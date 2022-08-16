面對世界不斷革新，加上疫情的衝擊，近年教育界發生了翻天覆地的變化，也走進新常態。為此，社創校園聯同各界舉辦《二十一世紀教育研討會──未來學校的想像：創新與傳承》，讓政、商、社、學等各界專家一同探討應如何應對教育的變化，以及在科技創新和潮流下的教育發展趨勢。

研討會中，劉振鴻校長提到：「未來教育將會更個人化及個性化，協助探索人生，找到自己與世界的連結。」這亦呼應了世界經濟論壇於2020年發表《Schools of the Future: Defining New Models of Education for the Fourth Industrial Revolution》的報告中，提到高質量學習在內容和體驗層面應具備的八個關鍵要素：

圖一：世界經濟論壇教育4.0框架

未來學校除了發展技術設計和數據分析等硬技能（Hard skills）外，還應培養以人為本技能（Human-centric skills），包括合作、同理心，社會和公民意識，使下一代能塑造包容且公平的未來社會。而社創教育正正能回應上述未來教育發展的需求。根據1972年英國社會學家賓士（J.A. Banks）的定義，社會創業（Social Entrepreneurship）是應用管理技巧以建設社會。在執行社創項目的過程中除了受惠者能得益外，社創家亦從中獲益。

社會創業相對一般創業項目有更深一層的社會意義，這份意義能為社創家提供不斷學習和成長的動力，透過不斷注入創新的元素，以維持項目的可持續發展。Adam Grant在《給予》一書中提到，比爾．蓋茲（Bill Gates）曾表示：「人性有兩大力量，分別是關注自己及關注他人」，而能採用「混合動力」的人往往是最成功的人。社創家正正就是關注自己並關注他人的人，而因為有不斷學習及成長的機會，以及能見證弱勢社群的轉化，他們在成功創業的以外更較以往幸福。

表一：利人利己的整合模式

坊間有不少機構支持青年實踐社創點子，當中不乏一些曾獲社創基金資助的青年社創項目，即使資助期結束，創辦人依然繼續實踐他們的社創理念。KOElderly的創辦人家華在學期間，成功申請創新園原型項目資助，為長者提供有關KOL及影片拍攝的訓練，鼓勵長者發掘自己的興趣，享受退休生活，在畢業後項目更成為他的事業；Access to Justice Fellowship（A2J）由一群法律系畢業生組成，即使創辦人們各自有工作，但他們仍然一直在法律界分享他們的理念，為正面臨法律問題的弱勢社群，提供免費和及時的一站式法律支援服務。

推動以人為本的教育除了學校外還需要政府、學會、非牟利組織及商業夥伴等各個持份者的協作。相對於過去十年，現時有更多商界和非牟利組織走進校園，以教育培養業內所需的人才和協助學生從生活實踐中學習，建立正確價值觀及良好品格。部分人即使未來不會投身創業，但在社創過程中所學到的技能、解難能力以及所拓展的人脈，能幫助他們渡過未來的挑戰，同時也能在自己的角色上繼續實踐社創精神，讓社會變得更美好。







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