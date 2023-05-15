社會創新項目的任務是要創造社會效益，最終希望在所針對的範疇帶來系統性的變革。作為推動社創實踐的一份子，創新園2020-2023有幸獲各界支持，為數百名青年，超過50支社創隊伍提供種子基金資助、體驗式學習、培訓課程、共享工作空間、小組導師及友伴同行等支援服務，讓青年社創家可以將其社創新點子變成實質的社創項目，以創新的方案應對社會需要。

助社創界跨越死亡之谷

然而從一個靈感，走過提案、原型、初創的歷程，之後應如何持續，甚至再擴大規模，是所有社創家必會面對的難題。在初創界，就有個常用詞──創業的「死亡之谷」──此詞最初是由美國科學家兼時任眾議員Vern Ehlers在1998年提出，原本是指科研技術和產品開發之間的差距。2012年，美國Y Combinator創辦人Paul Graham提出一個創業者必經的創業曲線（Startup curve），後來被用以描述為死亡之谷。根據美國企業家Steve Blank研究發現，百分之七十五的初創公司會失敗，可見初創公司死亡率之高。坊間有不少分析初創公司「死因」的文章及研究，其原因包括：創辦人拆夥、團隊士氣低落、缺乏資金、欠缺商業模式、沒有設立止蝕點等。創新園按過往支援原型及初創項目的經驗，以及相關的論述，歸納出4個導致初創項目跌入死亡之谷的因素：經濟、策略、社會和文化資本。

創新園歸納4個導致初創項目跌入死亡之谷的因素：經濟、策略、社會和文化資本。

經濟資本──初創項目在創業初期需要投放大量資源在開發新產品或服務、新設備、新辦公室、新員工等方面，亦未必能在短時間內做到收支平衡，造成極大的資金壓力，導致許多初創企業在開發商品不久就跌到谷底，難以持續。找到投資者投放資金固然重要，但同時亦要懂得計算收支平衡時間、合理的產品單價及銷售量、所需現金流等，才可向投資者訂明足夠且合理的投資金額應付所需。

策略資本──所指的是營運社創項目的策略計劃，從最基本能夠在市場上站得住腳的商業模式，到股權分配及買賣機制、營運時各種的決策分析、資源調動、持份者管理等，以上任何一項出錯都足以導致公司停擺。而社創除了要著重營運上的需要，更及顧及其社會效益，因此，正確量度社會效益量度，從而解說自身優勢的闡述力，讓投資者及公眾了解項目優勝之處，以加強項目在公共言論間的對話力同樣重要。故此，一套系統化的知識培訓，讓社創家提升項目實際執行能力，讓項目能夠計算他們的社會效益，以及各方面的專家指導，提供行業的專門知識、網絡及資源，對社創家走過死亡之谷尤其重要。

社會資本──專門研究創業的哈佛商學院教授Tom Eisenmann撰寫的《新創公司為何失敗》（Why Start-ups Fail）一書提及到，初創企業失敗的其中一個主因，是「缺乏援手」。創業不是單憑一己之力就能成功的事，特別是規模較小的初創公司或社創項目人手有限，亦未必有龐大的人脈網絡支援。因此，若有知識型義工貢獻專業，以自身經驗助其成長，或透過參與不同活動，能夠結集跨界別社會資源，例如學校、商界、社福界、科技界的資金或資源，以及獲得合作機會，能使社創家更易跨過死亡之谷。

文化資本──在社創歷程中難免遇到金錢、人事、議題的掙扎，容易感到灰心失意。但創新園並非要讓社創家獨自承受，而是聚合不同社創家，無論是在歷程中或是已走過失意階段的同業，共同建立一個社創生態圈，讓業內人士能夠互相增進知識交流，與跨界別合作，深化議題，也能與志同道行的朋友攜手同行，在獲得寶貴的意見之餘，更能成為他們彼此支援。而正如哈佛商學院所寫，這些走過困難的社創家能成為橫跨商業、社福及公共三個界別的跨界別領袖。他們不單能遊走於三界之間，掌握三界的運作方式及機構文化，更在三個界別都有人脈，亦有跨界別的整合能力。我們聚合這群社創家，除了能讓個別項目走得更遠，亦能促進整體社創發展，發揮更大的社會效益。

政商合作──創新園獲社會創新及創業發展基金（社創基金）委聘為第三批協創機構，展開新一輪創新計劃，以社會創業家為中心，針對其不同階段的需要，設計靈活彈性的孵化計劃，強化對社創家的支援服務。有別於過往計劃，是次計劃將不限申請年齡，申請50萬以上的項目更可全年隨時申請，讓社創家可更彈性地開展其項目。有興趣申請的項目，可先參與簡介會了解申請詳情，在遞交申請前，創新園會提供初步諮詢服務，輔助項目在申請的過程更順利。

創新園現正展開新一輪創新計劃，為處於不同階段的創業家提供彈性支援。

2023-2026年，創新園將繼續培育更多社創項目，期望以知識和經驗推動社創實踐，助社創家配備以上所提及的經濟、策略、社會及文化資本，以跨越「死亡之谷」，推動其持續發展，並繼續連繫來自商界、社福界、教育界和科技界的顧問和各界別關心社會福祉的人士，深化各階層的參與，擴大社創項目的社會效益，長遠達致扶貧、防貧、促進共融、提升市民福祉，以及加強社會凝聚力的效果。如對創新園計劃及資助種類有疑問，或想知道更多申請詳情，詳情可瀏覽計劃網站www.if-program.hk。







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