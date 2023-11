香港最近經歷百年一遇的暴雨,氣候變化下,類似極端天氣事件越來越「常態化」,而現今消費者對環境以及社會的意識日漸增強,企業不僅要做好本份,而是需要尋求不斷進步,以達致可持續發展。近年,香港交易所已採取重要指引,改善企業管治及環境、社會及管治 (ESG)匯報架構,隨著投資者及市場期望不斷演變,上市公司、企業更應全盤思考如何建立企業管治及ESG機制,並將其融入公司的營商策略、日常業務及風險管理,為公司建立長遠價值。ESG架構當中,社會關鍵績效指標與社區和不同持份者息息相關,例如企業如何就當地社區的發展作出貢獻;如何避免或減低對當地社區造成的負面影響等,以達致可持續發展。

豐盛社企學會(FSES)作為促進社企社創發展的平台機構,致力於推動跨界別合作,我們深信「建立合作夥伴」是其中一項重要且有效益的策略,可擴大社區資本和發展長期策略。多年來,FSES與社企同行,並為社企提供全面支援,例如知識培訓、資金申請、促成跨界別合作等。其中一個例子是FSES與其「十一良心消費運動」團隊於今年的《ReThink HK可持續發展商貿博覽》籌組社企專區,聯同14間社會企業,展示環境和社會相關的解決方案,促進商企及社企的跨界合作。此次博覽匯聚超過6,000名與會者,共同探討及推動城市的永續發展,並讓商企直接與社企交流,了解他們提供的產品和服務。針對是次博覽,FSES亦特意舉辦ESG講座,加深社企對ESG的認識,讓社企與商界有共同語言,增加成功合作的機率。

豐盛社企學會聯同14間社會企業,於《ReThink HK可持續發展商貿博覽》籌組社企專區

參展社企之一的大同企業(iEnterprise)坦言:「商界對社會企業多了關注,亦懂得甚麼是Creating shared value(創造共享價值),近年有較多的商社合作的機會,一些招標也不只是價格上的競爭,會考慮聘用多少比例的傷殘人士等。

另一參展社企D.E.C.T Production已營運七年,創辦人Leo表示:「近年多了上巿公司或企業主動聯繫我們合作,和以往有分別,不用花太多時間解釋甚麼是ESG。今年參展也明顯地感受到各大企業不同階級的同事,也對ESG有所認知。」

因應商界越來越重視ESG,商社合作是啟動創新、促進社區參與的試點。2023年度的「十一良心消費運動」計劃已於十月正式開展,本年度主題為《「心」耕細作,支持社企》,期望集結政府、商界、社企及義工等各界人士,促進跨界別合作,鼓勵消費者將日常生活開支的「十分之一」轉為光顧社企,推動良心消費並支持社企發展。

引用亞當·格蘭特(Adam Grant)著作《逆思維》作結,「熱情往往不是被發現,而是發展而成」,因此,企業需要持續學習,超越已有的舒適區,避免過分依賴過往經驗,「提前規劃,並持續追求更好的作法,可以讓我們保持重新思考的開放心態。」。現在,是時候讓我們重新思考,開展合作,共創可持續發展的未來。

<ReThink HK 可持續發展商貿博覽> FSES 參展社企:

D.E.C.T Production 我們製作 | DOSHA woodcraft | Grow Something | Eldershop 銀杏館 | iEnterprise 大同企業 | Meat the Next 益創膳食品科技 | People On Board 樂在棋中 | Project Dignity (Hong Kong) 厨尊香港 | Rhys Workshop 睿程製作社 | SciMax 銀齡樂動 | Starup Wonders 星匠 | Teen Future 天程同行 | The Loops | Ways Out Hong Kong

延伸資料:

豐盛社企學會《豐盛社會企業名冊》:https://www.fses.hk/se_service

「十一良心消費」計劃: https://tecm.hk/tc/







