豐盛社企學會不知不覺已經12週年，在過去，我們的義工及同工團隊努力推廣社企社創至四個社會界別（4C），首先是公民界別（Civic），當中包括一般市民及教會在內，還有社福界（Charity）、學界（College）及商界（Corporate）。此外，豐盛積極參與各政府組織及委員會，希望影響政府（Government）推行社企及社創的政策。

社會創業（social entrepreneurship）的概念最初由英國社會學家賓士（J.A. Banks）於1972年提出，在香港已有近二十年歷史。香港社會創業主要是「就業整合型社會企業」（work integration social enterprise, WISE），以聘請弱勢社群就業為主。豐盛相信一種名為夾縫式的變革，就是在不可的地方／界別進行小型試點項目，成功後再推廣給其他人，當在社會上有足夠的小型試點成功，最終可以帶來系統性的改變。

「十一良心消費運動」是豐盛首個大型項目，由2012年開始，旨在提升公眾及民間對社企的支持與認受，由十多年前只有十多二十個百分比的市民認知社企，到今天已有七八成的認受性，十一良心消費運動及其大使──陳慧琳女士，功不可沒，而去年政府亦正式推出「友建樹」在民間宣揚社企，而豐盛就是本港的先行者，今天全港約有713間社企，而與豐盛恆常合作的社企名單大約有120間。同年，我們亦推動「使命商道」（Business as Mission Forum），鼓勵有宗教背景人士，身先士卒，參與良心消費。

在2014年，豐盛與香港中文大學合作，推動「社創校園」計劃（Social Entrepreneurship School Education, SEnSE），將社企社創推廣至高中及大學生，而現在更已經深入中小學界，接觸了超過400間學校，連繫著超過70間社企，豐盛亦幫助老師認識社企社創，撰寫教材，把內容盡量與恆常課程接軌，獲得教育界的讚許。

在社福界，豐盛透過一套落地的知識體系，去幫助社福界朋友擴大其社會效益，善用優良的管理工具，增加受惠社群的幸福感。豐盛亦提供顧問服務，幫助社福機構制定策略規劃，帶領轉型，提升效能。豐盛在學術方面亦與HKUspace合作，提供資歷架構達第六級的社企管理課程。

社企社創的目標是要為社會帶來正面效益，豐盛為政府的伙伴倡自強計劃，計算其社會投資回報率（Social Return on Investment, SROI），發現社企平均有9.3年壽命，是中小企的三倍。政府每資助一元，所僱用的弱勢社群在九年內的得益約為四元，即四倍回報。而創業展才能計劃因為學習曲線更長，回報率更高達七倍。在2018年，進行了「賽馬會豐盛社會效益量度培訓計劃」，將社會效益量度，以深入淺出的方法，為業界設計一套以範本、報表及標準問卷為的工具，讓社福界人士使用及參考，讓業界可以自行量度項目的社會效益。豐盛在量度社企的效益是處於領先地位。

在2020年，豐盛成為社創基金的中介機構，「創新園」（Innovator Farm, IF）項目提供種子基金，幫助近100個社創項目起動，總金額接近4千萬元，現已進入第四年，其支援的社創項目對象已由最初集中在年青人，擴展至不同年齡層、不同階段的社創項目。而「創新路」（Social Entrepreneurship Life Education and Career Transformation, SELECT）則讓青年透過社企實習的環境，培養創意解難等21世紀技能，從中累積工作經驗。

最近數年，隨著CSR、ESG的普及，豐盛利用我們既有的網絡，連繫商界有心人士，製造更多社區參與機會，例如贊助社企市集、直接購買社企產品及服務、外判工作予社企、組織義工參與社企社創等，方便商界實踐社會使命，及照顧社區持份者，當中不乏大型上市公司，豐盛亦已擁有超過100間的企業網絡，去支持社企及社區參與的工作。

由成立至今，豐盛每年都在宗教界舉辦論壇、小組分享等，鼓勵信徒勇敢進入社群，服侍社區，投入社關活動，實踐呼召。

在下一個十二年，盼望與各位持份者一同努力，扶助弱勢，轉化社會，願神祝福並使人得生命，並且得的更豐盛。（約翰福音10:10）







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱