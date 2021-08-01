香港疫情
-
新增確診
4
-
累積確診
12,020
-
死亡
212
-
本地
0
輸入
4
-
本地
9,348
輸入
2,672
-
治癒
11,705
環球疫情
-
國家
-
美國
-
印度
-
巴西
-
俄羅斯
-
法國
-
英國
-
日本
-
韓國
-
中國
-
確診
-
36,892,215
-
32,033,333
-
20,213,388
-
6,491,288
-
6,339,509
-
6,117,540
-
1,043,625
-
216,206
-
94,080
-
死亡
-
634,662
-
429,183
-
564,890
-
166,442
-
112,356
-
130,503
-
15,297
-
2,135
-
4,636
環球疫情
- 國家
- 確診
- 死亡
- 美國
- 36,892,215
- 634,662
- 印度
- 32,033,333
- 429,183
- 巴西
- 20,213,388
- 564,890
- 國家/地區
- 確診
- 死亡
- 俄羅斯
- 6,491,288
- 166,442
- 法國
- 6,339,509
- 112,356
- 英國
- 6,117,540
- 130,503
- 日本
- 1,043,625
- 15,297
- 韓國
- 216,206
- 2,135
- 中國
- 94,080
- 4,636
按此即看曾有確診或疑似個案大廈名單註：個別數字會因應衛生署公布適時更新 | 資料來源：各政府與相關機構資料庫 | 最後更新：2021/08/10 18:45
第五輪防疫抗疫基金下電影院資助計劃開始接受申請
《經濟通通訊社１７日專訊》第五輪「防疫抗疫基金」下的「電影院資助計劃」由明日（１８日）至１月３１日接受申請。 資助計劃將向在去年１２月份內持公共娛樂場所牌照，並有商業營運的現有電影院提供一筆過資助，資助款額為每所電影院每塊銀幕５萬元；每條院線最多可獲１５０萬元的資助。創意香港鼓勵所有合資格電影2022年01月17日
海景絲麗酒店巴基斯坦婦傳９人，４人住長沙灣寶華閣
《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，曾在海景絲麗酒店檢疫，昨日（１６日）確診的４３歲巴基斯坦婦人再有９位密切接觸者初步陽性，其中５人是女子的同住家人，住大坑東邨東滿樓，４人是與巴基斯坦婦人一同檢疫小童的家人，雙方曾在酒店門口接觸，小童的家人住在深水埗元州街寶華閣。2022年01月17日
寵物店任職女子染Ｄｅｌｔａ病毒，仍未確定感染源頭
《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增４宗本地確診，其中感染Ｄｅｌｔａ變種病毒的２３歲銅鑼灣寵物店女店員，仍未找到感染源頭，漁護署人員今早已到寵物店視察，了解個案是否涉及環境因素，以及店內動物的情況等，初步知道寵物由荷蘭進口。 張竹君指，當局到女患者工作的2022年01月17日
本港新增７宗確診，４宗本地個案１宗源頭不明
《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增７宗確診，３宗屬輸入個案，全部入境時找到。另有４宗本地個案，其中１宗暫時未找到源頭，患者住香港仔，在銅鑼灣寵物店工作，另外３宗與先前輸入個案相關。另有少於２０宗初步陽性個案。 本地個案中３宗相關個案均於檢疫中心確診2022年01月17日
北京變種病例或因收境外郵包感染，曾途經香港美國
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京１５日出現一宗變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ感染個案，不排除是因接觸境外郵件受感染。北京市疾控中心副主任龐星火指，暫時未發現患者與各類風險人群有接觸史，但患者本月１１日接收的一件國際郵件，驗出對Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒檢測呈陽性，患者收件後兩日出現病徵，疾控中心2022年01月17日
港珠澳大橋穿梭巴士港珠線明起雙向停運至另行通知
《經濟通通訊社１７日專訊》廣東疫情持續，珠海新增５宗本地新冠肺炎病例。珠海市疫情防控指揮部公布，因應疫情防控需要，經珠海和香港兩地政府協商，一致決定由明日（１８日）零時起，港珠澳大橋穿梭巴士「港珠線」雙向暫停運行，恢復時間另行通知。（ｓｌ）2022年01月17日
衞生署今設疫情記招，疑現Ｄｅｌｔａ源頭不明個案
《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署及醫管局今日下午四時半將舉行簡報會，交代新冠肺炎疫情最新情況。 本港昨日（１６日）新增１１宗確診，另有少於１０宗初步確診個案，其中一宗源頭未明，患者為銅鑼灣渣甸街Ｌｉｔｔｌｅ Ｂｏｓｓ寵物店女售貨員，疑是感染變種病毒Ｄｅｌｔａ，食衞局局長陳肇始對於出現一宗疑似Ｄ2022年01月17日
國家衛健委：現有疫苗對Ｏｍｉｃｒｏｎ仍有保護效果
《經濟通通訊社１７日專訊》內地多地報告出現新冠變種奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）疫情，國家衛健委指出，目前已有的研究結果顯示，奧密克戎變異株對現有疫苗並未完全出現免疫逃逸；現有疫苗對變異株仍有一定的保護效果，但對其預防感染的能力有所下降；未發現變異株引起重症率和死亡率的上升，針對Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株2022年01月17日
梁子超認為餐廳隔板對整體空氣流通影響不大
《經濟通通訊社１７日專訊》政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉早前表示，食肆隔板可能阻礙空氣流通。呼吸系統科專科醫生梁子超不太同意其結論，他相信餐廳隔板對整體空氣流通影響不大，反而能有效阻隔病毒由一張枱傳播到另一張枱，只要不「搭枱」，就不會額外增加空氣傳播的風險。＊新增懷疑Ｄｅｌｔａ個案料與輸2022年01月17日
第五輪防疫抗疫基金料惠及１﹒７６萬間餐廳
《經濟通通訊社１７日專訊》食環署表示，為向直接受收緊社交距離措施影響的行業提供進一步援助，第五輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃、商營浴室牌照持有人資助計劃及公眾娛樂場所牌照持有人資助計劃，由即日起至２月１８日接受申請。 新一輪餐飲處所資助計劃會向合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食2022年01月17日
香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢，無發現陽性個案
《經濟通通訊社１７日專訊》香港仔東勝道２至４號完成圍封強檢行動，無發現陽性個案。 政府因應一宗初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，當局將東勝道２－４號列作「受限區域」，截至周日晚上十時５５名居民接受檢測，沒有發現陽性檢測個案，政府派員到訪約４５戶，約１０戶在過程中沒人應門，將採取措施跟進2022年01月17日
防疫抗疫基金今起接受申請，飲食界料可補助一半虧損
《經濟通通訊社１７日專訊》政府上周宣布將禁晚市堂食等措延長兩周至年初三，業界今日起可申請第五輪防疫抗疫基金。敘福樓集團（０１９７８）主席、稻苗學會榮譽會長黃傑龍在電台節目上表示，據過往經驗，禁晚市堂食普遍令餐廳減少７成生意，宴會場所和酒店尤其受影響。他指按現有安排禁晚市堂食至年初三計算，政府的補2022年01月17日
全國本土確診昨增１６３宗，６省市現Ｏｍｉｃｒｏｎ
《經濟通通訊社１７日專訊》國家衛健委公布，１月１６日，全國確診者新增確診２２３宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例６０宗，含１０宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例１６３宗（天津８０宗，其中津南區７９宗、東麗區１宗；河南６８宗，其中安陽市６０宗、許昌市７宗、鄭州市１宗；廣東９宗，其中珠海市2022年01月17日
廣東昨日新增９宗本土確診，珠海全市開展核酸檢測
《經濟通通訊社１７日專訊》內地已有多地爆發本土Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，包含天津市、河南省、遼寧省、廣東省的中山、珠海和深圳。廣東衛健委公布，昨日全省新增本土新冠肺炎９宗確診病例，其中深圳２宗，珠海５宗，中山１宗為無症狀感染者轉確診），梅州１宗。 深圳衛健委通報新增兩宗新冠肺炎確診病例，其中１人基因2022年01月17日
北京新增１例本土確診，活動軌跡涉西城、海淀等多區
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京１５日新增１例本土新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及西城、海淀等多個區。北京昨日（１６日）無新增本土病例。 北京當局宣布，１月１７日至２１日北京市中小學寒假前最後一周，各校學生不到校，改為居家學習或線上教學。 自２０２２年１月２２日零時起至３月底，進2022年01月17日
陳肇始：疫情未脫危險期，取消年宵花市減低傳播機會
《經濟通通訊社１４日專訊》食物及衞生局長陳肇始表示，取消年宵花市的決定是兩難，明白新年行花市是習俗，對辛勞一年的花農亦相當重要，但疫情未離開危險期，社區有多條傳播鏈，追蹤方面亦不容易，需要減少群眾聚集，截斷任何傳播鏈，當局會盡快向攤檔退還全數費用，並根據今輪防疫基金向檔主發放攤位使用費的一半作特2022年01月14日
竹篙灣再有女保安初確，寶盈花園４座今晚圍封強檢
《經濟通通訊社１４日專訊》竹篙灣再有女保安初步確診，政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第５９９Ｊ章），作出限制與檢測宣告，自晚上７時起限制在將軍澳指明「受限區域」，即將軍澳唐俊街１１號寶盈花園４座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（１５日）上午約７時３2022年01月14日
洪為民宴會賓客增至２２５人，林鄭：將嚴肅跟進
《經濟通通訊社１４日專訊》衞生防護中心發現，港區人大代表洪為民生日宴會的出席人士增至２２５人，較原先的１９２人名單增加３３人。行政長官林鄭月娥表示，生日眾會涉及１５位政府官員，包括前海關關長，上周已經發出聲明嚴肅跟進，目前內部調查未完成，不適宜透露詳情，強調若有個別人士違反規定，將不偏不倚嚴肅跟2022年01月14日