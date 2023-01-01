施政報告2022

行政長官李家超將於10月19日發表任內首份《施政報告》，外界期望進一步放寬入境檢疫至「0+0」，推動疫下經濟重回正軌，並有吸引外資、企業及人才的措施出台，以解決人才外流問題。李家超上任百日後明言將推動造地建屋，分別由財政司司長及副司長帶領的「土地及房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」已提出多項建議，料將公布更多細節。此外，由上屆政府提出的「明日大嶼」及「北部都會區」，外界關注更多具體措施。