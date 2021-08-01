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新型肺炎

香港疫情

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 註：個別數字會因應衛生署公布適時更新 | 資料來源：各政府與相關機構資料庫 | 最後更新：2021/08/10 18:45
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第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃開始接受申請

　　《經濟通通訊社１７日專訊》第五輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」由明日（１８日）至１月３１日接受申請。　　資助計劃將向在去年１２月份內持公共娛樂場所牌照，並有商業營運的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕５萬元；每條院線最多可獲１５０萬元的資助。創意香港鼓勵所有合資格電影

2022年01月17日
全球疫情簡訊

全球疫情簡訊

2022年01月17日
最新疫情｜今增7宗個案！23歲寵物店女售貨員感染源頭不明！海景絲麗酒店巴基斯坦婦9位密切接觸者疑中招！
防疫資訊

最新疫情｜今增7宗個案！23歲寵物店女售貨員感染源頭不明！海景絲麗酒店巴基斯坦婦9位密切接觸者疑中招！

2022年01月17日

海景絲麗酒店巴基斯坦婦傳９人，４人住長沙灣寶華閣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，曾在海景絲麗酒店檢疫，昨日（１６日）確診的４３歲巴基斯坦婦人再有９位密切接觸者初步陽性，其中５人是女子的同住家人，住大坑東邨東滿樓，４人是與巴基斯坦婦人一同檢疫小童的家人，雙方曾在酒店門口接觸，小童的家人住在深水埗元州街寶華閣。

2022年01月17日

寵物店任職女子染Ｄｅｌｔａ病毒，仍未確定感染源頭

　　《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增４宗本地確診，其中感染Ｄｅｌｔａ變種病毒的２３歲銅鑼灣寵物店女店員，仍未找到感染源頭，漁護署人員今早已到寵物店視察，了解個案是否涉及環境因素，以及店內動物的情況等，初步知道寵物由荷蘭進口。　　張竹君指，當局到女患者工作的

2022年01月17日

本港新增７宗確診，４宗本地個案１宗源頭不明

　　《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增７宗確診，３宗屬輸入個案，全部入境時找到。另有４宗本地個案，其中１宗暫時未找到源頭，患者住香港仔，在銅鑼灣寵物店工作，另外３宗與先前輸入個案相關。另有少於２０宗初步陽性個案。　　本地個案中３宗相關個案均於檢疫中心確診

2022年01月17日
戴口罩明顯 | 眼睛凹陷太顯老！脾胃差、經常捽鼻、戴厚重眼鏡都關事？中醫針灸使得！

戴口罩明顯 | 眼睛凹陷太顯老！脾胃差、經常捽鼻、戴厚重眼鏡都關事？中醫針灸使得！

2022年01月17日

北京變種病例或因收境外郵包感染，曾途經香港美國

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京１５日出現一宗變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ感染個案，不排除是因接觸境外郵件受感染。北京市疾控中心副主任龐星火指，暫時未發現患者與各類風險人群有接觸史，但患者本月１１日接收的一件國際郵件，驗出對Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒檢測呈陽性，患者收件後兩日出現病徵，疾控中心

2022年01月17日

港珠澳大橋穿梭巴士港珠線明起雙向停運至另行通知

　　《經濟通通訊社１７日專訊》廣東疫情持續，珠海新增５宗本地新冠肺炎病例。珠海市疫情防控指揮部公布，因應疫情防控需要，經珠海和香港兩地政府協商，一致決定由明日（１８日）零時起，港珠澳大橋穿梭巴士「港珠線」雙向暫停運行，恢復時間另行通知。（ｓｌ）

2022年01月17日

衞生署今設疫情記招，疑現Ｄｅｌｔａ源頭不明個案

　　《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署及醫管局今日下午四時半將舉行簡報會，交代新冠肺炎疫情最新情況。　　本港昨日（１６日）新增１１宗確診，另有少於１０宗初步確診個案，其中一宗源頭未明，患者為銅鑼灣渣甸街Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｏｓｓ寵物店女售貨員，疑是感染變種病毒Ｄｅｌｔａ，食衞局局長陳肇始對於出現一宗疑似Ｄ

2022年01月17日
汪敦敬料高通脹比美國加息對本港樓市影響更大！如何把握北部都會區的契機？

汪敦敬料高通脹比美國加息對本港樓市影響更大！如何把握北部都會區的契機？

2022年01月17日

國家衛健委：現有疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ仍有保護效果

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地多地報告出現新冠變種奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）疫情，國家衛健委指出，目前已有的研究結果顯示，奧密克戎變異株對現有疫苗並未完全出現免疫逃逸；現有疫苗對變異株仍有一定的保護效果，但對其預防感染的能力有所下降；未發現變異株引起重症率和死亡率的上升，針對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株

2022年01月17日

梁子超認為餐廳隔板對整體空氣流通影響不大

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉早前表示，食肆隔板可能阻礙空氣流通。呼吸系統科專科醫生梁子超不太同意其結論，他相信餐廳隔板對整體空氣流通影響不大，反而能有效阻隔病毒由一張枱傳播到另一張枱，只要不「搭枱」，就不會額外增加空氣傳播的風險。＊新增懷疑Ｄｅｌｔａ個案料與輸

2022年01月17日

第五輪防疫抗疫基金料惠及１﹒７６萬間餐廳

　　《經濟通通訊社１７日專訊》食環署表示，為向直接受收緊社交距離措施影響的行業提供進一步援助，第五輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃、商營浴室牌照持有人資助計劃及公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，由即日起至２月１８日接受申請。　　新一輪餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食

2022年01月17日

香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢，無發現陽性個案

　　《經濟通通訊社１７日專訊》香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢行動，無發現陽性個案。　　政府因應一宗初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局將東勝道２－４號列作「受限區域」，截至周日晚上十時５５名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案，政府派員到訪約４５戶，約１０戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進

2022年01月17日

防疫抗疫基金今起接受申請，飲食界料可補助一半虧損

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府上周宣布將禁晚市堂食等措延長兩周至年初三，業界今日起可申請第五輪防疫抗疫基金。敘福樓集團（０１９７８）主席、稻苗學會榮譽會長黃傑龍在電台節目上表示，據過往經驗，禁晚市堂食普遍令餐廳減少７成生意，宴會場所和酒店尤其受影響。他指按現有安排禁晚市堂食至年初三計算，政府的補

2022年01月17日

全國本土確診昨增１６３宗，６省市現Ｏｍｉｃｒｏｎ

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，１月１６日，全國確診者新增確診２２３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６０宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例１６３宗（天津８０宗，其中津南區７９宗、東麗區１宗；河南６８宗，其中安陽市６０宗、許昌市７宗、鄭州市１宗；廣東９宗，其中珠海市

2022年01月17日

廣東昨日新增９宗本土確診，珠海全市開展核酸檢測

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地已有多地爆發本土Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，包含天津市、河南省、遼寧省、廣東省的中山、珠海和深圳。廣東衛健委公布，昨日全省新增本土新冠肺炎９宗確診病例，其中深圳２宗，珠海５宗，中山１宗為無症狀感染者轉確診），梅州１宗。　　深圳衛健委通報新增兩宗新冠肺炎確診病例，其中１人基因

2022年01月17日

北京新增１例本土確診，活動軌跡涉西城、海淀等多區

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京１５日新增１例本土新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及西城、海淀等多個區。北京昨日（１６日）無新增本土病例。　　北京當局宣布，１月１７日至２１日北京市中小學寒假前最後一周，各校學生不到校，改為居家學習或線上教學。　　自２０２２年１月２２日零時起至３月底，進

2022年01月17日
林鄭：第五輪防疫抗疫基金逾35億　食肆美容院受惠

林鄭：第五輪防疫抗疫基金逾35億　食肆美容院受惠

2022年01月14日

陳肇始：疫情未脫危險期，取消年宵花市減低傳播機會

　　《經濟通通訊社１４日專訊》食物及衞生局長陳肇始表示，取消年宵花市的決定是兩難，明白新年行花市是習俗，對辛勞一年的花農亦相當重要，但疫情未離開危險期，社區有多條傳播鏈，追蹤方面亦不容易，需要減少群眾聚集，截斷任何傳播鏈，當局會盡快向攤檔退還全數費用，並根據今輪防疫基金向檔主發放攤位使用費的一半作特

2022年01月14日

竹篙灣再有女保安初確，寶盈花園４座今晚圍封強檢

　　《經濟通通訊社１４日專訊》竹篙灣再有女保安初步確診，政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第５９９Ｊ章），作出限制與檢測宣告，自晚上７時起限制在將軍澳指明「受限區域」，即將軍澳唐俊街１１號寶盈花園４座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（１５日）上午約７時３

2022年01月14日

洪為民宴會賓客增至２２５人，林鄭：將嚴肅跟進

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生防護中心發現，港區人大代表洪為民生日宴會的出席人士增至２２５人，較原先的１９２人名單增加３３人。行政長官林鄭月娥表示，生日眾會涉及１５位政府官員，包括前海關關長，上周已經發出聲明嚴肅跟進，目前內部調查未完成，不適宜透露詳情，強調若有個別人士違反規定，將不偏不倚嚴肅跟

2022年01月14日

林文健：本港疫情處「火山口邊緣」，林鄭：通關有期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署署長林文健表示，當局分析本港３２宗本地感染Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒個案，三成患者並無病徵，可能在不為意情況下造成社區傳播，認為目前本港疫情仍不容樂觀，強調仍然有隱形傳播鏈，形容正處於「火山口邊緣」，未離開「火山口」，萬一出現超級傳播者，確診個案有機會急劇上升。　　林

2022年01月14日