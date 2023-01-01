馬天娜
林鄭成功Disconnect建制派
建制派估計，成個答問大會都會有西環同北大人睇到實，變相林鄭今次表揚幾位議員，就直接入咗阿爺嘅耳仔，呢個成績單，先至係令到無被點名嘅議員，係咁指住啲葡萄話係酸嘅！2020年11月27日
陳茂波：房託基金守則建議修訂諮詢結果年底前公布
《經濟通通訊社２６日專訊》本港昨公布《施政報告》指，推動香港房地產投資信託基金，正研究措施包括適度放寬房託基金投資限制。財政司司長陳茂波透過視像影片方式在領展（００８２３）上市１５周年儀式上表示，政府決心擴大香港房地產信託投資市場，以增加投資者選擇，及市場的多樣性與流動性，而推動房地產信託投資市2020年11月26日
岑逸飛
鐵甲威龍難得的溫情
特首在《施政報告》提到，對於18歲以下有悔意而非涉及嚴重罪行的被捕人士，警方願意視情況考慮以警司警誡或簽保行為處理，不留案底。雖是「鐵甲威龍」，畢竟仍有點人情味。2020年11月26日
特首確立清零目標 社會期待清晰路綫圖
第4波疫情失控大爆發，特首林鄭月娥繼公開宣稱應對疫情是頭等大事，昨在施政報告中也確立清零目標，惟落實措施卻欠奉，還否定全民強制檢測，形容為口號式。 既然已將清零列為控疫目標，社會期望，亦要求林鄭特首及她所領導的政府2020年11月26日
新施政措施要奏效 疫情清零至關重要
特首林鄭月娥在發表施政報告前夕，透露會有200項新措施，希望能為香港提供更好服務。正如本欄昨日強調，戰勝疫情是目前香港民生、經濟最緊急及首要議題，林鄭應親自指揮督師，統籌部署，爭取做出實績。林鄭昨日也公開聲言，應對疫情是特區政2020年11月25日
戰勝疫情頭等大事 請林鄭親自督師
特首林鄭月娥明天宣讀施政報告，本來大家寄望她交出一份振興經濟、改善民生的方案，詎料疫情失控，而今次爆疫又是港府甩漏所致，當前疫情嚴峻，港人飽受折騰。戰勝疫情是目前香港民生、經濟最緊急及重要的議題，也是反映今屆政府政績的重要事項2020年11月24日