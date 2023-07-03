豐盛社企學會自成立以來一直嘗試將商界的經驗運用至社創／社企界，提出一套「豐盛社創知識體系」（FSES Social Entrepreneurship Body of Knowledge, FSES SE BoK），以協助社創家能夠擁有一套具系統且可操作的社創知識，讓社會變革者／社創家能利用所提供的方法及工具，在不同的社會項目中實踐，並培養共同的語言，互相學習，產生協同效應。其後更與香港中文大學著手研究社創與學校結合的可能性，並於2014年在中小學界推動社創校園計劃（SEnSE），以推動創新及價值觀教育，培訓青年社創家，並將與社創相關的知識轉化成體制化的課程，過去，我們已成功將之與本地中小學課程結合，把社創滲入通識、生命教育、德育及公民教育、BAFS、STEM的課程內，以單堂及短期課程的形式，透過體驗式學習和實踐活動，帶領參加的學生以行動關心社會弱勢及扶貧，並將之成為老師可持續使用的教材。

2022-2023學年，我們更開創先河與東華三院甲寅年總理中學合作，善用高中釋放課時的空間，把社創加入其恆常課程，讓中四及中五全級嘗試24週的社創科。社創課程採用「設計思維模式」和「體驗式學習模式」，從理論到實踐的培訓，讓學生探索學校附近的社區特色和需要，制定相應的社創項目，並教授學生實用的社創概念和知識。此外，還利用多元化的社會案例讓學生學習分析利弊、營運方式、成本效益等，思考如何創新地解決問題，提升解難能力。同時建立學生同理心，關懷弱勢及關注不同社會問題，培訓在學青年的創新力、協助能力，建立全球公民意識，並學以「綜效」（synergy）的方式，選取現存制度中的優點和資源，轉化現存制度的不善，幫助他人，改善社會。

社會概念在本港發展至今已有二十多年，社創教育已由最初一個課程中的單一學科演變成一個學士學位及碩士學位課程，近年各大專院校開辦之培養和培訓社會企業家的課程更如雨後春荀，百花齊放，今次我們於中學的嘗試，更盼能讓社創與本地學校與整個社創教育生態結合，讓社創能與本地教育共生。我們深信坊間也有不少踐行者，如能將不同機構、協作者的資源和經驗集結、轉化，並與本地學科結合，定能建立合適本地教育的知識體系，發展出應用、教學、評核等學與教的評鑑機制及方式，這對本地以至全球教育都有所碑益，也有助進一步推動本港社創以及裝備未來社會所需要的人才，也令社創成為誕生香港未來主人翁的搖籃。













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