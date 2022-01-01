石老師工作室
勿讓情緒化 損社會福祉
自政府進一步披露「明日大嶼」計劃1,000公頃填海6,200多億元造價以來，連日都有反對的聲音，包括個別經濟學者。莫說項目收支傾向較樂觀，即使項目日後真的超支，為港人福祉仍值得全力支持。2019年03月25日
石老師工作室
慣性反對 阻礙民生
政府公布「明日大嶼」首階段填海工程造價總額6,240億元，公眾都關注這項本港「史上最貴」基建的財務狀況。非建制派從非為解決問題的心態出發，慣性反對，其實搞錯策略。2019年03月22日
石老師工作室
再披甲 覓土地
經過一輪「土地大辯論」，土地供應專責小組整理結果後，向政府提出8個土地供應優先選項，並要求政府「8」管齊下。土地小組年半任期雖已屆滿，但曲終未必人散，尤其是小組主席黃遠輝好應再披甲上陣，在土地供應方面2019年03月04日
石老師工作室
重置棕地繁瑣 填海最具效益
政府全面接納土地供應專責小組提出的建議，正式回應了去年底小組提交的研究報告，決定優先研究及落實8個選項。不過，政府這樣一個「皆大歡喜」、「從善如流」的做法，真是應對當前土地房屋困局的最佳方案、上上之2019年02月21日
余君雋
政府有難言之隱 不填海不行
任何一個政府官員，都不會做一件事去傷害自己的民望。在這個民怨沸騰的時候，提出填海，還要填1700公頃，肯定是「政治自殺」。為甚麼林鄭政府提出一個超級大嶼的惹火計劃呢？2019年01月04日
石老師工作室
勿再拖延 火速填海
《施政報告》中「明日大嶼願景」填海計劃研究最快於明年首季向立法會申請前期研究撥款。立法會財委會主席陳健波明言會阻止議員「拉布」，並擬在10多小時就通過撥款。2018年10月31日