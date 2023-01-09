自2017年政府工作報告正式提出概念，2019年2月公布規劃綱要，國家戰略--「粵港澳大灣區」近日再添助力。
坐擁天時地利的「9＋2」世界級城市群11個節點之上，中央最新拍板將深港現代服務業合作前沿陣地前海合作區面積擴大逾7倍，放眼2025年初步形成具有全球競爭力的營商環境，2035年營商環境達到世界一流水平。
深港如何以深度融合及差異互補，超越「一國兩制」的鴻溝，以Greater Bay的人流、物流、信息、資本的自由流動，助力中國蛻變為科創強國的Greater Dream，並令香港融入國家發展大局時隔40年再寫新的「獅子山下」故事？拭目以待！
《經濟通通訊社９日專訊》深圳市地方金融監督管理局發布《關於加快建設深圳國際財富管理中心的意見》，預計到２０２５年，深圳銀行、證券、保險、基金、信托等財富管理 ...
《經濟通通訊社９日專訊》廣州市工業和信息化局表示，推進智能網聯自動駕駛生態體系建設，推動南沙、花都等區穩步開展混行試點，探討自動駕駛立法，爭取開展智能網聯汽 ...
《經濟通通訊社９日專訊》廣州市市長郭永航在市人大會議上作政府工作報告。報告提到，２０２３年廣州全 ...
《經濟通通訊社６日專訊》香港退休計劃協會表示，有關在香港市民的退休計劃之中，大灣區可以發揮的作用 ...
《經濟通通訊社５日專訊》廣州市召開一季度重大項目新聞發布會。廣州市發展和改革委員會副主任陳旭通報，２０２３年廣州將安排項目１７２２個，總投資超６﹒５萬億元（ ...
《經濟通通訊社４日專訊》深圳市交通運輸局４日公布，經初步統計，截至２０２２年１２月３１日，深圳港 ...
《經濟通通訊社３０日專訊》第四次粵港澳大灣區法律部門聯席會議於本月１６日通過的《粵港澳大灣區跨境爭議調解示範規則》，今日正式發布及施行。 大灣區有內地、香 ...
《經濟通通訊社２８日專訊》據《上海證券報》報道，今年前１１個月，廣州海關關區７地市（廣州、佛山、肇慶、韶關、清遠、河源、雲浮）外貿進出口總值１﹒７４萬億元（ ...
《經濟通通訊社２２日專訊》廣州期貨交易所董事長胡政表示，未來產品設計，將聚焦四大板塊：一是綠色發 ...
《經濟通通訊社２０日專訊》廣東省政府、澳門特別行政區政府不斷推進全面放開澳門機動車經港珠澳大橋珠 ...
《經濟通通訊社１９日專訊》據《深圳特區報》報道，「ＨｉＧｏ南山．見圳美好生活」促消費活動正式啟動。即日起至２０２３年春節期間，南山區將發放２億元（人民幣．下 ...
《經濟通通訊社１９日專訊》深圳跨境貿易大數據平台在前海最新成果發布會上發布，為海關總署首次批復、唯一授權的跨境貿易數據平台地方試點。 該平台依托中國國際貿 ...
《經濟通通訊社１５日專訊》廣東、香港和澳門三地政府將於１２月２１日－２２日首次聯合主辦２０２２粵 ...
《經濟通通訊社１５日專訊》在深圳虛擬電廠管理中心１３日與中國鐵塔、中國電信、中國移動、中國聯通、 ...