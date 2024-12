Beauty



收藏文章 聖誕禮物最後召集!Clé de Peau Beauté別注版精華、M19Minus急救霧態乳霜,還有超好買Facesss美妝盛典! 距離聖誕節只剩下不到一星期的時間,即使再忙碌,也該是時候為自己和身邊的人預備聖誕禮物!今天,編輯部就為大家帶來各款Last Minute Gift Idea,從護膚美妝、香氛到水療也一應俱全,趁著週末時間,一起衝刺吧! #1 Clé de Peau Beauté高效亮膚精華 男生們,若正物色一份精緻的禮物送給另一半,先推介Clé de Peau Beauté本年節日限定系列的Concentrated Brightening Serum 高效亮膚精華!精華配方加入圓葉尤加利萃取 ,配搭專利美白成分4MSK,旨在維持肌膚微生態平衡,解決皮膚暗沉狀況,提升透亮感。而作為風靡日本的貴婦品牌,Clé de Peau的體面程度自然不用多說,限定包裝設計出自法國藝術家Jean Dalin手筆,把巴黎的城市景像幻化成夢幻色調,宛如童話世界,精緻迷人。 查詢/購買:Clé de Peau Beauté #2 M19Minus Panic Mist護盾急救霧態乳霜 乾燥天肌膚狀況尤其不穩定,泛紅脫皮已是常事。隨位於海港城的期間限定店開幕,M19Minus近日推出了全新Panic Mist護盾急救霧態乳霜,結合親水親油的雙重特性,配方含植物角鯊稀、夏威夷果仁油和膠原蛋白等滋潤成分,把將乳霜與精華調至25:75黃金比例,轉化成霧態乳霜。 噴霧乳霜沒傳統乳霜的厚重感,可按需要隨時使用。乳霜質感細膩易吸收,是冬日急救肌膚的必備好物,加上M19Minus標誌性的簡約設計,相信送禮自用也絕對不失禮。 M19Minus海港城期間限定店 時間:上午10時半 – 晚上9時半 地點:尖沙咀廣東道21號港威商場 3樓Kiosk 3A 查詢/購買:M19Minus



