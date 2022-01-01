香港科技創新促進組：施政報告重點培育本地人才

評論

《經濟通通訊社１５日專訊》香港科技創新促進組歡迎政府於施政報告內提出多項措施，發言人指，政府過往４年投資了１３００億於科創發展，為本地的科創界提供了不少助力，但對於聯繫初創公司及市場則幫助不足，初創或科技公司最關注的議題，是私人投資如何透過數碼港及科學園，投資有潛力及有需要的企業。新田科技城、白