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若要挑選一款簡而精的造型點綴單品，皮帶一定榜上有名，因為即使只是白Tee、牛仔褲這再普通不過的經典穿搭，只需加上一條皮帶，即能令造型魅力瞬間升級十倍！所以要投資名牌，除了衣物和手袋，皮帶也是一個容易入門之選。

談到名牌皮帶，大家可能只聯想到大大LOGO放腰間的Hermes、LV、GUCCI，其實除了利用品牌標誌作特點，還有不少低調、時尚的選擇，性價比也是超高的，快看看！

CHANEL

Chanel今年初秋預告系列，出現了兩款能展現低調奢華，又不失時尚迷鍾情的品牌元素皮帶款式。第一款是鏈帶「雙C」皮帶，比起全金屬的「雙C」皮帶扣，以Chanel特色小牛皮金屬鏈帶砌成的「雙C」更為特別、更有質感，加上皮帶扣上下添上的小型水晶裝飾，更添優雅氣質。

第二款皮帶扣則沒有「雙C」，反而是利用簡單的「CHANEL」字樣，突顯簡約俐落的淡雅氣質；配合皮帶上的金屬鏈帶，更是帶出了現代女性的知性美，配在上班服上更加霸氣。

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