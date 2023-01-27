2022年是充滿難關的一年──第五波疫情來襲、多個行業被迫停業、傳統老店相繼結業、恒指見13年低位……港人無一倖免地要面對這些經濟或社會層面的挑戰。然而正如菲利佩．桑托斯教授（Filipe Santos）所言：「社會創業家善於針對社會中被忽視的問題，並提供解決問題的可持續方案，為社會帶來正面的界外利益，讓社會中的弱勢群體受惠。」所以環境越是艱難，看見這些社會問題而又希望出一份力協助解決的有心人越是挺身而出。根據《社企指南2022／23》，截止2022年4月，全港共有711間社會企業，較去年增加近8%。同時，商界及社會界也於去年出錢出力，更嘗試以創新去扶貧解難，與香港共渡難關。

作為推動社創實踐的一份子，豐盛社企學會過去一年亦積極與各界攜手，與弱勢同行。例如在疫情頂峰之際，豐盛連結多個家族基金、社企、非牟利機構、特殊學習需要家庭共同協作，推出「愛鄰舍」項目，為基層派發7,500個飯盒及8,000個福袋及心意卡，支援社企及有需要人士應對疫情。以及與商界及社企合作舉辦抱樹日，為受疫情影響而失去人與人及大自然相處的城市人放鬆身心的機會。

「愛鄰舍」項目在第五波疫情期間，為弱勢社群及社企提供支援。

豐盛社企學會與遊沐合辦抱樹日，連結不同弱勢與大自然。

要回應和解決社會需要和問題，短期、單次的援助或活動無疑是實際的，但效果並不長遠。故此，豐盛透過知識裝備社企，讓社企能夠持續營運、發展，由社企扶助弱勢，轉化城市。由豐盛社企學會舉辦的《量度、評估與學習論壇：從社會效益到社會創新》中，接近200位來自社福機構、基金界、商界、學界及教育界人士參與，了解到如何透過一套落地的社創知識體系及社會效益量度令社會創新做到持續的改善；同時豐盛亦為大眾提供社會企業管理課程，及安排各界高管人員擔任知識型義工，親身為社企提供專業指導，提升社企各方面的能力。而《十一良心消費運動》亦繼續為社企提供持續發展的機會，獲得不同領域的知識和專業資源；亦舉辦不同市集，讓公眾親身認識和光顧社企。同時，透過線上平台TECM MALL，協助社企將其產品及服務數碼化，加強社企的競爭力。

《十一良心消費運動》為社企提供不同支援服務，與社企同行。

除了支援現有社企，培育青年成為創建社會的參與者，由一眾未來主人翁建設平等、多元、共融的社區亦不可或缺。社創校園舉辦了《廿一世紀未來教育研討會》、「社創新城寨 ＠社區 x 學校 x 青年 分享會」及「未來學校旅行團」，探討未來教育對以人為本、個性化教育的需求，社會創新如何回應社會轉變，以及現時已經試行創新教育的成果。另外，《創．新路》項目將實習計劃從大專推展至中學，讓中學生及早在過程中掌握社創家的社會關懷及助人自助精神。而《創新園》項目亦繼續為有志加入社創界，以創新構想改變社會的未來社創家提供知識培訓，起動資金及孵化活動。項目至今已成功批出超過1300萬資金予51個社創項目，讓社創家實踐所想！當中更有8隊獲資助團隊代表出席「2022年社企民間高峰會青年社創展」，展現其成果。

社創校園去年舉辦《廿一世紀未來教育研討會》，邀請到約250位來自不同界別的朋友參與。

要建構整全的社創圈，單靠界別內的持份者參與並不足夠，豐盛社企學會去年榮獲社區投資共享基金「社會資本動力獎」，旨在連結各界網絡，凝聚社會各方力量。豐盛亦參與「ReThink HK可持續發展商貿博覽」，將環境、社會和管理（ESG）中的社會（S: Social）元素推廣予企業。針對信仰方面，2022年度《使命商道》項目開辦了社企使命實踐課程，讓信徒能將其信仰實踐；並舉辦每年一度的「使命商道論壇」，引領信徒思考使命空間的運用。「豐盛學堂」線上線下活動亦持續舉辦，向大眾推廣社創概念及知識。

最後，藉此感謝過去在豐盛社企學會各個項目與我們同行的每一位。借用我們會長紀治興博士 MH, JP的一番話：寄望未來豐盛，甚至整個社創社企界的發展都會有更多smart giver，不會因為幫別人而忘了自己的社創工作初衷與目標！期望我們能夠一同持續成長，與社企及弱勢同行，共同培育更多社會創新領袖，帶領香港社創發展，壯大本港社創圈，共同創新解難，促進香港整體福祉。







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