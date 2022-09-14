三年疫情為學界帶來翻天覆地的變化和影響，而教育界必須重新檢視現下學生和教師的需要，才能進一步思考未來教育的方向。為此，社創校園展開了「後疫情時代的教育需要與省思」研究，並於本年5月至8月向500名中學生（共收回494份問卷）就學習狀況、心理健康、社交狀況及未來規劃四方面作問卷調查，同時與14位中學老師進行深度訪談，作交叉驗證。

學習狀況方面，超過7成學生認為有足夠的硬件設備和合適上課的空間進行網上學習，但是值得關注的是，有超過4成學生認為與老師之間的交流與聯繫有待提高。而同時，受訪老師也大多認為網課期間難以為學生提供即時回應或幫助，以致學生解難的能力及毅力均比從前低，無論在堂上答題、功課及測驗中，放棄作答、缺課、欠交功課、網課掛機的情況也變得常見。網課讓同學習慣「即食麵」式學習，應付簡短或遊戲式功課，反而失去學習長文、深度閱讀的能力，是將來學習必須要留意及填補的位置。同一時間，教師也指學生心理健康情況比從前讓人擔憂，70%受訪教師表示疫情期間學生情緒行為問題，如學生壓力指數明顯升高，嚴重缺課、自殘等有所增加。社工疫情期間個案亦急增，有學校急需處理的個案達55個，佔全體學生21%。而從學生調查中也反映，不同的考試和未知未來使他們擔憂（62%成績未如理想；53%應付頻密的測驗和考試；49%擔心公開試成績）。

另一方面，社交狀況卻出現令人意外的發現，學生在三年前（4.58小時）與現時（4.19小時）每日在課外與朋友相處的時間差異很小，也認為認識新朋友不難，反映學生對網絡上交友和維持友誼的適應。但另一方面，受訪的老師卻認為現時班內山頭主義嚴重，原有圈子會愈加鞏固，但少作圈外交流。也有一半老師表示學生之間的小衝突增加，不願遷就他人，情緒管理差，他們也觀察到少數學生開始不懂尊重對方底線，不知道自己說話會傷害人。而長遠而言，這也讓老師擔心學生太少與新認識的人面對面相處，讓他們察知他人感受，相處界線的能力倒退，也會欠缺理解和協調的耐心。

而放眼未來，超過一半學生希望工作能為社會帶來改變，而他們最關注的議題，包括：公共衛生、氣候變化、生態環境、居住、教育、貧窮、公平權利與社會平等，而如何創建這平台，及教育應扮演何種角色，應是教育工作者未來必須思考的。而受訪老師也有相應的觀察，他們指出現時疫情可能是改變的契機，無論是釋放課時 ──「復課後，發現半日課之下同學休息夠咗好多，精神較好。半日課的學習模式可能較好；以前同學放學後仲要補課，5點幾先離開學校，返到屋企食完飯做完功課，都12點先可以休息，但半日課之下，時間可運用得更好。」；或是重新制定不同課堂的規劃──「有啲堂cut咗，可以發展全人科：生涯規劃、倫理課、性教育、價值教育……既然每cycle要有一兩個鐘頭，疫情下狀態，有契機放多啲時間搞好啲。」

社創校園進行「後疫情時代的教育需要與省思」發布會，與業界共同探討疫後師生需要。

是次研究只是第一步，放眼將來還有很多不同的空間需要留意和填補。但是次研究也提醒了我們一眾研究人員和教育界，香港教育的問題不是一時三刻造成，反而疫情是帶來破壞還是變動的契機，也是值得我們共同想像。要讓學生在多變的未來成長，教育工作者需因時制宜的觀察並即時調整、回應或鼓勵，以至如何在後疫年代建立良好的師生關係，對學生的學習動機與毅力影響頗大。

最後，也向一眾堅守崗位的教育工作者致敬，在研究過程中聽到不同教師自身與同行的故事，聽到他們如何在超越工作範圍下與學生及青年同行嘗試，如：課餘花時間了解每個學生的興趣和需要、Zoom自修室與學生一同線上溫習，加強學生同行共學的感覺、義工活動助人自助：帶有情緒困擾或自殺傾向的高中學生到流浪貓社、「同行小組」計劃：師生一同學習一種新知識或投入一種新嗜好、投入社交媒體：努力營造班群氣氛；歡迎同學私下問功課談心事；多留意同學發帖……這一切一切也出於教師對學生的愛和關懷，只是希望各老師在關心他人同時好好照顧自己，未來路還遠，願各位能好好撐著。







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