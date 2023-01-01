許正宇冀每年吸納３﹒５萬人才來港，稱退稅措施吸引
《經濟通通訊社２７日專訊》財經事務及庫務局長許正宇在一電台節目上表示，人才流失情況多方面及普遍，以及有金融業人士在入境檢疫放寬至「０＋３」後陸續返港，有信心政府「搶人才」政策，能吸引更多人才來港，期望每年能吸納３﹒５萬不同層面及界別人才到港。 許正宇亦指出，向合資格外來人才，退還兩項印花稅政策2022年10月27日
楊何蓓茵：新公務員守則刪「政治中立」，強化賞罰制
《經濟通通訊社２５日專訊》立法會今日召開公務員及資助機構員工事務委員會會議，公務員事務局局長楊何蓓茵就新一份《施政報告》作簡報，介紹更新《公務員守則》及賞罰制度等新措施的詳情。楊何蓓茵回應新民黨議員黎棟國的提問時說，新的《公務員守則》會說明，不會再用「政治中立」這個名詞，會解釋公務員需要不偏不倚2022年10月25日
麥美娟稱荃灣、南區將率先成立關愛隊
《經濟通通訊社２５日專訊》新一份《施政報告》提及全港１８區將設立「關愛隊」。民政及青年事務局局長麥美娟在一電台節目上表示，將會率先在荃灣、南區成立十八區關愛隊，由於該兩區有鄉村、低密度住宅、三無大廈等不同類型住宅，希望先在在此取得經驗，再推廣至其他地區。由於人手、資源配套等原因，所以沒有在十八區2022年10月25日
施羅德資本：申強拍限制仍多，簡化續期提高投資信心
《環富通基金頻道２４日專訊》施羅德資本房地產投資香港主管車永筠指，施政報告提出舊樓宇重建及放寬強制售賣申請門檻建議，這應有助於加快市區重建項目，但強制售賣申請過程可能因為行政和法庭程序仍然需時。此外，如要收購個別住宅單位，企業或項目公司需要預先支付３０％的買家印花稅。儘管印花稅可以在發展階段退還2022年10月24日
林世雄：三鐵三路研優化發展程序，考慮不同融資方案
《經濟通通訊社２４日專訊》運輸及物流局局長林世雄在立法會一個委員會上簡介《施政報告》指出，計劃今年底就「三鐵三路」展開諮詢，並於２０２３年底整合意見及分析，再制定該項目藍圖。發展局同時會研究在合約管理等方面「拆牆鬆綁」，有利承辦商加快興建。他亦表示，會就項目特點，考慮不同的融資方案，包括鐵路上蓋2022年10月24日
港府延長會議展覽業資助計劃六個月至明年６月底
《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府今日表示，按行政長官在２０２２年《施政報告》中宣布，「防疫抗疫基金」下會議展覽業資助計劃的有效期將進一步延長六個月至明年６月３０日。 過去兩年多，疫情為全球會展業帶來挑戰。隨著香港由９月２６日起撤銷抵港強制檢疫要求，政府期望進一步延長計劃有助增強主辦機構在港舉2022年10月24日
林世雄：明年底公布「三鐵三路」詳細走線及初步成本
《經濟通通訊社２４日專訊》運輸及物流局長林世雄在一個電台節目上表示，《施政報告》提出的「三鐵三路」發展是政府早從２０２０年開始進行研究的成果，預告當局將於今年年底進行諮詢，明年底將制訂整體交通運輸藍圖，並公布詳細走線以及初步成本等，目前各項目未有動工時間表。 被問到發展項目是否有優先次序，林世2022年10月24日
許正宇：向外來人才退稅初心是以招攬人才為目標
《經濟通通訊社２４日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在一電台節目上表示，《施政報告》提出向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅措施，其初心是招攬人才為目標，並非財政目標，並認為暫時難以評估對公共財政的影響。 許正宇稱，不同地區也會面對人才流失或人才流動情況，認為人才是擇木而棲。金融業會盡可能2022年10月24日
陳浩濂：本港金融市場穩定，無考慮改變股票印花稅率
《經濟通通訊社２１日專訊》署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，部分地方實行緊縮政策、地緣政治升溫、經濟前景不明朗等，對香港市場有一定影響，但強調本港金融市場十分穩定，市場交易有序，會繼續一系列措施推動市場發展，以服務實體經濟發展，強調目前無考慮就股票印花稅率作任何改變。 他指出，綠色債券是推動2022年10月21日
孫東：考慮制定措施使內地流向本港數據妥善應用保存
《經濟通通訊社２１日專訊》《施政報告》提出探討內地數據向本港流通的安排。創新科技及工業局局長孫東表示，內地《數據出境安全評估辦法》上月生效後，提出更詳細和嚴格規定，目前正與國家網信辦磋商，允許在一定條件下，輸入內地部分數據到香港。 孫東指，可能優先考慮教育、科技、市民日常生活息息相關的數據，包2022年10月21日
楊潤雄：設立文化藝術盛事基金，將舉行流行文化節
《經濟通通訊社２１日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局將成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」、設立「文化藝術盛事基金」，支持國際大型文藝活動落戶香港；資助有潛質中小藝團和年輕藝術家，推出實習計劃予修讀文藝科目專上學生；並制訂十年發展藍圖，增建及擴建文化藝術設施，以及優化「亞洲2022年10月21日
孫東：完善創科生態圈，冀吸引至少１００間潛力創科
《經濟通通訊社２１日專訊》創新科技及工業局局長孫東表示，會完善本港創科生態圈，實踐香港再工業化，期望未來５年吸引至少１００間具潛力或代表性的創科企業，在香港設立或擴展業務，包括至少２０間龍頭創科企業。 他指出，當局考慮引進企業時，會考慮企業能否引進較高的技術含量、對香港經濟帶來多大貢獻、能否幫2022年10月21日
安永：七項焦點措施招商引資引才是良好開始
《經濟通通訊社２１日專訊》行政長官李家超周三（１９日）發表了任內首份施政報告。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，施政報告深入回應了國家主席習近平在出席慶祝香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮時發表的重要講話，從提升治理水平，增強發展動能，排解民生憂難，維護和諧穩定等方面2022年10月21日
何永賢：簡約公屋工程符合法例，落大雨打風都沒問題
《經濟通通訊社２１日專訊》房屋局局長何永賢在社交網站發文指，新一份《施政報告》提出於未來５年興建３萬個簡約公屋單位，「組裝合成」工程符合法例規定，下大雨，甚至颱風皆無問題。 他表示，不少人不了解「組裝合成法」，以為單位如「砌積木」快速建般「兒戲」，但其實單位之間加固做好。 何永賢引述建築署表2022年10月21日
丘應樺：「招商引才專組」目標年底定出招攬企業名單
《經濟通通訊社２１日專訊》商務及經濟發展局長丘應樺出席電台節目時表示，目標今年內成立「引進重點企業辦公室」，會邀請業界成立委員會，與政府跨部門商討產業的未來發展，找尋合適公司來港發展，至於「招商引才專組」目標年底定出招攬企業名單，明年開始進行招攬活動。 他指出，政府未來會因為長遠發展規劃，引入2022年10月21日
孫玉菡：不擔心搶人才政策減少對本地人才保障
《經濟通通訊社２１日專訊》勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率下降至３﹒９％，標誌本港的經濟發展有更多機會，不擔心施政報告提出的引入外來人才措施，會減少對本地人才保障，因港人在本地發展有先天優勢，在港的生活成本較低。 孫玉菡在電台節目指出，勞動人口減少並不代表全部外流。他說，１４萬人當中有８﹒８2022年10月21日