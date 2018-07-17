２００餘尺納米新盤癲售千萬、「五屍命案」凶宅叫價６年累加九成、清潔工慈母首付５５０萬元助愛子上車、內地客豪擲８８８９萬元辣稅入市……香港樓市「反智」愈升愈離地，面對私樓指數錄連升２６個月的史上最長升浪，港人有無懷念董伯伯當年的「八萬五」政策？

「七一」前夕，林鄭推出「娥六招」，包括資助房屋定價調低至市價５﹒２折、徵收一手樓空置稅、改撥９幅私樓地建公屋、「港人首次置業」先導項目等；並公開撐填海「展示政治決心」。港府最新發功，最終能否力挽「癡線」的樓市還是再一次證明政策的「癡線」，尚未可知。

回歸２０年，港人經歷１９９７－２００３年負資產個案逾１０萬宗的至暗六年，亦見盡２００９年至今政府愈出招、樓市愈狂升的荒謬。４位特首人事幾番新，房屋政策到底有過哪些「大頭佛」？樓價畸高到底是誰始作俑又有誰蹉跎失落?