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全球放水

看不見，最致命。COVID-19病毒，殺人奪命逾三千之外，更猛然按下全球經濟的「Reset」鍵。
為免增長列車脫軌，各國央行再踏上放水新征程，美聯儲逾十年來緊急大劈息口半厘；而早前已小碎步下調市場利率、單月放貸逾三萬億的的中國央行，勢亦步亦趨...
息口低處未算低，流動性氾濫未見頂，央行大合奏的「上帝之手」今次會否再演奇蹟?大家恐猜得中開頭，猜不到結局！

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低息環境疊加量寬持續　美匯料續走弱

低息環境疊加量寬持續　美匯料續走弱

2020年12月30日
分析料明年資金需求減拆息低企　港匯續強

分析料明年資金需求減拆息低企　港匯續強

2020年12月29日
陶冬

陶冬

美聯儲政策不變應對　英脫歐談判大限來臨

兩樁曠日持久的談判，在上周五按下了風險資產價格，不過總體上看資金以正面的態度進入聖誕節假期。

2020年12月21日
《股市一周》港股窄幅波動收低7點連跌三星期　科指攀升173點

《股市一周》港股窄幅波動收低7點連跌三星期　科指攀升173點

2020年12月18日
石鏡泉

石鏡泉

為美聯儲局埋年結

美聯儲局在2020年幹了些甚麼？「金十數據」做了個圖說，十分值得嚴肅的投資者剪存（圖一、二、三，或【按此】瀏覽）。

2020年12月18日
聯儲局維持利率及購債計劃不變　上調經濟增長預期

聯儲局維持利率及購債計劃不變　上調經濟增長預期

2020年12月17日
石鏡泉

石鏡泉

美儲局議息有新意思？

今早(17日)凌晨4時許，美聯儲局會公布其2020年最後的一次議息結果。

2020年12月17日
陶冬

陶冬

全球增長溫和復甦 歐洲政策積極轉變

資金開始探討2021年的投資策略和資產組合，筆者傾向於相信明年全球經濟呈弱復甦態勢，各國的復甦勢頭參差。

2020年12月14日
陶冬

陶冬

2021年全球經濟五大懸念

2020年在驚心動魄中接近尾聲。百年一遇的疫情、十年一遇的金融震盪、前所未遇的央行印鈔和聞所未聞的封城堵路，打造出不平凡的一年。

2020年12月11日
胡孟青

胡孟青

美國經濟 倚重政策強心針

日前，美國財政部不延長多項與聯儲局推出的緊急市場融資及援助方案，消息隨即令到市場有無限揣測，股債有過波動。事實證明，金融市場即使處於高位，仍然相當倚重中央銀行的政策，即使本質上需要性已經不大。

2020年11月27日
數據年代顛覆傳統經濟學　年輕人或更重虛擬身份

數據年代顛覆傳統經濟學　年輕人或更重虛擬身份

2020年11月26日
石鏡泉

石鏡泉

耶倫之外

昨文(25日)談了耶倫為下任美財相會利美股匯，今天(26日)續談耶倫及之外的事。

2020年11月26日
《Online有話兒》有指耶倫將出任美國財長，佢有乜嘢咁把炮？

《Online有話兒》有指耶倫將出任美國財長，佢有乜嘢咁把炮？

2020年11月24日
陶冬

陶冬

美國終止緊急救援安排 英倫尋求貿易談判突破

上周多數時間風險市場的焦點放在疫苗、疫情上，直至美國財政部要求停止部分流動性緊急救援安排。美國和歐洲的新冠疫情繼續惡化，日本也出現狀況，全球受感染人數再創新高，資金擔心全球經濟復甦前景，交易基調偏審慎

2020年11月23日
胡孟青

胡孟青

金融市場金剛不壞

市場資金持續氾濫，原來所謂風險，很快已被資金因素淡化，投資者很快就再從樂觀的一面看前景。

2020年11月13日

拜登籌組過渡班子，擬斥５７萬億元谷經濟

　　據ＣＮＢＣ報道，拜登最新刺激經濟方案名為「重建更好」（Ｂｕｉｌｄ　Ｂａｃｋ　Ｂｅｔｔｅｒ），指料包括創造１０００萬個有關可再生能源的職位、發展基建，並在房屋、教育、經濟平等、醫療等方面投入資金。惟報道未有談及詳細計劃內容。　　據政綱，拜登將投放２﹒４萬億美元於基建，包括再生能源項目，另教育、社會

2020年11月12日
石鏡泉

石鏡泉

疫情完結怎投資？

有疫苗了。突然間，全球認為疫將完結。那麼，怎投資?

2020年11月12日

《地區經濟》傳日本首相菅義偉下周將宣布新一輪刺激方案

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據路透社引述多位日府及執政黨直接知情人士指，日本首相菅義偉下周將宣布新一輪刺激計劃，以幫助經濟擺脫疫情危機。　　據悉刺激計劃的規模尚待確定，但部分執政黨議員早前呼籲出台規模約１０萬億日圓的紓困計劃緩解疫情衝擊。　　消息又指早前為抗疫緊急需要而預留的１０萬億日圓資金，目前

2020年10月28日
歐洲領銜第二波疫情　IMF明開債務綠燈

歐洲領銜第二波疫情　IMF明開債務綠燈

2020年10月16日

《外地經濟》拉加德：歐洲各國應維持支援措施支持經濟

　　《經濟通通訊社１３日專訊》歐洲央行行長拉加德周一（１２日）出席國際貨幣基金組織年會網上研討會時表示，目前憂慮歐洲各國過早停止債務延付、國家擔保、保就業等措施，而在疫情開始退卻後，維持支援措施一段時間支持經濟是更好的決定。（ａｌ）

2020年10月13日
胡孟青

胡孟青

從躺著也賺錢到躺著也中槍

環球央行十幾年來不斷加大流動性投放，全球水浸加劇，銀行業盈利卻連年遞減，近期就再傳過好幾次行業整合或合併的消息。

2020年10月12日
美國將迎來更長低息環境

美國將迎來更長低息環境

2020年10月07日
石鏡泉

石鏡泉

等水

昨文(28日)《無水散水》，談的是市場盼:一就是美聯儲局大放水(不是每月買1200億債的已知水)，一就是國會和白宮又派水，沒有了這些「Fed水，Govt水」的公家水，大戶是不會用自己的「私水」去高位涉

2020年09月29日
陶冬

陶冬

聯儲不動股市跌宕　英國變招匯率受壓

上周有三大火頭，風險資產市場動盪不已，資金繼續去槓桿、去風險。第一火頭是美國聯儲關於平均通脹目標的說明和市場的理解，資金認為貨幣當局不夠「鴿」；第二火頭是白宮對源自中國的社交媒體的禁令，增強了市場對中

2020年09月21日