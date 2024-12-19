聖誕禮物最後召集！Clé de Peau Beauté別注版精華、M19Minus急救霧態乳霜，還有超好買Facesss美妝盛典！

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距離聖誕節只剩下不到一星期的時間，即使再忙碌，也該是時候為自己和身邊的人預備聖誕禮物！今天，編輯部就為大家帶來各款Last Minute Gift Idea，從護膚美妝、香氛到水療也一應俱全，趁著週末時間，一起衝刺吧！

#1 Clé de Peau Beauté高效亮膚精華

男生們，若正物色一份精緻的禮物送給另一半，先推介Clé de Peau Beauté本年節日限定系列的Concentrated Brightening Serum 高效亮膚精華！精華配方加入圓葉尤加利萃取 ，配搭專利美白成分4MSK，旨在維持肌膚微生態平衡，解決皮膚暗沉狀況，提升透亮感。而作為風靡日本的貴婦品牌，Clé de Peau的體面程度自然不用多說，限定包裝設計出自法國藝術家Jean Dalin手筆，把巴黎的城市景像幻化成夢幻色調，宛如童話世界，精緻迷人。

查詢／購買：Clé de Peau Beauté

#2 M19Minus Panic Mist護盾急救霧態乳霜

乾燥天肌膚狀況尤其不穩定，泛紅脫皮已是常事。隨位於海港城的期間限定店開幕，M19Minus近日推出了全新Panic Mist護盾急救霧態乳霜，結合親水親油的雙重特性，配方含植物角鯊稀、夏威夷果仁油和膠原蛋白等滋潤成分，把將乳霜與精華調至25:75黃金比例，轉化成霧態乳霜。

噴霧乳霜沒傳統乳霜的厚重感，可按需要隨時使用。乳霜質感細膩易吸收，是冬日急救肌膚的必備好物，加上M19Minus標誌性的簡約設計，相信送禮自用也絕對不失禮。

M19Minus海港城期間限定店

時間：上午10時半 – 晚上9時半

地點：尖沙咀廣東道21號港威商場 3樓Kiosk 3A

查詢／購買：M19Minus







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