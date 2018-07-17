港樓演義

２００餘尺納米新盤癲售千萬、「五屍命案」凶宅叫價６年累加九成、清潔工慈母首付５５０萬元助愛子上車、內地客豪擲８８８９萬元辣稅入市……香港樓市「反智」愈升愈離地，面對私樓指數錄連升２６個月的史上最長升浪，港人有無懷念董伯伯當年的「八萬五」政策？

「七一」前夕，林鄭推出「娥六招」，包括資助房屋定價調低至市價５﹒２折、徵收一手樓空置稅、改撥９幅私樓地建公屋、「港人首次置業」先導項目等；並公開撐填海「展示政治決心」。港府最新發功，最終能否力挽「癡線」的樓市還是再一次證明政策的「癡線」，尚未可知。

回歸２０年，港人經歷１９９７－２００３年負資產個案逾１０萬宗的至暗六年，亦見盡２００９年至今政府愈出招、樓市愈狂升的荒謬。４位特首人事幾番新，房屋政策到底有過哪些「大頭佛」？樓價畸高到底是誰始作俑又有誰蹉跎失落?

  • etnet Facebook Fanpage DIVA Facebook Fanpage Health Facebook Fanpage

|廣告查詢|聯絡我們|私隱政策|使用條款|

Copyright 2022 ET Net Limited. http://www.etnet.com.hk ET Net Limited, HKEx Information Services Limited, its Holding Companies and/or any Subsidiaries of such holding companies, and Third Party Information Providers endeavour to ensure the availability, completeness, timeliness, accuracy and reliability of the information provided but do not guarantee its availability, completeness, timeliness, accuracy or reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) any loss or damage arising directly or indirectly from any inaccuracies, interruption, incompleteness, delay, omissions, or any decision made or action taken by you or any third party in reliance upon the information provided. The quotes, charts, commentaries and buy/sell ratings on this website should be used as references only with your own discretion. ET Net Limited is not soliciting any subscriber or site visitor to execute any trade. Any trades executed following the commentaries and buy/sell ratings on this website are taken at your own risk for your own account.