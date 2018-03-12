立法會將於3月11日進行補選，以填補原屬被取消議員資格的梁頌恆（新界東）、游蕙禎（九龍西）、羅冠聰（香港島）及姚松炎（建築、測量、都市規劃及園境界）的4個議席。

民主派原於2016年地區直選共取得19席，掌握分組點票否決權。但自從宣誓案令6人被DQ後，泛民於議會內議席銳減至14席，自此功能組別及地區直選均由建制派佔優。

主戰場地方選區中，新界東可謂大混戰，6人爭一席；港島則有4人競逐、九龍西有3人逐鹿。今次補選究竟是民主派成功奪回分組點票否決權，抑或建制派繼續於議會領風騷？