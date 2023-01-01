施政報告2020

行政長官林鄭月娥將發表任內第四份施政報告，香港面對疫情和修例風波的雙重夾擊，市場將關注如何重整社會信心及恢復疫後經濟，疫情下政府耗用逾3000億元推出多項紓困措施，公共財政情況嚴峻，林鄭早前已表明不會動用大量公帑推出新措施，料報告內容涉及疫後經濟重啟、民生、土地房屋政策等多個方面。土地及房屋政策被視為「重中之重」，「明日大嶼」是否應繼續推行一直爭辯不休，另有傳政府研究推出大灣區跨境投票，料均成為是次施政報告的關注焦點，大家且拭目以待!