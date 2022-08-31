1971年美國通用汽車公司因為南非的種族隔離政策，考慮撤出當地業務，當時只有1%的股東同意此項政策。這可以說是當時有關於社會政策是否應該納入公司業務的考慮的一個先例。

時至今天，有報道說大約有六萬億美金的投資是與ESG相關的基金，這大約佔全球投資基金總資產百分之十。單是2021年，就有約六千億資金流進與ESG相關的產品，至於當年追蹤ESG領導公司的指數，表現亦比一般環球指數優勝。

全球的監管機構以及投資者對ESG這個話題興趣大增，這對不論大小的公司來說，都有一種壓力去作出回應。如果要以一句說話去概括何謂ESG投資，就是公司不要單顧股東的利益，亦要顧及其他持份者的好處。我相信如果兩者的利益是一致的時候，這會比較容易落實。但筆者關心的是，當股東與其他持份者的利益有衝突時，公司應當如何選擇呢？所以推動ESG的初心，是否能如願以償仍然是未知之數。

何謂好的ESG指標

要知道公司在ESG方面做得有多好，就需要有相應指標才可作出比較，一套好的指標應該可以作橫向對比，即不同公司互相對比，及縱向對比，即公司可跟往年對照。

在環保方面，一般而言有數個範疇，例如是氣候變化、天然資源、污染及廢置處理。指標會有碳排放量、碳交易市場、用水用電效能、廢物量等等。分析員可評估公司在這幾方面的正面及負面行為，然後給予一個分數，例如1-5分。不但如此，還可透過與公司管理層直接對話，另外給予一個分數評價公司是在進步中，退步中，還是表現穩定。

在公司管治方面，都可以以相同做法評分，一般可以從董事的組成，薪酬制度及公司的具體行為去評價。

關於社會方面，其範疇最為廣闊但指標卻最為稀少。社會方面的範圍可以包括員工福利、人才培訓、持份者的滿意度、社區大眾觀感、弱勢社群得益等等。在環保及管治方面，那些指標都是公司在業務操作中可觸及並可控之範圍，但在社會方面，傳統上商業機構不太注重其他持份者的福祉，因為在資本主義下，公司的主要目的是利潤最大化並只需對股東負責，而社會大眾的福祉是政府的責任，一般透過財富再分配及平等教育去促進其發展。所以政府其實亦可參與ESG的匯報，每年表述一下在這三方面的成績。

社會指標的制定

話說回來，無論是政府或商界，甚至是社福界，筆者認為社會效益之指標應該是以受惠者為本，而受惠者絕大部分是個人及家庭。如果一件事情能夠帶來正面效益，必然能夠使這個人及家庭有所改變。當中的改變可用三個層面去討論，第一層是主觀情感上的改變，即人們是否活得更開心，幸福感是否有上升，與家人之關係是否有改善。

第二層是知識技能及態度上的改變，例如人們的知識及技能水平是否提升，對環保或少數族裔、社企等態度是否有所改變。

如果一件事情是對社會有好處，而能夠促成個人及家庭成員的行為改變，社會必然變得更加美好，所以第三層的改變就是行為的改變，例如人們是否參與更多不同類型的義工活動，減少拋掉垃圾，擁有跨階層的朋友網絡。

制定社會指標可以三個層面去討論。

市場資本主義在港運作多年，第一部門的政府主要負責監管及財富再分配的工作，第二部門是商界，一直以來的主要目標是增加經濟產值及創造財富，服務對象是股東為主，而第三部門是社福及公民社會，負責社會關懷的工作。三個部門各自運作良好，本應問題不大。但現實是，整個社會都側重商業發展多於締造社會福祉，變成第三部門艱苦運作。如果透過ESG這浪潮，使商界更新其在社會上的角色，未嘗不是一種可取的方向，政府亦同時加強在社會福祉上的報告，讓市民知道其成效。

筆者寄望ESG當前的發展，不要變成為寫官樣報告的機制，特別寄望是在社會效益方面，希望這次機遇令商界及政府更多關心香港的弱勢社群，幫助他們同時促使社會更加和諧。







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