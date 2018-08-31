「地從何來?」是每屆政府的大難題，行政長官林鄭月娥明言:「填海無可避免!」。政府發表的《香港2030+》規劃中，提出於大嶼山東部填海約1000公頃發展「東大嶼都會」;智庫團結香港基金早前更進一步，倡議「強化版」--將填海面積增加逾一倍至2200公頃;其他不同智庫、民間團體及政黨亦對「填海造地」各有看法。香港地少人多，已是不爭事實，為了下一代，我們能否「填」出個未來?
土地供應專責小組的資料顯示，香港欠缺的1200公頃土地裡面，當中只有230公頃是用作住屋用途。本土研究社成員陳劍青直言：「那我們為何要造這麼多土地出來呢？我們欠的是200公頃，為何要做2000公頃出來？完全搞不通這個邏輯，唯一的說法
團結香港基金日前發表研究報告，提出「強化東大嶼都會計劃」，將政府在《香港2030+》提出興建的中部水域人工島面積，由1000公頃擴大一倍至2200公頃，面積相當於半個九龍。報告一出如大石投進本已不太平靜的湖中，各界議論紛紛，房屋問題
「團結香港基金的建議，要在立法會闖關是難如登天！」新民黨主席葉劉淑儀說得斬釘截鐵。她解釋，填海成本本來就高，政府原本興建約1000公頃的中部人工島方案，已預計須花逾5000億港元；而團結香港基金建議的2200公頃，造價更有機會高達1
認為今次「土地大辯論」是「扯貓尾」的，除了本土研究社之外，關注環保及土地問題的新界西立法會議 ...
團結香港基金提出的「強化東大嶼都會計劃」，料填出2200公頃，如此宏大的「想像」，無論是選址 ...
自政府進一步披露「明日大嶼」計劃1,000公頃填海6,200多億元造價以來，連日都有反對的聲音，包括個別經濟學者。莫說項目收支傾向較樂觀，即使項目日後真的超支， ...
政府公布「明日大嶼」首階段填海工程造價總額6,240億元，公眾都關注這項本港「史上最貴」基建的財務狀況。非建制派從非為解決問題的心態出發，慣性反對，其實搞錯策略 ...
港府昨披露明日大嶼的造價估算，用系列數據證明填海得來的賣地收益足以抵銷成本，以爭取立法 ...
經過一輪「土地大辯論」，土地供應專責小組整理結果後，向政府提出8個土地供應優先選項，並要求政府「8」管齊下。土地小組年半任期雖已屆滿，但曲終未必人散，尤其是小組 ...
政府接納土地供應專責小組建議，實行「8」管齊下。無論是否最具效益，今時只要能盡快開展，對解決土地房屋問題，都有幫助—最少希望社會可減少爭拗，同心覓地。不過，容我 ...
政府全面接納土地供應專責小組提出的建議，正式回應了去年底小組提交的研究報告，決定優先研究及落實8個 ...
港府昨表示全盤接受土地供應專責小組報告的建議。大灣區規劃綱要出台雖令形勢大變，政府需重 ...
若政府最終完全不動粉嶺高爾夫球場一分一寸時，林鄭月娥和劉江華將愧對劏房和輪候公屋册上的市民，即使你們以後做多幾件好事，市民永遠也不會忘記。 ...