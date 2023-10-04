熊麗萍：港股弱勢未止，料將下試去年11月低位16800點水平

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

10月開局港股即再見年內新低17212點，除失十天線外，日線圖上各主要移動平均線由上至下倒序排列，呈標準跌市格局，本月應驗「股災月」屬意料中事？中美關係改善、內地經濟數據好轉，又能否成支撐港股第四季表現的利好因素？惟內房財困續發酵，即使中指院公布的百大房企首9月銷售額，按月有近25％升幅，但按年仍跌逾24％，中央8月底以來推行的房地產放寬政策，僅取得地區性成效？中央持續放寬相關政策，即使不足以提振房市情緒，但至少能穩定房地產銷量？中國恒大(03333)負債高達2.4萬億元，比葡萄牙、泰國、菲律賓、馬來西亞等國的外債還要高，又會對中國金融市場造成多大風險？資源價格持續波動，隔晚（3日）油價雖中止兩連跌卻僅屬溫和反彈，而金價則續回至逾7個月低位，資源股何去何從？





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