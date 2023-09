社會創業結合了對社會問題的關注和創業精神,旨在透過創新的方法和商業模式來解決社會問題,同時經營一個可持續的企業或組織,以實現社會效益和經濟效益的雙重目標。因此社創家不僅是一個創業家,更是一個有社會責任感的領袖,在實踐中不斷探索和嘗試。這種創造力和創新精神是推動社會發展和進步的重要動力。過程中也需要面對不同的持份者,如:弱勢群體、客人、商界、家族基金及政府等等。在滿有理想卻不得不兼顧現實的社創路上,出發前又有甚麼值得留意和思考的事呢?

一、了解事實:由「我覺得」到「我知道」

在制定社創項目之前,我們首要考慮的是我們對於問題和受助者的認知,是基於事實還是主觀感受?我們是否具備足夠的理性、分析力、數據和理論來區分感受和事實?我們是否了解哪些是弱勢社群真正的需求,或只是我們以為的需求;哪些是他們當下的需求,或過去的需求?在資訊爆炸的後真相年代,人們往往容易受到自己已有的信念和價值觀影響,選擇性地接受、相信或分享信息。我們做決策的時候,應避免只訴諸情感和依賴直覺。同時,我們可從問題的歷史進程中獲得啟發,了解現在應該如何處理問題。只有真正了解問題的根本和源頭,我們才能有效地處理有需要的群體所需。

創新園安排來自不同行業的導師,為申請者提供有關範疇的專業知識和意見。

二、發揮綜效:產生一加一大於二的協同效應

與政府、大型企業和大型慈善機構不同,社創家所擁有的資源相對有限,因此更需要深思如何以最少的資源實現最大的改變。為此,我們需要認真思考:「為何是我(why me)?」──清楚了解自己的能力、資源以及能夠發揮最大影響力的領域。對於其他方面,我們需要思考如何產生綜效(Synergize)──借助身邊的網絡來實現最大的影響力。我們不能且不應該孤身作戰,而是可考慮在「理念/議題」、「業務」及「人脈」三個關鍵範疇構成生態圈──尋找合適的合作夥伴,結識更多志同道合的朋友同行,多溝通並互相借鑒經驗,互相成為在社創道路上的有力支持。

三、應用兩難理論(Dilemma Theory):破除可持續性的迷思

提及社創,人們常問及可持續性。這其實可以從兩方面解讀,也可以是兩種逆向及矛盾的方向。作為商業考量,我們應該尋找可持續發展並維持業務運作的方法,目的是為了避免受助的人因企業突然結業,而失去獲得幫助的機會──這是社創家的責任和義務。然而,更重要的是要記住,我們進行社創不是為了「製造問題」,也不是一定要長期幫助同一人,而是幫助他們擁有「可持續」的生活方式。因此,我們要持續著眼於起點,也就是我們的初衷。我們只是幫助他們面對困境的一段過程,而非終點;我們的幫助是為了長期改善他們的處境,使他們日後不再需要幫助,亦即是「授人以魚,不如授人以漁」的理念。

四、「以終為始」的想像:釐清願景藍圖

最後,在計劃社創項目時,我們需要了解「以終為始」(begin with the end in mind)的概念。我們必須先確定目標──如果不知道自己想到達怎樣的終點,也不會知道當中所需每一步的步驟和距離,也就無法有效制定和實踐計劃。以申請基金資助為例,大家一般會以為有資金總比沒有好,甚至錯誤以為「成功申請」就是最大目的和終點。事實上,如對項目實際所需及目標缺乏了解,沒有理會項目是否符合個別基金宗旨、沒有準備好處理額外的工作量、又或是無思考所申請的資金對項目的作用和必要性,就算成功獲得資金,執行起來亦只會加倍吃力,影響真正需要幫助的人的機會。

同時,我們亦應先理清項目方法與目標之間的關係及效果。例如項目的目標是扶貧的話,所使用的方法是否能有效處理問題?有否與其他現存政策或計劃重疊?作為創業項目,有否清晰的商業或可持續方案?最後,更重要的是,我們應該想像如何透過社創的嘗試來獲取、累積經驗,最終改變政策,從而真正造福更多有需要、現有政策未能惠及的人。

近來《奧本海默》電影全球大買,電影導演路蘭(Christopher Nolan)有句話:「要追求現實,但不是以夢想為代價,而是作為你夢想的基礎。」這正好是社創家的寫照。

參考資料:

真確:扭轉十大直覺偏誤,發現事情比你想的美好

與成功有約:高效能人士的七個習慣

https://www.books.com.tw/products/0010874292







全城注視!銀行紛紛推出定存高息優惠,即上etnet一鍵格出最佳息率!► 了解詳情