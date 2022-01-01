石老師工作室

再披甲 覓土地

經過一輪「土地大辯論」，土地供應專責小組整理結果後，向政府提出8個土地供應優先選項，並要求政府「8」管齊下。土地小組年半任期雖已屆滿，但曲終未必人散，尤其是小組主席黃遠輝好應再披甲上陣，在土地供應方面