內房困局

恒大從頭戴「世界500強」桂冠，於地產、造車、金融、旅遊、健康等跨界經營風頭無兩；到天量債務壓頂如大廈將傾，旗下上市「三寶」市值較今年高位灰飛煙滅逾萬億元，更引發銀行、企業、小投資者或申請凍資、或訴訟追討、或包圍示威等連串風波。昔日的「宇宙房企」，據報今天政府工作組已進駐摸底，重組或一觸即發。



鑒於恒大負債牽涉過百家銀行及非銀機構，於高收益債市場、就業市場、未完工項目預付款市場等皆牽一髮而動全身，如何精準拆彈，既防止構成系統性金融風險，又避免政府被逼兜底的道德風險，重重考驗在前。