填出個未來

「地從何來?」是每屆政府的大難題，行政長官林鄭月娥明言:「填海無可避免!」。政府發表的《香港2030+》規劃中，提出於大嶼山東部填海約1000公頃發展「東大嶼都會」;智庫團結香港基金早前更進一步，倡議「強化版」--將填海面積增加逾一倍至2200公頃;其他不同智庫、民間團體及政黨亦對「填海造地」各有看法。香港地少人多，已是不爭事實，為了下一代，我們能否「填」出個未來?

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