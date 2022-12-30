聖誕又再到臨，每逢聖誕大家也為購買禮物而大傷腦筋，然而聖誕的意義除了節慶，有否想過可以透過購物祝福社會的弱勢，讓他們能自力更生？這也是「十一良心消費運動」每年的工作，積極為大家搜羅不同的社企產品。剛過去的聖誕市集就超過30間社企參加，當中包括本地手作、聖誕主題烘焙曲奇蛋糕、手工花藝、香薰、有機護膚品、手工首飾、小朋友玩具、聖誕擺設、養生食品、本地有機食品及銀髮族商品等等，讓市民大眾能繼續以消費支持社企，更能親身感受這些社企帶來的優質產品與服務，同時了解社企背後的動人故事。

無疑，香港是商業及消費主義至上的社會，所追求價廉物美的性價比，社企卻以行動帶來新的想像，提倡消費正正是涉及公益的考量。社企跟一般商界企業最不同之處，乃在於其目的。它除了為社會提供所需的服務之外，同時也為了給弱勢社群創造就業和培訓的機會，彰顯另類價值觀，促進社會進步。如：長者員工所示範的不是老有所養，而是「老有所用」，讓長者也能夠幫補家中收入，對香港經濟有所貢獻。而再進一步，社企更能讓市民思考生產過程中的勞工剝削、對環境的污染及消費後廢物的處理等等。這也是近年商業世界ESG所提倡的。

同時，社企所帶來的不只弱勢社群的工資，更是讓他們獲得工作所帶來的內在價值，包括：生活目標、社交圈子、身份地位、充實生活及克服困難的樂趣，其中如完成一件精巧的工藝品、解決業務困難、學會新工作技能，都是讓人挑戰自己的能力極限。這些也是用錢也換不到的經驗，卻是社企著實能為弱勢社群所帶來的轉化。長遠，這更能建立起一種關懷文化（caring culture），從而做到助人自助之目的。這就是說，即使自己是受助者，也可以在有限的能力下幫助別人，而社企的實踐和故事確實會為社會帶來正面的影響。

現時流行的消費模式，集中在購買「易趣」，即隨手可得的享受，例如：聖誕大餐又抑是精彩的表演，但這些消費過後，很會就會忘記。所以當你在預備過今年的聖誕，有否想過如何讓你的購物更具意義，甚至日後一步步改變社會的關懷文化，與弱勢同行？







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