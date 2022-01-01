恒大：上月底復工率９２﹒９％，１月擬交樓３萬套
《經濟通通訊社１７日專訊》恒大集團公布，儘管面臨前所未有的困難，但拒絕躺平，截至１２月底恒大全國復工率９２﹒９％，１２月完成交樓３７８９９套。根據計劃，集團１月將交樓３萬套。 恒大表示，１月以來，瀋陽恒大金碧左岸、汕頭恒大金碧江灣、肇慶恒大城、中山恒大御府、永安翡翠華庭、大連恒大城市之光等項目2022年01月17日
恒大地產轉讓兩家公司股權，均由五礦信托接盤
《經濟通通訊社１７日專訊》據企查查ＡＰＰ顯示，昆明恒拓置業有限公司、佛山市順德區盈沁房地產開發有限公司近日發生工商變更，前者股東恒大地產集團昆明有限公司退出１００％股權，後者股東恒大地產關聯公司佛山市南海俊凱房地產開發有限公司退出４９％股權，二者均由五礦國際信托有限公司接盤。（ｃａ）2022年01月17日
恒大地產公司債獲准延後半年兌付，境內債金身未破
《經濟通通訊社１４日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產發公告，「２０恒大０１」債券持有人在會議上通過，將債券對回售債券的兌付日延後半年至７月８日，贊成率為７２﹒３％，事實上投資人除了同意延期外也沒有其他好辦法，只能通過另外一份議案，要求恒大地產承諾「不逃廢債」。債券獲准延後兌付後，恒大勉強2022年01月14日
恒大官宣：恒馳５首車提前１２天於天津下線
《經濟通通訊社１２日專訊》中國恒大（０３３３３）今日官宣，恒馳５首車比原計劃提前１２天在天津工廠下線。恒馳５的生產流程也首次曝光，這意味著恒大進入了量產倒計時。 恒馳５定位為緊湊型純電動ＳＵＶ車型，外觀遵循了目前主流電動車慣用的設計風格，前臉採用封閉式格柵，Ｈ型貫穿式ＬＥＤ大燈的運用具有很高的2022年01月12日
恒大旗下所持貴陽恒大股權遭法院凍結
《經濟通通訊社１２日專訊》內媒報道，恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團有限公司所持恒大地產集團貴陽置業有限公司７﹒５７億元人民幣股權被凍結，對應持股９０％，執行法院為貴陽市雲巖區人民法院，凍結期限為２０２２年１月６日至２０２５年１月５日。（ｃａ）2022年01月12日
「２０恒大０１」今年第一次持有人會議投票期將延長
《經濟通通訊社１１日專訊》恒大地產集團昨晚（１０日）公告稱，２０２０年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）今年第一次債券持有人會議於２０２２年１月７日至１０日召開。現擬將會議投票時間延長至２０２２年１月１３日。該債券能否順利延期兌付回售本金和利息的懸念被拉長了三天。 「２０恒大０１」於２０2022年01月11日
恒大：退租卓越後海中心遷自有物業，註冊地仍在深圳
《經濟通通訊社１１日專訊》恒大集團於其網站發公告，指為節約成本，已於上月辦理深圳卓越後海中心退租手續，搬遷至深圳自有物業辦公，澄清公司的註冊地未變，仍然在深圳。 早前有報道指恒大集團從深圳總部大樓搬離且已拆除招牌，並指公司已經將總部從深圳搬回廣州。（ｄｗ）2022年01月11日
恒大集團退租深圳總部大樓，將總部搬回廣州
《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒報道，恒大集團（０３３３３）已從深圳總部大樓搬離，目前深圳總部大樓「恒大集團」的牌子也已被拆掉。 據知情人士透露，恒大集團已經在２０２１年１２月份從該大樓退租，時隔五年將總部搬回了廣州。 恒大集團在２０１７年將總部從廣州市搬遷至深圳，早前其總部所在地深圳灣超級2022年01月10日
華置料去年出售恒大股份錄已變現虧損７８﹒７億元
《經濟通通訊社７日專訊》華人置業（００１２７）表示，截至去年１２月３１日止年度，集團出售若干證券投資及財資產品，於去年１２月３１日，餘下之證券投資及財資產品按該日之公平值作重估。因此，預期若干已變現及未變現之收益或虧損、股息收入淨額、利息收入╱開支及其他投資收入╱開支將於去年度之綜合全面收益報表2022年01月07日
儋州住建局：勒令拆除的恒大海花島仍有２３戶未退款
《經濟通通訊社６日專訊》全力化解債務問題困擾的恒大（０３３３３），其位於海南省海花島有３９幢樓被當局勒令在１０日內自行拆除違法建築物。如逾期不拆除，執法局將依法組織拆除，有內媒引述該省儋州市住建局建築監管科處得知，被勒令拆除的３９棟樓中，仍有２３戶未完成退款或換房。（ｃａ）2022年01月06日
中國華融時隔九月復牌股價腰斬，公司強化主業競爭力
《經濟通通訊社５日專訊》經歷長達九個月停牌後，內地四大資管公司之一的中國華融（０２７９９）今早復牌，盤中一度暴跌５５％至０﹒４６港元，為其２０１５年１０月上市以來新低；最終收報０﹒５２港元，全日挫４９％。華融此前公布完成引入戰投增資，發行價格為每股１﹒０２元（人民幣．下同）。在華融看來，二級市場2022年01月05日
內媒：恒大已就海花島項目拆除申請行政複議
《經濟通通訊社５日專訊》中國恒大（０３３３３）昨日（４日）公布確認，海南省儋州市綜合行政執法局要求恒大限期內拆除海花島的３９幢建築物，內媒引述儋州市政府相關負責人表示，恒大已於昨日申請行政複議，省政府今日會就社會輿論關注的重點進行統一回應。 當局要求開發公司下周前完成拆除上述３９幢樓，但據內媒2022年01月05日
據報許家印急售家人自住穗豪宅，叫價８０００萬人幣
《經濟通通訊社５日專訊》據《中國基金報》報道，恒大（０３３３３）主席許家印正在通過房產中介，出售其於廣州珠江新城金碧華府的２５樓複式豪宅，面積７５３平方米，售價８０００萬元（人民幣．下同），不但較該盤市場價１﹒１億元打了七三折，還附送超過１０００萬元的豪華裝修，一次性付款優先，據報這套豪宅本來是2022年01月05日
約百人恒大廣州辦公室外舉牌抗議：「還我本金」
《經濟通通訊社５日專訊》據《路透》報道，中國恒大（０３３３３）金融產品投資者在該公司廣州辦公室外抗議，因為他們擔心回報會被犧牲以維持房地產項目的運轉。 投資者在廣州的「恒大中心」外舉牌，要求贖回本金。有人高呼「恒大，還錢！還我本金」的口號。警方用鐵欄將「恒大中心」的入口與側門圍起，阻止投資者入2022年01月05日
「２０恒大０１」申請調整付息日，持有人周五起開會
《經濟通通訊社５日專訊》恒大集團發布關於「２０恒大０１」債券２０２２年第一次債券持有人會議的通知。擬於２０２２年１月７日至１月１０日召開「２０恒大０１」債券持有人會議，審議《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「２０恒大０１」債券本息兌付安排的議案》及《關於要求發行人承諾「不逃2022年01月05日
安信信託：已有逾三成投資者完成受讓協議簽署
《經濟通通訊社４日專訊》安信信托（滬：６００８１６）披露上海維安投資管理受讓其自然人投資者受益權簽約進展情況。數據顯示，截至２０２２年１月３日，已完成受讓協議簽署的投資者共計１２７０名，已逾３０％。已簽署協議的投資者選擇當期、遠期方案的比率分別為６６﹒８％和３３﹒２％，存續規模較大的投資者更傾向2022年01月04日