陳帆：公屋３年上樓的目標不變，料１０至２０年達成
《經濟通通訊社２０日專訊》立法會房屋事務委員會上，有議員關注房委會「輪候公屋３年上樓」的承諾。身兼房委會主席的運輸及房屋局局長陳帆表示，雖然香港土地供應緊張，但「３年上樓」的目標依然不變，預計１０至２０年可以達成目標。 他表示，政府在未來１０年會興建約３３萬個公營房屋單位，頭５年會有１０萬個單2021年10月20日
陳帆：北部都會區鐵路走線待定，公開招標有利造價
《經濟通通訊社１９日專訊》北部都會區發展策略提出將北環線東延至新界北新發展區，有議員關注將加重現有鐵路網絡負荷，運輸及房屋局局長陳帆表示，目前規劃尚屬初步構想，需待日後就發展局詳細規劃，包括土地運用規劃、人口及職位增長等，再重新檢視。 實政圓桌議員田北辰質疑，北部都會區的新鐵路走線接駁東鐵，會2021年10月19日
聶德權：公務員團隊數量不重要，請對人最重要
《經濟通通訊社１９日專訊》在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，多名議員關注《施政報告》提出要按「能者居之」原則，檢視公務員高層職位的選拔和聘任機制。公務員事務局長聶德權強調「數量不重要，請對人最重要」，他認為在新時代下，特區政府的管治團隊要做到「想幹事、能幹事、幹成事」，高級公務員的選拔及2021年10月19日
潘永祥：倘政府收回部分漁塘作整體規劃及保育是好事
《經濟通通訊社１９日專訊》《施政報告》提出「北部都會區」計劃，當中三個濕地保育區涉及漁塘地帶，行政長官林鄭月娥早前接受報章訪問時說，會首次運用公權力，以土地收回條例收回這些地方。城大建築科技學部高級講師潘永祥在電台節目表示，這些漁塘如果要發展需要作特別申請，很多擁有人寧願繼續維持作漁塘或任其荒廢2021年10月19日
林鄭澄清擬運用公權力收數百公頃漁塘保育
《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥接受《星島日報》專訪時稱，擬引用《土地收回條例》，收回２０００公頃的漁塘濕地，認為若不以積極方法收地，最終只會兩敗俱傷。不過，林鄭今早出席論壇時澄清，２０００公頃土地是形容三塊濕地的總面積，並非要全部收回，相信數百公頃已足夠發展。 她指，政府發展北部都2021年10月18日
林鄭：政府將首次動用公權力，收回二千公頃漁塘濕地
《經濟通通訊社１８日專訊》行政長官林鄭月娥在《施政報告》中提出發展北部都會區，希望釋出更多土地，解決房屋問題。她接受《星島日報》專訪時表示，北部都會區內所有由政府主導的土地，都是按公營房屋佔七成、私營房屋佔三成的比例進行發展，但她不諱言，「北都」內新發展地區，有多少土地屬於政府地目前仍未清楚，未2021年10月18日
香港科技創新促進組：施政報告重點培育本地人才
《經濟通通訊社１５日專訊》香港科技創新促進組歡迎政府於施政報告內提出多項措施，發言人指，政府過往４年投資了１３００億於科創發展，為本地的科創界提供了不少助力，但對於聯繫初創公司及市場則幫助不足，初創或科技公司最關注的議題，是私人投資如何透過數碼港及科學園，投資有潛力及有需要的企業。新田科技城、白2021年10月15日
林鄭冀施政報告及北部都會區讓市民恢復盼望
《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥接受內地傳媒專訪，解釋「北部都會區」計劃，指香港是大灣區一個中心城市，在專業服務方面比較成熟，希望能以此帶動整個大灣區，尤其是吸引更多外資或科研人才落戶大灣區。她認為《施政報告》或「北部都會區」的最大目的，是希望市民恢復盼望，認識到香港發展仍是向好，不會2021年10月15日
畢馬威：港深雙城發展戰略帶動粵港澳深度融合
《經濟通通訊社１３日專訊》畢馬威表示，施政報告重點提出建設北部都會區，與深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈相互連接，確立「雙城三圈」空間概念。這個概念全方位突破了深港兩地固有的行政界線，令新納入發展的流浮山對準剛擴容的前海合作區，新田科技城可放大河套深港科技創新合作區2021年10月13日
許正宇：不擔心北部都會區構成公共財政負擔
《經濟通通訊社１２日專訊》《施政報告》提出建設「北部都會區」，財經事務及庫務局長許正宇在電台節目上表示，不擔心發展「北部都會區」會造成公共財政負擔，當局以往發行長期綠色債券受到市場認可，是否就北部都會區發債的時機，要綜合考慮。被問到會否加稅以支持發展項目的可行性，他指茲事體大，要詳細及全面討論。2021年10月12日
數碼港：報告融入大灣區訊息強烈，有利創科長遠發展
《經濟通通訊社１１日專訊》香港數碼港管理公司行政總裁任景信在一個活動上表示，《施政報告》加強了與大灣區合作的基礎建設，融入大灣區的訊息強烈，解決香港科創本土市場小的問題，為本土創科公司提供巨大的發展空間，有利於創科界長遠發展。他又指，香港與海外市場仍然維持著相當的國際網絡，大灣區其他城市的公司可2021年10月11日
發展局：海沙非主要填料，填料問題不會影響工程推進
《經濟通通訊社１１日專訊》施政報告提出北部都會區發展計畫，同時準備同步填海造地，對於有報道指，業界擔心三大填海工程恐「搶乾」物料，發展局指，按照政府估算，交椅洲人工島１０００公頃填海所需的填料，約為２﹒５億至３億公噸。這是當局一直以來的估算，並非報道所指最新的評估。而整項工程，當中一半的填海物料2021年10月11日
房地產協會：本港將以「南金融、北科創」方向發展
《經濟通通訊社１１日專訊》香港房地產協會會長黃俊康表示，政府發展北部都會區，將可增加區內工作崗位，預期可降決到港人跨區工作的交通時間較長的問題。他續稱，本港將以「南金融、北創科」發展，料豐富的資源，將可吸引到內地以至全球的企業在港投資。 黃俊康提到，協會建議將桂山島作為搬遷葵涌貨櫃碼頭的選址，2021年10月11日
香港房地產協會提議將葵涌碼頭遷往桂山島
《經濟通通訊社１１日專訊》香港房地產協會執行委員會副主席葉少明表示，特首新一份《施政報告》沒有提出搬遷葵涌貨櫃碼頭，很大程度是基於未能決定選址。他認為，桂山島符合葵涌碼頭搬遷的條件，亦有條件成為貨櫃碼頭及粵港澳「智能物流」產業園。 他認為，將葵涌貨櫃碼頭搬遷至桂山島，可騰出土地發展為海景新都會2021年10月11日
香港房地產協會建議放寬活化工廈計劃限制
《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥上周發表任內最後一份《施政報告》，香港房地產協會表示，港府應有短、中、長期行動方案，以彌補土地發房屋政策的不足。短期方面，該會建議政府適當簡化及放寬「活化工廈計劃」的限制和要求，以便利工廈業主重建。消防方面，該會建議在不增加消防風險的前提下，可讓業主改建2021年10月11日
黃錦星：將透過區域供冷等方式，減少商業樓宇用電
《經濟通通訊社１１日專訊》特首《施政報告》提及在２０５０年或之前，商業樓宇用電量較２０１５年減少三至四成，環境局局長黃錦星出席電台節目時表示，為達到上述目標，政府會以身作則訂立目標，減少政府設施用電，之後再推動大型機構及企業訂立目標減少用電，政府亦會透過區域供冷或收緊相關法規的方式，令商業樓宇減2021年10月11日
林鄭月娥料明晤地產商，商北部都會區大計
《經濟通通訊社１１日專訊》據了解，行政長官林鄭月娥已邀約地產建設商會的一眾地產商，周二（１２日）到政府總部會面，商討施政報告的措施，包括土地房屋政策，及「北部都會區」的大計。（ｈｌ）2021年10月11日
中聯辦：報告推動香港融入國家發展大局，增添新動力
《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥日前公布任內最後一份《施政報告》，中聯辦發言人表示，支持特區政府依法施政，把握發展機遇，改善經濟民生。 發言人指，該《施政報告》圍繞推進「一國兩制」實踐，提出維護國家安全的新舉措；主動對接國家「十四五」規劃，推動香港融入國家發展大局；立足增添香港發展新動2021年10月08日