疫情和修例風波的雙重夾擊，市場將關注如何重整社會信心及恢復疫後經濟，疫情下政府耗用逾3000億元推出多項紓困措施，公共財政情況嚴峻，林鄭早前已表明不會動用大量公帑推出新措施，料報告內容涉及疫後經濟重啟、民生、土地房屋政策等多個方面。土地及房屋政策被視為「重中之重」，「明日大嶼」是否應繼續推行一直爭辯不休，另有傳政府研究推出大灣區跨境投票，料均成為是次施政報告的關注焦點，大家且拭目以待!

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馬天娜

馬天娜

新聞

林鄭成功Disconnect建制派

建制派估計，成個答問大會都會有西環同北大人睇到實，變相林鄭今次表揚幾位議員，就直接入咗阿爺嘅耳仔，呢個成績單，先至係令到無被點名嘅議員，係咁指住啲葡萄話係酸嘅！

2020年11月27日
Art Tech有得做？香港藝術中心總幹事：人才充足，但硬件配套與投資欠奉！
新聞

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2020年11月27日
從施政報告說起
新聞

從施政報告說起

2020年11月27日
通識改名削課時 教科書送審不設評級
新聞

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2020年11月27日
林鄭：冀北環線盡快上馬　基建先行促北區發展
新聞

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2020年11月26日

陳茂波：房託基金守則建議修訂諮詢結果年底前公布

新聞

　　《經濟通通訊社２６日專訊》本港昨公布《施政報告》指，推動香港房地產投資信託基金，正研究措施包括適度放寬房託基金投資限制。財政司司長陳茂波透過視像影片方式在領展（００８２３）上市１５周年儀式上表示，政府決心擴大香港房地產信託投資市場，以增加投資者選擇，及市場的多樣性與流動性，而推動房地產信託投資市

2020年11月26日
岑逸飛

岑逸飛

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鐵甲威龍難得的溫情

特首在《施政報告》提到，對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視情況考慮以警司警誡或簽保行為處理，不留案底。雖是「鐵甲威龍」，畢竟仍有點人情味。

2020年11月26日
排公屋滿3年獲津貼 9萬戶每月$3800 已覓330頃地建31.6萬伙
新聞

排公屋滿3年獲津貼 9萬戶每月$3800 已覓330頃地建31.6萬伙

2020年11月26日
萊坊料施政報告可短期刺激樓市成交　倡研市建局定位
新聞

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2020年11月25日
雷鼎鳴：香港無本土出口難振興經濟　需與大灣區合作
新聞

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2020年11月25日
林鄭：不會強推內地投票　需克服技術問題
新聞

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2020年11月25日
美聯：房策主要集中公營房屋　短期私樓供應未變
評論

美聯：房策主要集中公營房屋　短期私樓供應未變

2020年11月25日
《神州經脈》科創板股票入滬股通標的　滬綜指跌幅創近一個月大
新聞

《神州經脈》科創板股票入滬股通標的　滬綜指跌幅創近一個月大

2020年11月25日
交通費補貼計劃延長6個月　港鐵八折優惠至明年3月
新聞

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2020年11月25日
林鄭：落實大灣區措施　包括港車北上及跨境理財通
新聞

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2020年11月25日
林鄭：擴大「互聯互通」合資格股票範圍
新聞

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2020年11月25日
政府預測全年經濟收縮6.1%　要發揮一國兩制優勢
新聞

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2020年11月25日
施政報告畫金色願景　抗疫真章特首責無旁貸
新聞

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2020年11月25日
傳政府出招「減辣」　華懋指按揭成數有調整空間
新聞

傳政府出招「減辣」　華懋指按揭成數有調整空間

2020年11月24日
施政報告料擴互聯互通　林鄭預告推出200項新措施
新聞

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2020年11月24日
汪敦敬對中長線樓市有信心　籲施政報告放寬按揭上限
新聞

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2020年11月23日

林鄭月娥：香港融入大灣區發展，料將有更多惠港政策

　　《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥出席大灣區論壇時表示，本月初在北京爭取惠港措施時，得到國務院副總理韓正非常正面的回應，可以預期在融入大灣區發展時對香港有更多優惠政策。　　她指，現時香港經濟正受疫情影響，經濟恢復視乎與內地的聯繫，香港應更融入國家發展，但首要恢復大灣區人員流動，港府正在這

2020年11月18日
湯文亮

湯文亮

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明日大嶼最忌人多手腳亂

做任何事，一心一意就很快，三心兩意就很慢，如果幾十萬個心，不如唔好做，大家都知道明日大嶼是事在必行，是解決香港土地供應不足的最好、最徹底方法。

2020年11月18日
王兟倡市民一人一股融資方案籌逾萬億　在明日大嶼填海建屋
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王兟倡市民一人一股融資方案籌逾萬億　在明日大嶼填海建屋

2020年11月16日