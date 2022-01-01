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施政報告 2018

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石老師工作室

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勿讓情緒化 損社會福祉

自政府進一步披露「明日大嶼」計劃1,000公頃填海6,200多億元造價以來，連日都有反對的聲音，包括個別經濟學者。莫說項目收支傾向較樂觀，即使項目日後真的超支，為港人福祉仍值得全力支持。

2019年03月25日
石老師工作室

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慣性反對 阻礙民生

政府公布「明日大嶼」首階段填海工程造價總額6,240億元，公眾都關注這項本港「史上最貴」基建的財務狀況。非建制派從非為解決問題的心態出發，慣性反對，其實搞錯策略。

2019年03月22日
香港生活成本貴絕全球 「明日大嶼」勢在必行

香港生活成本貴絕全球 「明日大嶼」勢在必行

2019年03月20日
首1000公頃填海工程造價粗略估算約6240億元　黃偉綸強調計劃不會掏空庫房

首1000公頃填海工程造價粗略估算約6240億元　黃偉綸強調計劃不會掏空庫房

2019年03月19日
石老師工作室

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再披甲 覓土地

經過一輪「土地大辯論」，土地供應專責小組整理結果後，向政府提出8個土地供應優先選項，並要求政府「8」管齊下。土地小組年半任期雖已屆滿，但曲終未必人散，尤其是小組主席黃遠輝好應再披甲上陣，在土地供應方面

2019年03月04日
料撥款為發展高球場作詳細技術研究

料撥款為發展高球場作詳細技術研究

2019年02月26日
發改委提建設大灣區四原則 包括堅持「一國兩制」等

發改委提建設大灣區四原則 包括堅持「一國兩制」等

2019年02月21日
石老師工作室

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重置棕地繁瑣 填海最具效益

 政府全面接納土地供應專責小組提出的建議，正式回應了去年底小組提交的研究報告，決定優先研究及落實8個選項。不過，政府這樣一個「皆大歡喜」、「從善如流」的做法，真是應對當前土地房屋困局的最佳方案、上上之

2019年02月21日
發展局：全盤接納供應小組建議 包括發展粉嶺高球場以東32公頃

發展局：全盤接納供應小組建議 包括發展粉嶺高球場以東32公頃

2019年02月20日
土地供應的建議

土地供應的建議

2019年01月04日
余君雋

余君雋

政府有難言之隱 不填海不行

任何一個政府官員，都不會做一件事去傷害自己的民望。在這個民怨沸騰的時候，提出填海，還要填1700公頃，肯定是「政治自殺」。為甚麼林鄭政府提出一個超級大嶼的惹火計劃呢？

2019年01月04日
石老師工作室

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八大拓地方案 同步落實

土地供應專責小組就18個供地選項進行了16個月的公眾「土地大辯論」之後，最終發表報告，並提出8個優先方案予政府參考。

2019年01月03日
前規劃署長：填海無可避免

前規劃署長：填海無可避免

2019年01月03日
UGL案、政府填海受關注

UGL案、政府填海受關注

2019年01月02日
破除「明日大嶼」四大迷思

破除「明日大嶼」四大迷思

2018年12月25日
土地小組倡優先落實8選項，包括局部發展高球場

土地小組倡優先落實8選項，包括局部發展高球場

2018年12月20日
「明日大嶼」創造香港明天

「明日大嶼」創造香港明天

2018年11月27日
勿信妖魔化口號 務實精神看政策 把握機遇齊心建設

勿信妖魔化口號 務實精神看政策 把握機遇齊心建設

2018年11月16日
看清事實 明白填海好處

看清事實 明白填海好處

2018年11月09日
特首辦：明日大嶼耗資 絕不過萬億

特首辦：明日大嶼耗資 絕不過萬億

2018年11月08日
港珠澳大橋為香港注入經濟新動力

港珠澳大橋為香港注入經濟新動力

2018年10月31日
石老師工作室

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勿再拖延 火速填海

《施政報告》中「明日大嶼願景」填海計劃研究最快於明年首季向立法會申請前期研究撥款。立法會財委會主席陳健波明言會阻止議員「拉布」，並擬在10多小時就通過撥款。

2018年10月31日
明日大嶼的規劃與天災理財

明日大嶼的規劃與天災理財

2018年10月26日
「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？

「明日大嶼」填海建島 上樓新希望？

2018年10月25日