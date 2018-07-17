２００餘尺納米新盤癲售千萬、「五屍命案」凶宅叫價６年累加九成、清潔工慈母首付５５０萬元助愛子上車、內地客豪擲８８８９萬元辣稅入市……香港樓市「反智」愈升愈離地，面對私樓指數錄連升２６個月的史上最長升浪，港人有無懷念董伯伯當年的「八萬五」政策？
「七一」前夕，林鄭推出「娥六招」，包括資助房屋定價調低至市價５﹒２折、徵收一手樓空置稅、改撥９幅私樓地建公屋、「港人首次置業」先導項目等；並公開撐填海「展示政治決心」。港府最新發功，最終能否力挽「癡線」的樓市還是再一次證明政策的「癡線」，尚未可知。
回歸２０年，港人經歷１９９７－２００３年負資產個案逾１０萬宗的至暗六年，亦見盡２００９年至今政府愈出招、樓市愈狂升的荒謬。４位特首人事幾番新，房屋政策到底有過哪些「大頭佛」？樓價畸高到底是誰始作俑又有誰蹉跎失落?
樓價堅離地，不想19年不吃不喝儲錢買樓，同時薪金卻又永遠追不上樓價升幅的年輕人只能「望樓興嘆」。年輕人要上車成為人生贏家，恐怕不得不「靠父幹」，近年不少慈父慈母願意將所持的物業加按，去替子女支付首期，令「一層樓」卻要「兩代孭」，家庭
於天后廟道的木屋區成長，柴灣徙置區及公屋渡過青春期，出到社會努力工作打拼後成功以第一桶金買入鰂魚涌600多呎的南豐新邨，其後搬至1000餘呎的太古城單位，再轉至新界豪宅鹿茵山莊居住。土地供應專責小組主席黃遠輝沿著置業階梯一直向上爬，
近年本港樓價繼續攀升，即使在步入加息周期，仍然無阻父母幫助子女上車。澳博控股(00880)聯席主席梁安琪接受《經濟通通訊社》專訪，討論到香港及大灣區的樓市前景。 記者：你有沒有幫子女尋求上車的辦法？ 梁安琪
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中美貿易戰打得不亦樂乎，而且有進一步升級的趨勢。筆者認為，在美國中期大選前，美國不會做出實質性讓步，因為塑造一個「超人」式總統，鐵腕處理國際爭端，能夠提升選民的 ...
香港的地産局面也改朝換代，如果說09年後的新常態是一個發達機會，這發達機會的重要關鍵就是認知中國和美國的改變！ ...