立法會將於3月11日進行補選，以填補原屬被取消議員資格的梁頌恆（新界東）、游蕙禎（九龍西）、羅冠聰（香港島）及姚松炎（建築、測量、都市規劃及園境界）的4個議席。
民主派原於2016年地區直選共取得19席，掌握分組點票否決權。但自從宣誓案令6人被DQ後，泛民於議會內議席銳減至14席，自此功能組別及地區直選均由建制派佔優。
主戰場地方選區中，新界東可謂大混戰，6人爭一席；港島則有4人競逐、九龍西有3人逐鹿。今次補選究竟是民主派成功奪回分組點票否決權，抑或建制派繼續於議會領風騷？
立法會補選4個議席結果已出爐，其中在九龍西地區直選建制派有「0的突破」，由民建聯的鄭泳舜以107479票贏得議席，民主派候選人、DQ主角之一的姚松炎則取得105060票，以2000多票之差敗選。 姚松炎在結果公布後向支持
立法會九龍西補選經歷重新點票後，鄭泳舜成功以107479票奪得議席，表示衷心向團隊、支持者致謝，承諾進入議會後，會多討論如房屋政策等民生發展。今次獲勝亦有賴建制派跨黨派、跨階層的支持，無分彼此。 在新界東落敗的鄧家彪
新民主同盟范國威以逾18萬票，勝出立法會新界東補選，惟他表示難以言勝，因姚松炎於九龍西提出重新點票，選戰結果仍未塵埃落定。范國威多謝每一位支持民主派的選民投票，在資源緊拙之下完成選舉。他指，今次補選政府的奸計依然得逞，使建制派有機可
立法會補選港島區、新界東及功能組別「建築、測量、都市規劃及園境界」3個議席結果已公布，分別由 ...
立法會補選結果出爐中，勝出建築、測量、都市規劃和園境界功能界別的謝偉銓表示，很高興能夠重返議 ...
泛民今次是咎由自取。佔中時不和激進本土派割，反而玩合流；旺角暴動後就立刻劃清界線；DQ事件後又玩綑綁 ...
立法會補選4個議席由建制及非建制瓜分，表面是平分秋色，但原本由非建制派議員出缺的議席，今時被建制派取去其二，影響深遠（如失去分組點票否決權）之餘，泛民選舉失勢的 ...